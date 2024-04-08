莫里斯·拉威尔：《圆舞曲》

《圆舞曲》是法国作曲家和钢琴家莫里斯·拉威尔（Maurice Ravel, 1875年3月7日—1937年12月28日）音乐创作中一首重要的作品，也被称为《大圆舞曲》，完成于1920年春，副标题为“舞诗”(choreographic poem)。

早在1907年，拉威尔就考虑写一首圆舞曲向约翰·施特劳斯表示敬意。1914年，他构思了一首标题为“维也纳”的交响诗。1919年，为和俄罗斯芭蕾剧院合作，拉威尔在这首交响诗的基础上完成了创作，并将标题改为“圆舞曲 —— 为管弦乐的舞蹈诗”。该作品于1920年12月12日在音乐会上首演，后来拉威尔本人将其改编为钢琴曲。

圆舞曲德文为“Walzer”，有旋转、翻滚之意，起源于德国民间舞蹈兰的勒（Ländler）。施特劳斯家族（The Strauss Family）将圆舞曲发展到最高峰。浪漫時期许多作曲家也写了不少圆舞曲。拉威尔的《圆舞曲》是维也纳圆舞曲形式、速度紧凑，曲风轻快，结合了印象乐派与新古典主义，通过和声、半音、琶音、滑奏、不和谐音等元素制造出丰富的音乐层次，表现出强烈的故事性和戏剧效果。优雅中透露出狂野，展现了那个时代在音乐家心中的面貌：不协和的和声与优美的华尔兹形成鲜明的反差，似乎在诉说着作曲家心中的彷徨、悲伤与惊恐。请听慕尼黑和谐双钢琴组合的精彩演绎。

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