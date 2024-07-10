莫迪在莫斯科间接批评战争

俄乌战争爆发后首次访问莫斯科的印度总理莫迪告诫俄罗斯，战争不可能解决问题，他说，任何无辜生命的丧失都是不可接受的。乌克兰总统泽连斯基发帖对莫迪访俄表达深切失望。

（德国之声中文网）印度总理莫迪周二（7月9日）在同俄罗斯总统普京会晤之际，间接表达了对俄乌战争的批评。

镜头前，莫迪对普京表示，“战争不可能解决问题”，就一天前基辅一所儿童医院遭到炮火袭击，莫迪说，“看到无辜的儿童被杀害，令人痛彻肺腑”。

就在莫迪抵达莫斯科的当天，俄罗斯对乌克兰发起一轮猛烈空袭。据乌克兰官方的消息，俄军对该国多座城市发射了40多枚导弹，造成全国40多人死亡以及基础设施严重受损。

克里姆林宫周三（7月10日）否认了普京总统与印度总理莫迪在会谈中存在任何分歧。记者询问取消一轮讨论是否意味双方存有分歧时，克宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，取消一轮会谈是出于日程安排之故，“绝对不是意见分歧或者出现了意外状况”，要谈的话题都已经涵盖了。

结束俄罗斯之行后，莫迪继续前往维也纳。在与奥地利政府首脑会谈时莫迪表示，“无论发生在哪里，无辜生命的丧失都是不可接受的。”他再次强调，“问题不能在战场上解决”。

走红毯的亲密朋友莫迪 图像来源: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

“亲密的朋友”

周一（7月8日）晚间，俄罗斯总统普京在莫斯科郊外的官邸为到访的印度总理莫迪举办了国宴，两人在会面时拥抱。俄罗斯官媒塔斯社报道称，普京表示“非常高兴”见到他“亲爱的朋友”。

莫迪同普京周二的会晤持续了3个小时。莫迪说，双边关系建立在“相互信任和尊重的基础上”。莫迪还称普京为“亲密的朋友”。

这是莫迪在俄罗斯入侵乌克兰以来首次访问莫斯科。访问也恰逢北约成员国领导人峰会在华盛顿举行，俄乌战争是会议的核心议题。

印度始终没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争。不久前，瑞士虽派代表参加在瑞士举行的旨在解决俄乌战争问题的和平会议，但没有签署闭幕声明。

普京在莫斯科郊外的官邸亲自驾车同莫迪兜风 图像来源: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

“需要通过对话找到和平之路”

莫迪表示，印俄关系曾几经考验，但每次都变得更强健。莫迪说：“每个印度人都将俄罗斯视为印度的朋友，无论是在顺境还是在逆境中。”

莫迪称，他与普京讨论了乌克兰的战事。 “在乌克兰问题上，我们都能开诚布公地、详细地表达自己的观点。”他表示：“我知道，战争不可能解决问题，解决方案与和平谈判也无法在炸弹和枪弹中取得成功。我们需要通过对话找到和平之路。”

周一，也就是基辅一家儿童医院遭到炮火袭击的当天，乌克兰总统泽连斯基就莫迪访俄在X发帖写道，“在这一天，看到世界上最大的民主国家的领袖在莫斯科拥抱世界上最血腥的罪犯，这是多么大的失望，对和平努力又是多么大的打击呀。”

俄罗斯石油助力印度经济 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京：印俄是战略伙伴

克里姆林宫发言人也对媒体表示，普京与莫迪就乌克兰问题进行了“建设性”的讨论。普京则表示，俄罗斯和印度拥有特殊的战略伙伴关系，他感谢莫迪为寻求和平解决乌克兰冲突做出的努力。

当天早些时候，莫迪与普京在莫斯科参观了一个太空核技术展览，莫迪还在克里姆林宫附近的战争纪念碑前敬献了花圈。

俄罗斯长期以来一直是印度最大的武器供应方，目前也是印度最大的石油进口来源国。不过，一段时间以来，印度俄制武器的进口有所下降，与此同时，印度增加了购买西方军火的数量，包括美国、法国和以色列。

莫迪告诉普京，印度和俄罗斯之间的能源合作帮助印度稳定了燃料价格，有助于控制通货膨胀，也给全球市场带来了稳定。

双方希望继续扩大贸易往来，争取在2030年前实现1000亿美元的贸易额。

(综合报道)

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