莫迪將與拜登開記者會 罕見接受媒體提問

（德國之聲中文網）印度總理莫迪（Narendra Modi）正在美國進行為期3天的國事訪問，他預定於週四（6月22日）會晤美國總統拜登（Joe Biden），2人將發表談話並接受記者提問。白宮國安發言人科比（John Kirby）說，白宮知道這次記者會是一件「大事」。

「我們真的感謝莫迪總理要在出訪行程尾聲參加媒體活動。」科比說：「我們認為這很重要，很高興他也認為這很重要。」他表示，記者會將開放美國媒體和印度記者各提1個問題。

路透社指出，莫迪除了偶爾受訪之外，很少接受媒體提問。他擔任總理大約9年以來，從來沒有在印度任何的記者會上發表過談話。2019年5月他曾出席一次記者會，但沒有接受提問。

白宮與其他世界領導人的記者會一直受到嚴格控制，美國官員會從美國和外國媒體之中事先指定記者，供拜登和來訪的領袖點名。開放的問題數量非常有限。

人權問題

拜登與莫迪的記者會上，人權可能會是一個話題。在以印度民族主義為號召的印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）執政下，該國的民主倒退情形遭到外界批評，新聞自由、少數群體的宗教自由都受到限縮。莫迪擔任總理期間，印度在世界新聞自由指數中從第140位滑落到第161位，而且連續5年在最常切斷網路的全球榜單中名列前茅。

人權倡議者呼籲拜登，應該公開對印度的人權狀況提出批評，因為美國至今為止私下跟莫迪談此事的做法並不成功。白宮這次可能會向莫迪提出人權疑慮，但國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週二（20日）表示，美國不會用「教訓」的方式去提出問題，不會主張「彷彿美國自身都沒有問題」。

美國的學界與倡議人士週三（21日）召開記者會，主張應針對印度的人權，在美國國會召開聽證會。國際宗教自由秘書處（IRF Secretariat）主席、美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）全球研究員馬恩扎（Nadine Maenza）說：「我們不能無視當地的事實……我們不能視而不見，美國政府也不能視而不見。」

加州大學伯克利校區的學者查特吉（Angana Chatterji）說：「印度侵犯人權的規模，現在已經達到了需要（拜登）公開提出這個問題的程度。」

美國國會僅有的2名穆斯林女性議員奧馬爾（Ilhan Omar）和塔利布（Rashida Tlaib）分別表示，她們將杯葛莫迪週四（22日）在美國國會的演講，理由是對印度對異議人士和少數民族，特別是穆斯林的壓迫。

印度政府駁斥了對其人權的批評，稱其政策目標是為所有社群提供福利，並平等地執法。

莫迪還參加哪些活動？

莫迪此行普遍被外界視為美印關係強化的重大轉折點。週三，莫迪在紐約的聯合國總部參加了國際瑜珈日活動，把瑜珈形容為「生活方式」。美聯社指出，在全球地緣政治局勢緊張的此刻，莫迪強調此一古老傳統，是一種精明且象徵性的選擇，讓瑜珈不只是一種個人習慣，更是為他所用的外交手段。

週三莫迪與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面，雙方討論了特斯拉在印度設廠事宜。此外，莫迪也參訪了美國國家科學基金會（National Science Foundation）；晚間的行程則包含與拜登夫婦私下共進晚餐。美國第一夫人吉兒（Jill Biden）表示：「透過這次正式出訪，世上最古老與最大的民主國家聚集在一起了。但我們的關係不只關乎治理……我們也讚頌橫跨全球、那些連結我們兩國紐帶的的家庭和友誼。」

莫迪也邀請了美國的學生前往印度，並補充道，印度正在培訓學生學習人工智慧。此外，據路透社22日獨家報導，有知情者透露，美國將趁莫迪此行宣布，讓一部分在美工作的印度人更方便地換發簽證。

（綜合報導）

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