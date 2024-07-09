莫迪会晤普京 强调双方是朋友

莫迪会晤普京 强调双方是朋友2024年7月9日
（德国之声中文网）周一（7月8日）晚间，俄罗斯总统普京为到访的印度总理莫迪举办了国宴，两人在会面时拥抱。俄罗斯官媒塔斯社报道称，普京表示“非常高兴”见到他“亲爱的朋友”。
莫迪则在周二称赞了印俄之间的良好关系。他说，双边关系建立在“相互信任和尊重的基础上”。莫迪还称普京为“亲密的朋友”。
这是莫迪在俄罗斯入侵乌克兰以来首次访问莫斯科。访问也恰逢北约成员国领导人峰会在华盛顿举行，俄乌战争是会议的核心议题。
“战争不可能解决问题”
莫迪表示，印俄关系曾几经考验，但每次都变得更强健。莫迪说：“每个印度人都将俄罗斯视为印度的朋友，无论是在顺境还是在逆境中。”
印度始终没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争。不过莫迪周二会晤普京时表示，“战争不可能解决问题”。就一天前基辅一所儿童医院遭到炮火袭击，莫迪表示：“看到无辜的儿童被杀害，令人痛彻肺腑”。
周一俄罗斯对乌克兰发起一轮猛烈空袭。据乌克兰官方的消息，俄军对该国多座城市发射了40多枚导弹，造成人员伤亡和重大损失。
莫迪称，他与普京讨论了乌克兰的战事。 “在乌克兰问题上，我们都能开诚布公地、详细地表达自己的观点。”他表示："我知道，战争不可能解决问题，解决方案与和平谈判也无法在炸弹和枪弹中取得成功。我们需要通过对话找到和平之路。"
普京：印俄是战略伙伴
克里姆林宫发言人也对媒体表示，普京与莫迪就乌克兰问题进行了“建设性”的讨论。普京则表示，俄罗斯和印度拥有特殊的战略伙伴关系，他感谢莫迪为寻求和平解决乌克兰冲突做出的努力。
当天早些时候，莫迪与普京在莫斯科参观了一个太空核技术展览，莫迪还在克里姆林宫附近的战争纪念碑前敬献了花圈。
俄罗斯长期以来一直是印度最大的武器供应方，目前也是印度最大的石油进口来源国。莫迪告诉普京，印度和俄罗斯之间的能源合作帮助印度稳定了燃料价格，有助于控制通货膨胀，也给全球市场带来了稳定。
（路透社、法新社、美联社）
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