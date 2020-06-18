莫迪独立日讲话 回应中印冲突 强调"自力更生"

（德国之声中文网）8月15日是印度独立73周年纪念日，印度总理莫迪在新德里红堡发表全国讲话。讲话之前，莫迪对圣雄甘地遗照致敬。

莫迪在演讲中强调了他的政府在过去一年中所取得的成就，并坚信可以建成"自力更生的印度"。

印度各地的独立庆祝活动都受到了新冠疫情的影响。印度新冠病毒感染将近250万例，居世界第三。

莫迪在印度独立日庆祝活动上

莫迪在讲话中对抗疫前线的人们的努力表达感激之情，并掩饰了该国在应对疫情和自然灾害所面临的挑战。莫迪强调印度需要开始出口成品而不是原材料，以促进小企业和本地商业的发展。

莫迪说："在疫情流行之前，我们何曾想过印度会成为N95口罩、个人防护装备和呼吸机的制造中心？但是我们做到了。"

只有250位来宾出席在红堡的颁奖典礼，彼此的座位相距两米。与会者进入会场之前进行了体温测试。此外，全国少年军团（NCC）的500名学员也参加了此次活动。莫迪发表演讲时没有戴口罩。

在庆祝仪式上，印度士兵举行了游行活动，同时保持了社交距离。他们戴着与制服颜色相匹配的口罩--卡其色、橄榄绿、蓝色加白色，以展示印度军队的三个组成部分：陆军、空军和海军。

尊重印度主权"至高无上"

印度总统科文德（Ram Nath Kovind）在独立纪念日庆祝活动的前一天发表了全国电视讲话。他在讲话中肯定了医护人员在对抗新冠疫情中所作的贡献。

科文德还向今年6月在加勒万河谷与中国军队发生冲突而牺牲的20名士兵致敬。他指责中国"聪明"地大搞"扩张主义"，但没有透露更多细节。

在独立日的主题演讲中，莫迪说尊重印度主权"至高无上"。他说，已经向那些挑战印度主权的人"以他们自己的语言作出了适当的回击"。

莫迪概述了他在争议领土拉达克（Ladakh） 开发太阳能并使其达到碳中和的计划。外界认为，中国占领了该地区的某些部分。

这位印度总理还呼吁撤销宪法第370条，该条赋予查谟和克什米尔邦特殊的自治地位。 除了国内外安全问题之外，莫迪还宣布启动全国数字化健康使命计划，将为每个印度人都提供一个健康身份证，并计划提高妇女的结婚年龄。他还公布了一项野心勃勃的1.3万亿美元计划，用来改善基础设施。

莫迪说，印度已有三种新冠病毒疫苗，目前处于不同的试验阶段。一旦科学家们确认之后，就会开始大规模应用。

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