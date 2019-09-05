 莱比锡欧中峰会前景未知 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2020

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欧中关系

莱比锡欧中峰会前景未知

德国人权捍卫者要求柏林政府在今年秋季举行的欧中峰会期间不要忽略中国的人权劣迹。而新冠疫情背景下，峰会能否举行、讨论哪些内容，目前还都是未知数。

Symbolbild Europa China (picture-alliance/dpa)

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欧委会贸易委员霍根表示，受新型冠状病毒疫情影响，原计划的莱比锡中欧峰会贸易协定难以达成。同时，欧盟与其他亚洲国家的贸易谈判也不顺利。 (21.02.2020)

对欧盟来说，一直难以找到针对北京的共同路线。德国之声专栏作者弗兰克·泽林（Frank Sieren）认为，新冠危机并没有使欧盟的这一努力变得更容易，即将担任欧盟轮值主席国的德国将面临挑战。 (09.05.2020)

在新冠危机中受重创的欧洲驻华企业，如今已经快慢不一的进入了恢复的过程。但疫情中高涨的民族主义和对外企雇员及家属的管制，是如今欧洲企业面临的一大难题。欧盟驻华商会会长伍德克表示，中国当局的许多做法，实际上极大削弱了自身的软实力。 (07.05.2020)

全球抗疫中如何保持合作？美中对峙下如何找到自己的立场？在欧中建交45周年之际，欧盟面对棘手问题。而一篇由28位欧盟大使联署的文章，在中国官媒发表时却被“删去若干字”。 (07.05.2020)

（德国之声中文网）据德国《南德意志报》周一报道，在回答反对党绿党的一项问询时，德国联邦政府在对中国人权现状的表态"非常谨慎"，称莱比锡峰会是一次由各国部长组成的欧盟理事会以欧盟名义举行的议会，德国政府已关注到"国际人权标准在中国日渐衰弱"，并对此表示忧虑。德国联邦议院绿党议员鲍泽（Margarete Bause） 告诉《南德意志报》，联邦政府显然在使用外交辞令。

她批评政府的以上说法"好像德国的作用就是靠边站"，而事实上德国从7月1日起担任欧盟27个成员国的轮值主席。鲍泽说，德国必须投入重力，阻止中国继续系统性践踏人权、压迫人民以及实施全方位监控和新闻检查。

德国联邦议会人权委员会主席、来自反对党自民党的延森（Gyde Jensen）也对《南德意志报》说，默克尔总理必须对中国国家主席习近平明白无误地表示，人权问题对欧盟而言没有任何谈判的空间。

不过，预期的欧中峰会可能因为新冠疫情只能以远程形式举行。上月德国政治与科学研究所的高级研究员昂德萨（Nicolai von Ondarza）指出，许多计划中的议题比如旨在保护气候的"绿色协议"以及推动数字化进程都将推延到了2021年。

 

Deutschland Reichstag in Berlin | Flaggen EU & Deutschland (picture-alliance/imageBroker/I. Schulz)

欧中关系，本应是德国2020年下半年任欧盟轮值主席国期间的工作重点

默克尔计划的两项重点

默克尔总理今年1月在达沃斯世界经济论坛期间宣布，今年的莱比锡欧中峰会将第一次由全体27个欧盟成员国参加。她说，德国担任轮值主席国期间有关对华政策包括了两个工作重点：同中国签署保护投资协议以及在气候保护领域取得进步。这次原本3月在北京举行的峰会因疫情推迟到9月，地点也改成莱比锡，中国国家主席习近平计划将率团赴会。

《南德意志报》认为，默克尔希望此举在施加德国影响力的同时，推动欧盟统一的对华政策。默克尔也愿意让欧盟对面中国保持着自信的态度。报道认为，这份自信来自2019年3月欧盟出台的一份欧中"战略远景"文件，它将中国称作"战略对手"，即中国虽然是欧盟的伙伴，同时也是"制度性竞争对手"。不过达沃斯论坛之后，新冠疫情首先在中国爆发，武汉封城，全球至今仍处在同疫情做斗争的艰苦状态。因此，莱比锡峰会的筹备也只能以小步骤进行，而峰会是否能举办，目前还很难定论。

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