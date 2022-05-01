莫迪访德谈双边合作 俄乌问题分歧仍在

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）周一在柏林会见了来访的印度总理莫迪（Narendra Modi）。在总理府前共同检阅仪仗队之后，两国总理共同参加德印政府间磋商，双方的部长级官员也出席会议。

这是德印两国第六次政府间磋商，会议日程包括签署在气候保护和环境保护、经济合作和发展援助等领域的一系列合作协议。随后两位总理还将共进晚餐，进行深入的交流。

自从俄罗斯发动对乌克兰的战争以来，印度至今未对其侵略行为进行过正式的谴责，这让西方国家感到不满。俄罗斯是印度重要的军火出口国，新德里政府此前只是呼吁尽快结束在乌克兰的冲突，并未对莫斯科提出批评。

肖尔茨陪同莫迪检阅仪仗队

莫迪在启程之前表示：“我此次访问欧洲，正值该地区面临诸多挑战和艰难抉择的时刻。”他表示，希望能够“强化”与欧洲伙伴之间的“合作精神”，并称欧洲是印度“在追求和平与繁荣发展道路上的重要伙伴”。

德国将拥有14亿人口的印度视为重要战略合作伙伴。欧盟和印度在去年决定重启搁置已久的贸易谈判。印度目前仍然依赖于化石能源，因此也被欧洲视为气候保护领域的重点关注地区。

周日，彭博新闻社（Bloomberg）报道称，肖尔茨有意邀请莫迪作为嘉宾参加6月份的G7峰会。该报道援引未具名来源指出，七国集团有意在这次会议上建立更广泛的联盟以抗衡俄罗斯。而莫迪至今拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的态度，以及印度增加进口化石能源的做法，都令肖尔茨感到担忧。

今年3月，印度石油进口量大增。新德里政府驳回了外界的批评，并且指出，欧洲所消费的俄罗斯能源产品远大于印度。

不过印度方面表示，此次莫迪访欧的重心还是放在强化贸易、能源和可持续发展领域的双边合作上。

德国工业联合会（BDI）认为，新德里政府拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的态度，给两国之间的经济合作带来了负面影响。“印度对俄罗斯在乌克兰所作所为的中立态度，加大了（德印之间）经济和政治合作的难度”，该联合会董事会成员尼德马克（Wolfgang Niedermark）表示。

不过，尼德马克仍然支持两国继续对话。西方应该做好思想准备，那就是“印度在这样一个越来越两极化的世界格局中，可能不想将自己归属于任何一个阵营”。德国与这个国家之间的对话会因此而变得“复杂化”，但是却仍然“存在机遇”。

他呼吁德国和欧洲在目前的情况下，应该和印度一样，让自己的经济合作关系更加多元化，尤其在与中国存在体制竞争的背景下。不管是西方国家，还是印度，都应减少对于俄罗斯的依赖性。

在访德行程结束之后，莫迪将继续前往哥本哈根，参加印度和丹麦、冰岛、芬兰、瑞典和挪威之间的“印度-北欧峰会”，随后他还将飞往巴黎，与不久前连任成功的法国总统马克龙会面。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。