（德国之声中文网）英国殖民时期政治家斯坦福·莱佛士爵士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles）的白色大理石雕像伫立于新加坡河畔。1819年1月28日，莱佛士爵士在此登陆。200年后的今日，新加坡正举办盛大活动庆祝开埠200年。

一系列特展、历史巡游之旅、灯光装置艺术以及歌舞表演将贯穿整个年度，以纪念莱佛士登陆。他的到来改变了新加坡历史，使其"从一个不起眼的渔村摇身一变成为重要港口以及现代化大都市"。但并非所有新加坡人都乐见一名英国殖民者如此受到爱戴和追捧。

25岁的新加坡人麦萨拉·阿尔贾鲁（Mysara Aljaru）认为新加坡的开埠200年庆祝活动实际上是纪念殖民者及殖民主义。"无论说它是庆祝或纪念活动，实际上就是在歌颂压迫者，这是非常值得商榷的。"麦萨 (ZH): 莱佛士登陆200年：新加坡殖民史的思辨 拉是新加坡国立大学（NUS）马来研究所的一年级研究生。

1819年至1923年间，莱佛士前后共造访新加坡三次，但总停留时间仅10个月。在英国的殖民统治下，新加坡成为英国在亚洲贸易的重要枢纽。

美化殖民统治

事实上，莱佛士的登陆对当时的居民而言并不值得欢庆。历史记录显示，英国殖民造成了当地社群陷入贫穷。不同种族被隔离在封闭区域，并被迫生活在非人道的环境中。劳动阶层深受霍乱、天花、营养不良和鸦片成瘾之苦。当时不少女性不得不以卖淫为生。根据新加坡历史文物局（NHB）的记载，殖民时期妓女的生活"水深火热"。

新加坡国立大学政治学助理教授庄嘉颖指出："殖民者的动机就是为了利益、取得控制并延伸权力，别无其他。在他们的想法中并不存在公平或利他主义。"印度和斯里兰卡等英国前殖民地皆不断批过去评殖民者对当地人的压制及剥削，只有新加坡从未有过类似表态。

全球哪些城市生活成本最高？ 新加坡 连续5年，新加坡都在经济学人智库(EIU)的全球最贵城市排名中位居榜首。这一排名以生活成本较高的美国纽约为基准，而新加坡的生活成本是纽约的1.16倍。新加坡的私家汽车使用成本全球最高，服装价格也位列前三。不过，其医疗、日用品、饮食费用却相对低廉。

全球哪些城市生活成本最高？ 巴黎 巴黎以纽约生活成本的1.16倍位居第二。在去年的排名中，巴黎位列第7。法国首都也是整个欧元区唯一进入前十的城市，在各项指标中，仅有酒精、交通以及烟草成本较为低廉。

全球哪些城市生活成本最高？ 苏黎世 瑞士经济中心苏黎世同样以纽约1.12倍的生活成本与巴黎并列第2。苏黎世的居住、休闲、娱乐开支非常高昂。

全球哪些城市生活成本最高？ 香港 本年度最贵城市榜单中，东亚地区也有不少城市上榜。香港就是其中之一，排名全球第4。该市的生活成本是纽约的1.11倍。在经济学人智库的报告中，尤其突出的是香港的食品价格。值得注意的是，这份报告主要是为跨国公司人力资源部门外派员工提供指引，因此主要收集了短期派遣员工以及游客的生活开支，而本地居民的生活成本、包括房地产价格等因素所占权重并不高。

全球哪些城市生活成本最高？ 奥斯陆 挪威首都奥斯陆的生活成本以纽约的1.07倍排名全球第五。由于该报告主要是为跨国企业外派员工提供参考，因此各城市的生活成本并没有按照当地居民的收入进行购买力平价换算。让短期派驻外来员工以及外国员工感到十分昂贵的奥斯陆，对于收入水平同样位列前矛的挪威本地居民而言，也许就不那么难以承受了。

全球哪些城市生活成本最高？ 日内瓦 众多国际组织云集的瑞士小城日内瓦，则以纽约生活成本的1.06倍位列第六。

全球哪些城市生活成本最高？ 首尔 韩国首都的生活成本排名世界第7，为纽约的1.06倍。而仅在5年前，这一云集了韩国过半人口的特大城市的生活成本还在20名开外。该市的食品、日用品价格尤其突出，比纽约高出50%。而且：该数字还未进行购买力平价折算。

全球哪些城市生活成本最高？ 哥本哈根 丹麦首都哥本哈根以纽约的1.05倍排名全球第8。该市的交通、休闲、医疗费用比较突出。

全球哪些城市生活成本最高？ 特拉维夫 以色列特拉维夫的生活成本近年来涨幅惊人。5年前，该市排名还在30名开外，如今则以纽约的1.03倍排名第9。固然，这一蹿升部分是因为货币升值，但是该市的交通成本也十分突出，显著拉高了城市的生活成本。

全球哪些城市生活成本最高？ 悉尼 澳大利亚悉尼则以纽约的1.02倍位列全球第十。作为基准的纽约市，今年则被挤出了前十，位列第13名。而叙利亚首都大马士革、委内瑞拉首都卡拉卡斯、哈萨克斯坦经济中心阿拉木图则分别以纽约生活成本的0.26倍、0.33倍、0.38倍成为全球生活成本最低的三座大城市。 作者: 文山



庄嘉颖表示，殖民时期得到好处的一群当地精英分子及其后代子孙，在独立后时期和新加坡建国后仍是掌舵者，他们与英国维持敦厚关系，因此大众对殖民时期的批评声有限。"结果，一些对殖民统治的叙述变得过于正面。"

感念恩惠

河畔的莱佛士雕像于1972年建立，显示出新加坡执政党人民行动党（PAP）对英国殖民者的感恩戴德。自新加坡独立建国以来，人民行动党便一直执政至今。

对英国殖民带来繁荣、和平及稳定的歌颂也深植于新加坡的中小学课本中。麦萨拉表示："学校的历史课本几乎没有关注英国人以外的现实情况。没有提到马来人、华人和印度人的生活，这些人对于新加坡现代化作出了巨大贡献。"

确实，新加坡的历史不只有殖民时期，还可追溯到更早之前。早在莱佛士登陆前，马来人、爪哇人、布吉人、印度人和华人便已经是这个岛屿历史的一部分。

新加坡设计科技大学人文、艺术及社会科学系高级讲师纳兹里·巴拉维（Nazry Bahrawi ）表示："将1819年作为现代化新加坡的起点是对本地人贡献的抹煞，特别是马来族群对新加坡发展所尽的心力。很长的一段时间里，莱佛士登陆前的新加坡被形容为'沉睡的马来渔村'，造成'懒惰的原住民'的刻板印象。"

"然而，殖民前的新加坡算是相当繁忙与进步。17世纪时，这座岛屿已成为柔佛苏丹的海军基地以及贸易港口。"

更深层的理解？

但新加坡政府的开埠200年纪念活动顾问陈大荣反驳称，这场活动提供了契机，"更深入了解社群、社会、国家以及我们当前的国家定位，是如何从过去演变至今。"

新加坡总理李显龙在参加开埠200年纪念开幕式时也强调了民族认同感："没有1819年，我们可能就不会走上建设这个国家的道路。"

历史学家覃炳鑫（Pingtjin Thum）则指出，只有少数被选中的人有资格参与建设"国家"和"民族认同感"，其他的新加坡人只能接受现实。

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近期出现在社交媒体等平台上有关200年纪念活动的争论，迫使新加坡官方作出了一些修正，尽管这仅是不触及内里的表面功夫。脸书上的"新加坡开埠200年纪念"官方专页添加了有关布吉人、爪哇人和1922年建立新加坡王国的桑·尼拉·乌他马（Sang Nila Utama）王子的信息。

不久前，新加坡河畔的莱佛士雕像旁也立起了乌他马雕像，周围还有三座代表三个种族领袖的雕像。如今，新加坡政府也希望人民能一同庆祝新加坡长达700年的历史，并展开历史对话，不过内容多数是围绕着1819年。陈大荣表示："（在新加坡700年的历史中），1819年被视为重要转折点，新加坡走上了朝现代化发展的不同轨道。回顾新加坡发展史，1819年之前及之后，该年的重要性可以被放在更广阔的视角中。"

合理化政策

英国对新加坡的殖民统治终结于1963年，新加坡随后与马来亚联合邦、曾是英国殖民地的北婆罗洲以及砂拉越合并成为马来西亚联邦。然而，这场结盟由于政治理念差异最终破裂，新加坡在1965年被马来西亚联邦除名。在莱佛士登陆200年之际，或许也给人民行动党政府提供了一个将当年脱离马来西亚合理化的机会。总理李显龙表示："……1819年以来的历史解释了为何在分裂后，新加坡不仅生存了下来，而且繁荣发展。"

批评者认为，李显龙此言是希望合理化人民行动党的政策、组织和机制，而这三者皆让人看见殖民时期的影子。覃炳鑫表示："沿用殖民时期的《内部安全法》等法令、将新加坡定位为资本主义的附庸国、对外国投资的依赖，以及雇用廉价劳工并提供近乎奴役的劳动及生活条件，反映出新加坡的政策基本上就是殖民时期的延续。"

回到新加坡河畔，这座双臂环胸的莱佛士雕像，似乎正骄傲地看着他所殖民的国度继续欣欣向荣地发展。