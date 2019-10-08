莫雷言论引发NBA中国危机 央视腾讯暂停赛事转播

(德国之声中文网）本周二，中国央视体育频道发表声明，称立即暂停"NBA季前赛（中国赛）目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。"声明中说，"我们注意到正在日本参加活动的NBA总裁亚当·肖华回应休斯敦火箭队总经理莫雷发表涉港不当言论一事。对亚当·肖华声称支持莫雷自由表达权利的说辞，我们予以强烈不满和反对。我们认为，任何挑战国家主权和社会稳定的言论，不属于言论自由的范畴。"

声明还提到，取消原定10月8日在上海举行的布鲁克林篮网全队出席的一场活动以及10月11日在深圳举行的蓝网球员凯里·欧文的群访活动。

央视宣布这一消息后不久，腾讯体育也发布公告称，即日起暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。

在8日外交部记者会上，有记者问道，中国央视决定取消转播NBA的节目，中方是否在利用其影响，来妨碍言论自由。外交部发言人耿爽对此表示，"中国驻休斯敦总领馆已经就休斯敦火箭俱乐部有关人士的错误言论向对方提出了严正交涉，中国篮球协会以及休斯敦火箭队的中方合作伙伴都相继发表了声明，中方的立场已经非常清楚了，我建议你去关注一下普通中国民众对此事的反应和他们的态度。跟中方开展交流与合作，却不了解中国的民意，这是行不通的。"

7字推文

10月5日，美国NBA火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）发出一条配图推文："Fight For Freedom. Stand With Hong Kong."（"为自由而战。和香港站在一起"）。中国央视体育频道迅速发表声明，称即日起暂停与休斯顿火箭队的一切合作。据报道，中国驻休斯敦总领馆就·莫雷的言论与火箭队进行交涉，中国篮协宣布暂停与该俱乐部的交流合作，休斯顿火箭队赞助商也宣布暂停或终止与火箭队的合作。因姚明的原因，火箭队在中国拥有超高人气。

鉴于莫雷言论引起中方强烈反应， 火箭队老板费尔蒂塔（Tilman Fertitta）5日当天便在推特上发文说，莫雷并不代表休斯敦火箭队讲话。在接受ESPN采访时，费尔蒂塔还说，他和莫雷相处很好，"我们遭遇了巨大反弹，但我想表明的时是，我们的组织没有政治立场。我们来这是打篮球，不想冒犯任何人。"莫雷本人也删除了"和香港站在一起"的推文，并于7日通过推文表示，他没想到先前的发文会冒犯火箭球迷以及他在中国的朋友，他只是想根据对一种复杂事件的诠释，表达一个想法，发出推文让他有很多机会聆听及思考其他的观点。他还重申，其推文完全不代表火箭队或是NBA。

NBA遭夹击

针对莫雷支持香港的言论，NBA发言人巴斯（Mike Bass)发表英文声明说："我们承认，休斯顿火箭队总经理莫雷所表达的观点严重冒犯了我们在中国的许多朋友和球迷，这令人遗憾。"NBA的官方微博上则发表了一份中文版的声明，其中写道，对莫雷发表的"不当言论"感到"极其失望"；NBA认为，莫雷的观点"严重地伤害了中国球迷的感情"。

虽然巴斯之后表示，"我们已经看到了对普通话版本的各种解释，但我们的英语声明是联盟的官方声明"，但是NBA中英两个版本声明的差异早已引发美国诸多议员的抨击。佛州共和党参议员卢比奥（)7日上午在推特上表示："NBA还有更让人恶心的行为。他们用中、英文发表不同的声明。"

在中美双方不同意见的夹击下，NBA总裁肖华（Adam Silver)在东京表示，NBA支持莫雷，但也认识到他的推特造成的影响"非常明显"。他说，"毫无疑问，经济影响已经很清楚。那条推特已经造成了相当严重的后果。我看到一些媒体说我们不支持达里尔·莫雷，但事实上我们支持他。我想作为一个有价值观的组织，我想清楚地表明......莫雷行使意见表达自由的权利是受到支持的。"

从支持香港引申至支持分裂主义

其间，多名中国国内的艺人宣布不参加9日在上海举办的NBA球迷之夜和中国赛相关活动，NBA篮球队布鲁克林篮网队新老板蔡崇信也出面站队。这位出生于台湾、后移民美国，之后又定居香港的阿里巴巴集团现任执行副主席7日发表公开信称，"在中国，支持分裂主义就是极具争议的话题之一，不仅是对中国政府，也对所有的中国人民......被西方媒体以及批评中国的人士严重误解或者经常忽略的一件事情是，当涉及到中国领土完整以及国家主权的问题时，14亿中国人将会团结起来。这个问题是不容协商的。"

环球时报总编胡锡进8日发表文章说，"肖华和NBA两头不是人"，"老胡要对中国公众说，我们无需对肖华的谈话本身很愤怒，相信谁处在他的位置上都很难，而是要坚决抵制美国社会中正在刮起的反华旋风。"他还说，"老胡主张，中国的官方无需参与此事。NBA在中国的推广是市场行为，而组成中国市场的是广大球迷和公众。如何尊重中国市场，或者如果真的有志气就割掉中国这块市场，让NBA和美国的政治及舆论精英们去纠结吧。"

暂停转播

不过，中国官方显然不会响应这一主张。NBA总裁肖华做出最新表态后，事态已进一步激化。8日，中国央视体育频道宣布立即暂停"NBA季前赛（中国赛）目前的转播安排，中国外交部发言人称中方的立场已经非常清楚。而腾讯也继而宣布即日起暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。

腾讯7月曾表示，过去一个赛季里，有4.9亿中国球迷在腾讯平台上观看了NBA赛事。腾讯2015年以5亿美元买下NBA5年独家数字媒体转播权；本月又与NBA续约，以15亿美元购得未来五年独家数字媒体转播权。NBA在中国赛首战定于10月10日在上海举行，由湖人队vs布鲁克林篮网，12日在深圳亦有一场比赛。外界甚至担心，今年的中国赛会被临时取消。