莫迪独立日讲话 回应中印冲突 强调"自力更生"

（德国之声中文网）8月15日是印度独立73周年纪念日，印度总理莫迪在新德里红堡发表全国讲话。讲话之前，莫迪对圣雄甘地遗照致敬。
莫迪在演讲中强调了他的政府在过去一年中所取得的成就，并坚信可以建成"自力更生的印度"。
印度各地的独立庆祝活动都受到了新冠疫情的影响。印度新冠病毒感染将近250万例，居世界第三。
莫迪在印度独立日庆祝活动上
莫迪在讲话中对抗疫前线的人们的努力表达感激之情，并掩饰了该国在应对疫情和自然灾害所面临的挑战。莫迪强调印度需要开始出口成品而不是原材料，以促进小企业和本地商业的发展。
莫迪说："在疫情流行之前，我们何曾想过印度会成为N95口罩、个人防护装备和呼吸机的制造中心？但是我们做到了。"
只有250位来宾出席在红堡的颁奖典礼，彼此的座位相距两米。与会者进入会场之前进行了体温测试。此外，全国少年军团（NCC）的500名学员也参加了此次活动。莫迪发表演讲时没有戴口罩。
在庆祝仪式上，印度士兵举行了游行活动，同时保持了社交距离
在庆祝仪式上，印度士兵举行了游行活动，同时保持了社交距离。他们戴着与制服颜色相匹配的口罩--卡其色、橄榄绿、蓝色加白色，以展示印度军队的三个组成部分：陆军、空军和海军。
尊重印度主权"至高无上"
印度总统科文德（Ram Nath Kovind）在独立纪念日庆祝活动的前一天发表了全国电视讲话。他在讲话中肯定了医护人员在对抗新冠疫情中所作的贡献。
科文德还向今年6月在加勒万河谷与中国军队发生冲突而牺牲的20名士兵致敬。他指责中国"聪明"地大搞"扩张主义"，但没有透露更多细节。
莫迪在演讲中强调尊重印度主权"至高无上"
在独立日的主题演讲中，莫迪说尊重印度主权"至高无上"。他说，已经向那些挑战印度主权的人"以他们自己的语言作出了适当的回击"。
莫迪概述了他在争议领土拉达克（Ladakh） 开发太阳能并使其达到碳中和的计划。外界认为，中国占领了该地区的某些部分。
这位印度总理还呼吁撤销宪法第370条，该条赋予查谟和克什米尔邦特殊的自治地位。 除了国内外安全问题之外，莫迪还宣布启动全国数字化健康使命计划，将为每个印度人都提供一个健康身份证，并计划提高妇女的结婚年龄。他还公布了一项野心勃勃的1.3万亿美元计划，用来改善基础设施。
莫迪说，印度已有三种新冠病毒疫苗，目前处于不同的试验阶段。一旦科学家们确认之后，就会开始大规模应用。
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中印边境冲突的渊源
中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷
中印边界总长近2000公里，其中有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。
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中印边境冲突的渊源
麦克马洪线
马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。
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中印边境冲突的渊源
藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦）
藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。
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中印边境冲突的渊源
锡金问题
英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。
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中印边境冲突的渊源
1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败
1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。
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中印边境冲突的渊源
中印关系改善，甘地总理开启总理互访
1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。
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中印边境冲突的渊源
特别代表会晤机制，习莫频繁会晤
自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。
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中印边境冲突的渊源
2017年中印洞朗地区对峙
占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。
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中印边境冲突的渊源
2020年中印冲突又起
5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。
作者: 李鱼