莫迪突访冲突地区 印军添置俄制武器

（德国之声中文网）印度媒体报道称，总理莫迪周五出人意料地访问了位于喜马拉雅北部山区的拉达克地区。六月中旬双方军队在该地区有争议的边境线上爆发冲突，令两国关系一度变得相当紧张。

印度总理莫迪周五访问了位于喜马拉雅北部山区的拉达克地区

莫迪目前面对巨大的国内压力，反对派要求他对中国的"入侵"做出回应。分析家认为，莫迪此次拉达克之行，就是向北京发出的强硬信号。相关的电视报道中，可以看到莫迪视察了拉达克的一个印军基地。士兵向莫迪高喊"印度必胜"的口号。印度国防部长辛格发布推文称，"在印度军队的守卫下，印度边境一直都很安全。而此番莫迪总理视察边境，对驻防官兵的士气无疑是一种鼓舞。"

莫迪对拉达克地区为期一天的短暂访问期间，还看望了正在当地一家医院接受治疗的印军伤病员，他们是在前不久的边境冲突中受伤的。印度方面称，六月中印官兵的肢体冲突中，至少有20名印度士兵丧生。中方则迄今为止并没有透露中国军队的伤亡情况。据路透社报道，陪同莫迪视察拉达克的还包括国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）和陆军参谋长穆昆德（Manoj Mukund）。

印度计划大手笔购置俄罗斯军火

印度国防部宣布，鉴于当前局势以及加强边防力量的需要，印度已决定向俄罗斯购买军火。军购计划中包括21架米格29战斗机以及12架 Su-30 MKI战斗机，总价值超过10亿欧元。此外，印军现有的59架米格29战斗机将更新装备。印度海军和空军还将获得新型导弹系统。目前，印军装备的50%以上来自俄罗斯。

俄罗斯米格29战斗机

印度国防部在发表上述声明中，并没有直接提及最近中印边境上的紧张局势。但表明中印双方正在为缓和双边关系进行磋商。六月中旬，中印军队在喜马拉雅山脉上的一场严重冲突引起国际社会广泛关注。冲突发生后，双方都开始向边境地带集结军队和运送军用物资。上世纪六十年代，两国边境争端曾引发中印间的战争。

"印方不应对中方有战略误判"

在周五的例行新闻发布会上，中国外交部发言人赵立坚表示，"双方应按照两国领导人达成的重要共识，共同维护两国关系大局。印方不应对中方有战略误判。"

与此同时，中国商务部也指责印度歧视中国企业。商务部发言人在北京表示，印度的行为已经违反了世贸组织的相关规定，必须予以纠正，但中方不会对印度产品和服务采取限制性措施。此前不久，印度以维护国家安全为由，宣布禁止使用数十款来自中国的智能手机App，其中包括新浪微博、抖音以及微信等应用软件。

来自新浪和政府圈的消息称，印度总理莫迪已经关闭了其微博账户。2015年，莫迪访华期间首次开启了这个微博账户，迄今为止，该账户已经拥有20万粉丝。

达扬 / 李鱼（德新社，路透社）