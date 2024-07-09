莫迪会晤普京 强调双方是朋友

印度总理莫迪对俄罗斯进行为期两天的访问并与俄罗斯总统普京会晤。这次备受关注的访问期间，莫迪与普京互称“亲爱的朋友”，并强调了加强双边关系的愿望。

（德国之声中文网）周一（7月8日）晚间，俄罗斯总统普京为到访的印度总理莫迪举办了国宴，两人在会面时拥抱。俄罗斯官媒塔斯社报道称，普京表示“非常高兴”见到他“亲爱的朋友”。

莫迪则在周二称赞了印俄之间的良好关系。他说，双边关系建立在“相互信任和尊重的基础上”。莫迪还称普京为“亲密的朋友”。

这是莫迪在俄罗斯入侵乌克兰以来首次访问莫斯科。访问也恰逢北约成员国领导人峰会在华盛顿举行，俄乌战争是会议的核心议题。

普京陪莫迪参观自己的马厩 图像来源: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

“战争不可能解决问题”

莫迪表示，印俄关系曾几经考验，但每次都变得更强健。莫迪说：“每个印度人都将俄罗斯视为印度的朋友，无论是在顺境还是在逆境中。”

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印度始终没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争。不过莫迪周二会晤普京时表示，“战争不可能解决问题”。就一天前基辅一所儿童医院遭到炮火袭击，莫迪表示：“看到无辜的儿童被杀害，令人痛彻肺腑”。

周一俄罗斯对乌克兰发起一轮猛烈空袭。据乌克兰官方的消息，俄军对该国多座城市发射了40多枚导弹，造成人员伤亡和重大损失。

莫迪称，他与普京讨论了乌克兰的战事。 “在乌克兰问题上，我们都能开诚布公地、详细地表达自己的观点。”他表示："我知道，战争不可能解决问题，解决方案与和平谈判也无法在炸弹和枪弹中取得成功。我们需要通过对话找到和平之路。"

俄罗斯石油助力印度经济 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京：印俄是战略伙伴

克里姆林宫发言人也对媒体表示，普京与莫迪就乌克兰问题进行了“建设性”的讨论。普京则表示，俄罗斯和印度拥有特殊的战略伙伴关系，他感谢莫迪为寻求和平解决乌克兰冲突做出的努力。

当天早些时候，莫迪与普京在莫斯科参观了一个太空核技术展览，莫迪还在克里姆林宫附近的战争纪念碑前敬献了花圈。

俄罗斯长期以来一直是印度最大的武器供应方，目前也是印度最大的石油进口来源国。莫迪告诉普京，印度和俄罗斯之间的能源合作帮助印度稳定了燃料价格，有助于控制通货膨胀，也给全球市场带来了稳定。

（路透社、法新社、美联社）

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