 莫迪日本行：加强安保和经济合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2018

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时政风云

莫迪日本行：加强安保和经济合作

印度总理莫迪已抵达日本，临行前接受日媒采访时他表示，希望可以与日本在安保及经济方面强化战略关系。在特朗普主张"美国优先"贸易保护的背景之下，日本寻求扩大与其它国家的自由贸易关系。

Japan l Indischer Premierminister Modi trifft den japanischen Regierungschef Abe (Reuters/Mandatory credit Kyodo)

周日午餐会后，安倍和莫迪一同参观了一家机床制造厂

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中日两国的最高领导人，已经连续7年时间未曾进行互访。本周四，日本首相安倍晋三到访北京，并在接下来两天多行程中与中国国家主席习近平、总理李克强会晤。这是否标志着两国关系的正式回暖？东亚两大国的互动，又受到了哪些内因和外因的牵制和推动？ (25.10.2018)

日本媒体报道称，日本将承建印度第一条高铁线路。而在地区竞争对手中国向各国大力推销高铁项目的情况下，这一举动尤为引人注目。 (08.12.2015)

（德国之声中文网）印度总理莫迪周六抵达日本，展开为期两天的国事访问。本周日，日本首相安倍晋三在富士山附近的度假区与莫迪共进午餐。这是安倍2014年担任日本首相以来两人的第12次会晤。

为期两天的印度-日本峰会在周日开启。 莫迪与安倍的正式会晤安排在下周一。

贸易和安保是莫迪此行与日方会谈的主要话题。莫迪临行之前接受日本共同社采访时表示，希望进一步强化两国在安全及经济方面的战略关系。他说印度与日本的伙伴关系发生了根本性的改变，并且两国有着"特殊战略和全球伙伴关系"。他说"日印关系有的只是机遇"，呼吁更多的日本企业进驻印度。

反对贸易保护主义

安倍刚刚与习近平在北京举行了会晤。在美国总统特朗普强调"美国优先"的保护主义背景下，中日双方商讨了应对措施。北京与华盛顿陷入贸易冲突，两国相互征收关税。为了减少贸易逆差，特朗普也将矛头对准日本对美出口。印度总理莫迪也主张自由贸易，并希望亚洲国家加强经济合作。此次的会晤中，安倍也会向莫迪介绍自己的中国之行。

除了安全领域之外，为期两天的峰会上也会谈到中国日益增长的地区影响力。尽管日本愿意加强与中国的贸易关系，但日本与北京在东海存在主权争议，对中国在东海和南中国海的军事主张持保留态度。

据日本媒体报道，安倍表示，他将与莫迪就如何"加深印度太平洋地区和平繁荣的合作关系"交换意见。两国在下个月将举行首次联合军演。

 

文木 / 叶宣 （美联社，德新社，共同社）

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