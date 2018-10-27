莫迪日本行：加强安保和经济合作

（德国之声中文网）印度总理莫迪周六抵达日本，展开为期两天的国事访问。本周日，日本首相安倍晋三在富士山附近的度假区与莫迪共进午餐。这是安倍2014年担任日本首相以来两人的第12次会晤。

为期两天的印度-日本峰会在周日开启。 莫迪与安倍的正式会晤安排在下周一。

贸易和安保是莫迪此行与日方会谈的主要话题。莫迪临行之前接受日本共同社采访时表示，希望进一步强化两国在安全及经济方面的战略关系。他说印度与日本的伙伴关系发生了根本性的改变，并且两国有着"特殊战略和全球伙伴关系"。他说"日印关系有的只是机遇"，呼吁更多的日本企业进驻印度。

反对贸易保护主义

安倍刚刚与习近平在北京举行了会晤。在美国总统特朗普强调"美国优先"的保护主义背景下，中日双方商讨了应对措施。北京与华盛顿陷入贸易冲突，两国相互征收关税。为了减少贸易逆差，特朗普也将矛头对准日本对美出口。印度总理莫迪也主张自由贸易，并希望亚洲国家加强经济合作。此次的会晤中，安倍也会向莫迪介绍自己的中国之行。

除了安全领域之外，为期两天的峰会上也会谈到中国日益增长的地区影响力。尽管日本愿意加强与中国的贸易关系，但日本与北京在东海存在主权争议，对中国在东海和南中国海的军事主张持保留态度。

据日本媒体报道，安倍表示，他将与莫迪就如何"加深印度太平洋地区和平繁荣的合作关系"交换意见。两国在下个月将举行首次联合军演。

文木 / 叶宣 （美联社，德新社，共同社）