莫里斯·拉威尔：《波莱罗》

法国作曲家和钢琴家莫里斯·拉威尔（1875年3月7日—1937年12月28日）1875年3月7日出生于法国南部靠近西班牙的山区小城锡布尔，父亲是工程师、发明家。母亲玛丽（Marie，1840-1917）是在马德里长大的巴斯克人。莫里斯与母亲特别亲密，她的巴斯克-西班牙血统对莫里斯的生活和音乐产生了强烈的影响。

莫里斯早年追求别具一格的音乐表现，融入了印象派作曲手法，到了后期，特别是一战以后，拉威尔开始与无调性划清界限，并从西班牙民族音乐中汲取创作源泉。他的作品节奏鲜明、情感丰富、恪守古典主义传统，以精致、精密的风格著称。

创作于1928年的《波莱罗》（法语：Boléro）是拉威尔最后一部舞曲作品，也是他的代表作。全曲14分钟。在小鼓无休止的三拍子节奏背景上，各种铜管乐器先后舒缓地对主旋律进行演绎，通过在不同的乐器中过渡，由弱渐强，最后进入管弦乐器的主旋律大合奏，营造出越来越热烈的气氛，一步步将乐曲推向高潮。尽管全曲只有一个主旋律，但丝毫不让人感到单调沉闷，反而有一种分分秒秒不断变化，即在意料之中，却又出其不意的效果。拉威尔曾说过，“我向来觉得，好的音乐总是发自内心的。”让我们一起用心去体味这首土耳其国家青年爱乐乐团演奏的《波莱罗》舞曲。

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