莱比锡欧中峰会前景未知

（德国之声中文网）据德国《南德意志报》周一报道，在回答反对党绿党的一项问询时，德国联邦政府在对中国人权现状的表态"非常谨慎"，称莱比锡峰会是一次由各国部长组成的欧盟理事会以欧盟名义举行的议会，德国政府已关注到"国际人权标准在中国日渐衰弱"，并对此表示忧虑。德国联邦议院绿党议员鲍泽（Margarete Bause） 告诉《南德意志报》，联邦政府显然在使用外交辞令。

她批评政府的以上说法"好像德国的作用就是靠边站"，而事实上德国从7月1日起担任欧盟27个成员国的轮值主席。鲍泽说，德国必须投入重力，阻止中国继续系统性践踏人权、压迫人民以及实施全方位监控和新闻检查。

德国联邦议会人权委员会主席、来自反对党自民党的延森（Gyde Jensen）也对《南德意志报》说，默克尔总理必须对中国国家主席习近平明白无误地表示，人权问题对欧盟而言没有任何谈判的空间。

不过，预期的欧中峰会可能因为新冠疫情只能以远程形式举行。上月德国政治与科学研究所的高级研究员昂德萨（Nicolai von Ondarza）指出，许多计划中的议题比如旨在保护气候的"绿色协议"以及推动数字化进程都将推延到了2021年。

默克尔计划的两项重点

默克尔总理今年1月在达沃斯世界经济论坛期间宣布，今年的莱比锡欧中峰会将第一次由全体27个欧盟成员国参加。她说，德国担任轮值主席国期间有关对华政策包括了两个工作重点：同中国签署保护投资协议以及在气候保护领域取得进步。这次原本3月在北京举行的峰会因疫情推迟到9月，地点也改成莱比锡，中国国家主席习近平计划将率团赴会。

《南德意志报》认为，默克尔希望此举在施加德国影响力的同时，推动欧盟统一的对华政策。默克尔也愿意让欧盟对面中国保持着自信的态度。报道认为，这份自信来自2019年3月欧盟出台的一份欧中"战略远景"文件，它将中国称作"战略对手"，即中国虽然是欧盟的伙伴，同时也是"制度性竞争对手"。不过达沃斯论坛之后，新冠疫情首先在中国爆发，武汉封城，全球至今仍处在同疫情做斗争的艰苦状态。因此，莱比锡峰会的筹备也只能以小步骤进行，而峰会是否能举办，目前还很难定论。