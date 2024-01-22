莫迪为备受争议的印度教神庙举行落成典礼

（德国之声中文网）印度总理莫迪周一（1月22日）在阿约提亚市出席了罗摩神庙的落成典礼，并为新造的罗摩神像揭幕。罗摩是印度教史诗《罗摩衍那》的主人公，据传出生于阿约提亚。

莫迪领导的印度教民族主义政党印度人民党在全国各地举行了盛大的庆祝活动。罗摩神庙的祝圣仪式于当日格林尼治标准时间7点开始。

为了选票？莫迪为争议印度教神庙揭幕

在这个特殊的地点举行印度教寺庙落成典礼在印度国内是一起两极分化的事件，因为这座寺庙位于一座曾经矗立了几百年的清真寺的遗址之上。这座清真寺在20世纪90年代被印度民族主义者拆毁，引发了大规模的暴力抗议。莫迪试图辩称，建立罗摩神庙的目的是为了民族和解。

莫迪在本月早些时候说：“神让我成为全体印度人民的代表。”他宣布自己计划在周一的“吉祥”开幕式前进行为期11天的斋戒仪式。

大选之年，不惜重金打造罗摩神庙

建造这座宏伟的罗摩神庙耗资约1.66亿欧元（1.81亿美元）。这次开幕式对印度和印度人民党来说意义重大，因为它标志着在莫迪政府领导下印度教民族主义政治的影响力日益增强。

在神庙开幕的前一天（周日），成千上万的印度教信徒在阿约提亚的街道上比肩接踵，载歌载舞，高音喇叭播放着赞美诗和宗教歌曲。

数百万印度人通过电视观看了这一仪式，新闻频道对这一事件进行了不间断的报道。

印度教信徒在阿约提亚的街道上载歌载舞

参加神庙开幕仪式的来宾乘坐的大约80架包机降落在阿约提亚的新国际机场。

近7500人通过安装在寺庙外的巨型屏幕观看了这一仪式，其中包括许多知名政界、体育界人士和宝莱坞明星，一架军用直升机还向他们撒下了花瓣。

莫迪在社交媒体X上表示，能够参与这一神圣的活动，“我深感荣幸”。

这座仍在建设中的寺庙将在仪式结束后向公众开放。据当局估计，每天将有约10万名信徒参拜罗摩神庙。

围绕罗摩神庙的争议

这座50米高的寺庙建在巴布里清真寺的遗址之上。巴布里清真寺曾矗立数百年，直到1992年被印度教狂热分子拆除。印度教徒同时声称，巴布里清真寺是由16世纪的穆斯林国王在罗摩神的出生地之上建造的。

巴布里清真寺的拆除引发了族群骚乱，造成2000多人丧生，其中大部分是穆斯林。这也开启了更多的教派政治争端，标志着印度世俗政治的立国原则发生了转变。

2019年，印度最高法院就阿约提亚市的遗址争端作出裁决，允许印度教徒在该地建造罗摩神庙，而指定另一块地来让穆斯林建造清真寺。

（法新社、路透社）

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