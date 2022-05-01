 莫迪访德谈双边合作 俄乌问题分歧仍在 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

莫迪访德谈双边合作 俄乌问题分歧仍在

由于新德里政府仍未正式谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，使得印度成为西方各国近来拉拢的对象。周一，印度总理莫迪到访柏林，和德国总理肖尔茨共同出席两国政府间磋商。

Deutschland Narendra Modi Staatsbesuch Berlin

肖尔茨周一接待来访的莫迪

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）周一在柏林会见了来访的印度总理莫迪（Narendra Modi）。在总理府前共同检阅仪仗队之后，两国总理共同参加德印政府间磋商，双方的部长级官员也出席会议。

这是德印两国第六次政府间磋商，会议日程包括签署在气候保护和环境保护、经济合作和发展援助等领域的一系列合作协议。随后两位总理还将共进晚餐，进行深入的交流。

自从俄罗斯发动对乌克兰的战争以来，印度至今未对其侵略行为进行过正式的谴责，这让西方国家感到不满。俄罗斯是印度重要的军火出口国，新德里政府此前只是呼吁尽快结束在乌克兰的冲突，并未对莫斯科提出批评。

Deutsch-indische Regierungskonsultationen

肖尔茨陪同莫迪检阅仪仗队

DW.COM

最近一段时间，印度成了西方国家争相拉拢的“香饽饽”。不久前英国首相约翰逊刚刚拜访过印度总理莫迪，本周欧盟委员会主席冯德莱恩又亲赴新德里，强调中俄之间“不设限”的伙伴关系对印度和欧盟都构成威胁。

英国和印度签署了一项新的防务合作协议，两国的下一步是希望在今年年底前完成一项自由贸易协定。印英双方表示，来自专制国家的威胁正在上升。

拜登11日與印度總理莫迪進行線上會晤，就印度加大購買俄羅斯石油一事做出「呼籲」，但印方卻拿出歐洲當作反例，說印度二月的採購量還不及歐洲一個下午的訂單。兩人還討論了什麼議題？

俄外长拉夫罗夫在访问印度后明显很高兴。印度决定从俄罗斯方面购买更多商品和能源。这会让莫斯科无需过于担心国际制裁，令西方不满。不过，新德里显然无意加入西方的抗俄阵营，表示会把本国利益放在第一位。

印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。他会因为印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到批评吗？

莫迪在启程之前表示：“我此次访问欧洲，正值该地区面临诸多挑战和艰难抉择的时刻。”他表示，希望能够“强化”与欧洲伙伴之间的“合作精神”，并称欧洲是印度“在追求和平与繁荣发展道路上的重要伙伴”。

德国将拥有14亿人口的印度视为重要战略合作伙伴。欧盟和印度在去年决定重启搁置已久的贸易谈判。印度目前仍然依赖于化石能源，因此也被欧洲视为气候保护领域的重点关注地区。

周日，彭博新闻社（Bloomberg）报道称，肖尔茨有意邀请莫迪作为嘉宾参加6月份的G7峰会。该报道援引未具名来源指出，七国集团有意在这次会议上建立更广泛的联盟以抗衡俄罗斯。而莫迪至今拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的态度，以及印度增加进口化石能源的做法，都令肖尔茨感到担忧。

今年3月，印度石油进口量大增。新德里政府驳回了外界的批评，并且指出，欧洲所消费的俄罗斯能源产品远大于印度。

不过印度方面表示，此次莫迪访欧的重心还是放在强化贸易、能源和可持续发展领域的双边合作上。

德国工业联合会（BDI）认为，新德里政府拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰的态度，给两国之间的经济合作带来了负面影响。“印度对俄罗斯在乌克兰所作所为的中立态度，加大了（德印之间）经济和政治合作的难度”，该联合会董事会成员尼德马克（Wolfgang Niedermark）表示。

不过，尼德马克仍然支持两国继续对话。西方应该做好思想准备，那就是“印度在这样一个越来越两极化的世界格局中，可能不想将自己归属于任何一个阵营”。德国与这个国家之间的对话会因此而变得“复杂化”，但是却仍然“存在机遇”。

他呼吁德国和欧洲在目前的情况下，应该和印度一样，让自己的经济合作关系更加多元化，尤其在与中国存在体制竞争的背景下。不管是西方国家，还是印度，都应减少对于俄罗斯的依赖性。

在访德行程结束之后，莫迪将继续前往哥本哈根，参加印度和丹麦、冰岛、芬兰、瑞典和挪威之间的“印度-北欧峰会”，随后他还将飞往巴黎，与不久前连任成功的法国总统马克龙会面。     

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

October 30, 2021, Rome, Lazio, Italy: Narendra Damodardas Modi, Prime Minister of India, in the G20 Summit of Heads of State and Government in Rome, Italy. (Credit Image: Â© Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire

莫迪下周访欧，是否会因为乌克兰战争立场挨批？ 01.05.2022

印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。他会因为印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到批评吗？

flags of Russia and China painted on cracked wall

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？ 01.05.2022

从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，北京始终拒绝谴责莫斯科的侵略行为。究竟普京采取什么样的行动才会触动北京的底线？中国是否有意将乌克兰战争在台湾如法炮制？带着这些问题，德国之声电视栏目Conflict Zone对话总部位于北京的全球化智库（CCG）高级研究员莫天安（Andy Mok）。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

俄乌战争给中国提供了哪些经验教训？ 02.05.2022

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。

广告

媒体看中国

China Shanghai Container-Hafen

德语媒体：北京担心经济滑坡

工业生产陷入停顿，服务业面临危机：中国政府计划出手提振经济，但却不肯放弃造成经济困境的“清零政策”。  