莫迪欢迎特朗普“回归” 盼与西方关系提升

特朗普当选下任美国总统，许多国家对此感到不安，并重新评估其与美国的关系。但印度似乎并不这么看，新德里认为，同样推崇本国利益的特朗普上任后，莫迪与西方的分歧与摩擦可能得到消弭，关系得到提升。

（德国之声中文网）“坦白地说吧，我知道今天很多国家都对美国感到紧张，”印度外长苏杰生（S. Jaishankar）上周末表示，但印度“并不在其中”。他还表示，莫迪是“前三位给特朗普胜选发去贺电的。”



专家认为，特朗普再度当选总统或对新德里有利，尤其是在莫迪试图重启印度与西方的关系之际。此前，莫迪因拒绝加入对俄罗斯的制裁，也拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰的战争而与西方产生摩擦。此外，莫迪也因印度民主倒退而受到批评。



“特朗普胜选意味着，印度那些与西方产生矛盾的政策，将不再是华盛顿关切的问题所在。”威尔逊国际学者中心（Wilson Center）南亚主任迈克尔·库格曼（Michael Kugelman）表示。



在贸易、移民和气候保护等问题上可能会有分歧——但总体而言，“特朗普重返白宫意味着印度与西方，尤其是与西方最强大国家的关系将得到提升。”



莫迪一直努力将印度塑造成一个崛起中的、经济上快速增长、可以与中国抗衡的全球参与者。但批评人士认为，莫迪的威权政治和右翼印度人民党正在令国家严重两极分化，少数族群被日益边缘化，言论自由和新闻自由受到打击。



去年6月，莫迪首度以外交上最高规格的出访美国，尽管有活动人士和团体要求拜登在人权问题上对莫迪施压，两国领导人仍在会晤后宣称美印是“世界上最亲密的伙伴之一”，并在国防和科技领域达成了多项协议。

2014年莫迪高调访问纽约 图像来源: Jason Decrow/AP Photo/picture alliance

“全新的路线转变”

南亚和外交政策专家乌代·钱德拉（Uday Chandra）表示，这些人权问题上的担忧在特朗普上任后不会成为问题。“从印度的角度来看，他（特朗普）的路线将会是一个全新的转变，他会更注重利益的交换。”特朗普一直公开表达对俄罗斯总统普京的欣赏，他可能也会更加理解印度与莫斯科的战略伙伴关系，这一伙伴关系可以追溯至冷战时期，也会对印度大量购买俄罗斯原油以及拒绝在俄乌战争中选边站表现出更多理解。



“这些是过去两年里印美关系中真正的刺痛点……但在特朗普上任后，我不认为这会成为问题。”钱德拉说道。

关税问题

贸易问题仍会是敏感话题。在特朗普的第一个任期内，两国贸易分歧显著，特朗普曾称印度为“关税之王”，主要涉及农产品、哈雷戴维森摩托以及医疗设备等商品上的关税争议。2019年，特朗普取消了对印度的特殊贸易优惠待遇，印度随即对美国的20余种商品加征关税。



这一次，特朗普希望对所有进口商品征收10%或20%的“普遍关税”，并将中国商品的关税提高至60%。而将美国视作第二大贸易伙伴的印度也不会例外。



新德里必须采取更多行动，而不是仅仅对政策做出调整以应对特朗普对公平贸易的重视，”新加坡南亚研究所教授C·拉贾莫汉（C Rajamohan）表示。

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如果特朗普试图限制技术移民，移民问题就可能成为一个痛点。印度人一直是申请H1-B工作签证人数最多的群体，但特朗普曾称该签证计划“非常糟糕”，且对美国工人“很不公平”。

绿色技术发展或受阻

也可能受阻。卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）南亚项目主任米兰·瓦什纳夫（Milan Vaishnav）表示：“过去四年里，印度和美国在气候变化和清洁能源领域取得了不少进展——但由于特朗普政府更倾向于化石燃料行业而非绿色技术，这些领域的发展可能会停滞不前。”



特朗普和莫迪都体现了强人政治风格，依赖情绪高昂的选民支持，并通过加深两极分化来巩固选票。



与西方自由派领导人不同，特朗普不认为莫迪的国内政策有问题，甚至不构成美国关注的因素。库格曼补充道：“特朗普和莫迪都是坚定的民族主义者，致力于让各自的国家在国内和国际上都变得更加强大。”

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“拥有共同的世界观”

分析人士还提到了两人之间的私人关系。2020年特朗普访问印度时，莫迪在全球最大的板球场为其举办了一场活动。此前一年，特朗普在德克萨斯州为来访的莫迪举办了一场盛大集会，并将莫迪的号召力与“猫王”埃尔维斯·普雷斯利相比。莫迪在上周发布的祝贺特朗普当选总统的推文中，分享了二人拥抱、微笑、握手的照片。



“他们之间有一种‘兄弟情谊’。”钱德拉表示。“他们拥有共同的世界观——即目前已处于一个后自由主义的世界中，传统意义上的自由主义价值观作为一种治理全球政治的意识形态已不再可行。这种趋势无论在印度还是美国都是如此。”

(美联社)

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