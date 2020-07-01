 莫迪突访冲突地区 印军添置俄制武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2020

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时政风云

莫迪突访冲突地区 印军添置俄制武器

中印关系持续紧张的大背景下，印度总理周五突然前往拉达克边境地区进行访问，与此同时，印度军方宣布将大规模购买俄罗斯军火的计划。中国方面则警告印度不要“对中方进行战略误判”。

Indien Himalaya Ladakh Besuch von Narendra Modi (Reuters/Press information Bureau)

印度总理莫迪戴着口罩，出现在拉达克地区

（德国之声中文网）印度媒体报道称，总理莫迪周五出人意料地访问了位于喜马拉雅北部山区的拉达克地区。六月中旬双方军队在该地区有争议的边境线上爆发冲突，令两国关系一度变得相当紧张。

Indien Himalaya Ladakh Besuch von Narendra Modi (Reuters/Press information Bureau)

印度总理莫迪周五访问了位于喜马拉雅北部山区的拉达克地区

莫迪目前面对巨大的国内压力，反对派要求他对中国的"入侵"做出回应。分析家认为，莫迪此次拉达克之行，就是向北京发出的强硬信号。相关的电视报道中，可以看到莫迪视察了拉达克的一个印军基地。士兵向莫迪高喊"印度必胜"的口号。印度国防部长辛格发布推文称，"在印度军队的守卫下，印度边境一直都很安全。而此番莫迪总理视察边境，对驻防官兵的士气无疑是一种鼓舞。"

莫迪对拉达克地区为期一天的短暂访问期间，还看望了正在当地一家医院接受治疗的印军伤病员，他们是在前不久的边境冲突中受伤的。印度方面称，六月中印官兵的肢体冲突中，至少有20名印度士兵丧生。中方则迄今为止并没有透露中国军队的伤亡情况。据路透社报道，陪同莫迪视察拉达克的还包括国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）和陆军参谋长穆昆德（Manoj Mukund）。

印度计划大手笔购置俄罗斯军火

印度国防部宣布，鉴于当前局势以及加强边防力量的需要，印度已决定向俄罗斯购买军火。军购计划中包括21架米格29战斗机以及12架 Su-30 MKI战斗机，总价值超过10亿欧元。此外，印军现有的59架米格29战斗机将更新装备。印度海军和空军还将获得新型导弹系统。目前，印军装备的50%以上来自俄罗斯。

Russisches Kampfflugzeug MiG-29 (picture-alliance/dpa/A. Denisov)

俄罗斯米格29战斗机

印度国防部在发表上述声明中，并没有直接提及最近中印边境上的紧张局势。但表明中印双方正在为缓和双边关系进行磋商。六月中旬，中印军队在喜马拉雅山脉上的一场严重冲突引起国际社会广泛关注。冲突发生后，双方都开始向边境地带集结军队和运送军用物资。上世纪六十年代，两国边境争端曾引发中印间的战争。

"印方不应对中方有战略误判"

在周五的例行新闻发布会上，中国外交部发言人赵立坚表示，"双方应按照两国领导人达成的重要共识，共同维护两国关系大局。印方不应对中方有战略误判。"

Zhao Lijian (Imago Images/Kyodo News)

中国外交部发言人赵立坚表示，印方不应对中方有战略误判

与此同时，中国商务部也指责印度歧视中国企业。商务部发言人在北京表示，印度的行为已经违反了世贸组织的相关规定，必须予以纠正，但中方不会对印度产品和服务采取限制性措施。此前不久，印度以维护国家安全为由，宣布禁止使用数十款来自中国的智能手机App，其中包括新浪微博、抖音以及微信等应用软件。

来自新浪和政府圈的消息称，印度总理莫迪已经关闭了其微博账户。2015年，莫迪访华期间首次开启了这个微博账户，迄今为止，该账户已经拥有20万粉丝。

达扬 / 李鱼（德新社，路透社）

  • Grenzkonflikt zwischen Indien und China (picture-alliance/AP Photo/Manish)

    中印边境冲突的渊源

    中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷

    中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

  • Karte McMahon-Linie historicher Grenzverlauf Indien China Chinesisch

    中印边境冲突的渊源

    麦克马洪线

    马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

  • infografik Karte Umstrittener Grenzverlauf zwischen China und Indien CN

    中印边境冲突的渊源

    藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦）

    藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

  • Indien - Touristen in Sikkim (picture-alliance/robertharding/T. L. Kelly)

    中印边境冲突的渊源

    锡金问题

    英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

  • Jawaharlal Nehru 1962 (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败

    1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

  • China Peking | Rajiv Gandi und Deng Xiaoping (Getty Images/AFP/J. Giannini)

    中印边境冲突的渊源

    中印关系改善，甘地总理开启总理互访

    1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

  • Indien Treffen zwischen Narendra Modi und Xi Jingping (Reuters)

    中印边境冲突的渊源

    特别代表会晤机制，习莫频繁会晤

    自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

  • Bhutan - Indiens Premierminister Narendra Modi zu Besuch (Getty Images)

    中印边境冲突的渊源

    2017年中印洞朗地区对峙

    占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

  • Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China (Getty Images/AFP/T. Mustfa)

    中印边境冲突的渊源

    2020年中印冲突又起

    5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。

    作者: 李鱼


 

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