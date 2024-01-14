莫迪“海滩促销活动”加剧与马尔代夫的冲突

（德国之声中文网）1月初，印度总理莫迪在其社交媒体账户上发布了几张照片，显示他在拉克沙威普群岛（Lakshadweep，印度喀拉拉邦沿海由36个岛屿组成的群岛）的白色沙滩上度假休闲。

照片中，莫迪与当地人会面，享受原始海滩，并下水潜游。

他在推特上写道：”我仍然对拉克沙威普群岛的惊人美景和人民令人难以置信的热情心怀敬意。” 他分享的几张照片在其支持者中广为传播。

然而，莫迪的访问带给马尔代夫当局的信息是：他正在向印度游客推销拉克沙威普，作为南面约130公里处马尔代夫的替代选择。

在莫迪访问拉克沙威普引发关注之后，马尔代夫政府的三位部长因发表了诋毁莫迪的言论而被停职。他们的言论在印度引起了愤怒。印度外交部召见了马尔代夫大使沙赫布（Ibrahim Shaheeb），表达了印度的关切。

“马尔代夫政府了解社交媒体平台上针对外国领导人和高层人士的贬损言论。这些言论属于个人行为，并不代表政府的观点。”马尔代夫政府在一份声明中说道，但并未提及其部长或印度总理莫迪。

随后，印度一家大型在线旅游平台停止了飞往马尔代夫的航班预订，社交媒体网站呼吁对马尔代夫进行经济抵制。马尔代夫的经济主要依赖旅游业。

马尔代夫转向中国

穆伊祖在去年11月的马尔代夫总统大选中以“印度滚出马尔代夫”（India Out）为竞选口号赢得了大选，他在竞选中将印度描述为对马尔代夫主权的威胁，同时向中国示好。自此，印度和马尔代夫的关系陷入困境。

尽管印度和马尔代夫都从过去六十年来建立起来的密切关系中受益，但莫迪的“海滩促销活动”可能升级为一场外交争端，这表明两国关系已经变得多么敏感。

在旅游业大战一触即发的背景下，穆伊祖本周对北京进行了首次国事访问，并于周三会见了中国国家主席习近平，称赞了马尔代夫与中国的关系。

据中国官媒报道，会谈后，两国签署了20项协议，涉及旅游合作和“全面战略合作伙伴关系”。

周二，穆伊祖在中国福建省举行的“投资马尔代夫”商务论坛上发表讲话，谈到马尔代夫政府计划让本国广受欢迎的旅游业多样化，并“提供新体验”。

根据总统办公室发表的一份声明，穆伊祖说：“在新冠疫情之前，中国是马尔代夫的第一大市场，我要求加紧努力，让中国重归此位。”

穆伊祖还称赞中国的“一带一路”倡议为马尔代夫提供了“重要的基础设施项目”。

作为“一带一路”倡议的一部分，中国一直在印度洋地区开展基础设施项目并进行大量经济投资。马尔代夫毗邻中国的能源供应路线，其海洋战略位置将使中国政府受益。

“远亲不如近邻”

尼赫鲁大学国际关系学院院长、中国问题专家孔达帕利（Srikanth Kondapalli）认为，马尔代夫不应该这么快就弃印投中。

他对德国之声表示：“远亲不如近邻。”

习近平与穆伊祖在北京会面并签署一系列协议

多年来，印度向马尔代夫提供了慷慨的财政援助，并一直致力于重要的基础设施项目。新德里非常希望看到穆伊祖政府不要与北京走得太近。

2022年11月，印度向马尔代夫提供了1亿美元，帮助该国应对财政危机。

然而，上个月，马尔代夫缺席了在毛里求斯举行的一次重要安全对话，使人们对该国在应对印度洋挑战的地区安全合作机制方面的承诺产生了怀疑。

在过去的两年里，印度是马尔代夫的第一大游客来源国，其次是俄罗斯和中国。官方数据显示，2023年有超过20.9万名印度游客访问了马尔代夫。

“在疫情之前，中国游客的数量稳居第一。”孔达帕利说，“这个数字可能恢复，但远亲不如近邻的问题仍然困扰着马尔代夫。”

随着中国在该地区的“一带一路”投资取得进展，印度的长期战略也遇到更多的挑战。

马尔代夫群岛位于连接东亚和西亚的主要航道中间，是印度海上安全考虑的关键因素之一。

专家称，马尔代夫也是美国在该地区争夺影响力的一部分，被视为美国在印太地区抗衡中国战略的核心位置。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。



印度马诺哈尔-帕里卡尔国防研究与分析研究所南亚中心副研究员苏尔塔纳（Gulbin Sultana）说，穆伊祖政府执政以来，印度与马尔代夫的双边关系处于不确定状态。

“马尔代夫已决定不再与印度续签2019年的岛国海域水文勘测协议，穆伊祖政府还要求印度从马尔代夫撤军，这可能会使局势复杂化。”苏尔塔纳告诉德国之声。

据国防官员称，印度海军和海岸警卫队在马尔代夫保持着小规模的特遣队，运行着一架海上巡逻机和两架直升机。

苏尔塔纳表示，“两国政府正在悄悄地化解分歧。在双边关系显得脆弱的时刻，马尔代夫部长们不负责任的言论引发了两国人民的愤怒。”

她补充说：“如果穆伊祖不采取协调一致的努力防止执政党成员发表反印言论，这一事态发展有可能进一步恶化双边关系。”

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