莫迪下周访欧，是否会因为乌克兰战争立场挨批？

（德国之声中文网）为了加强印度与欧盟的伙伴关系，印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。此时，印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到舆论批评。

自这场战争开始以来，印度一直避免谴责俄罗斯的侵略行为，同时加大对俄罗斯廉价石油的购买。这与欧洲形成鲜明对比。欧洲各国试图切断俄罗斯的能源，并号召国际社会反对这场战争。

在访问期间，莫迪预计将向欧洲领导人解释印度的立场。德国是他到访的第一站，莫迪将在柏林与德国总理肖尔茨进行首次会晤。

两位领导人将主持 "印度-德国政府间协商会议（IGC）"。这是一种双边对话形式的会议，旨在推进两国在几个政策领域的合作。

德国和印度寻求更紧密的伙伴关系

在莫迪到访之前，德国联邦外交部国务部长林德纳（Tobias Lindner）说："没有印度，任何重大问题都无法解决。"

在本周初于德里举行的安全会议上，林德纳说，"我们希望与印度在技术、教育、安全和气候变化方面进行合作。印度是一个非常重要的合作伙伴。"

去年，印度和德国纪念了建交70周年。自2000年以来，两国一直是战略伙伴。

印度外交部在一份声明中说："这次访问将是一个在广泛领域加强合作的机会，两国政府将就共同关心的地区和全球事务交换意见。"

外交政策专家说，这次访问将让莫迪更好地了解德国和欧洲对俄罗斯入侵乌克兰的看法。

印度寻求德国和法国的支持，以推动正在欧盟谈判的自由贸易协定。

访问柏林之后，莫迪将应丹麦首相弗雷德里克森的邀请前往哥本哈根，与冰岛、挪威、瑞典和芬兰的领导人共同出席第二届印度-北欧峰会。

莫迪此行的最后一站将是在巴黎与法国总统马克龙会晤。预计这次会晤将为两国战略伙伴关系制定一个更具野心的议程，因为成功连任的马克龙正在寻求法国优先的欧洲外交政策。

印度在俄罗斯入侵乌克兰的立场上"没有压力"？

在过去的一个月里，西方官员对印度进行了一系列访问。到目前为止，他们对公开向莫迪施压要求印度谴责俄罗斯的战争行径持保留态度。

欧盟委员会主席冯德莱恩上周与莫迪会面，就新的贸易和技术合作达成一致，并承诺"深化双边合作，着重维护基于规则的全球秩序"。

上周莫迪与英国首相约翰逊会面后，印度外长施林格拉说，在印度对俄罗斯战争的立场上，英国领导人"没有施加压力"。

莫迪2021年12月在新德里和普京会面

上个月，德国外交和安全顾问普洛特纳（Jens Plötner）会见了印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）和印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar)，表示德国不会就乌克兰战争问题向印度"说教"。

普洛特纳说："我们在这里不是为了说教或要求……我们正在与印度合作，研究如何最好地阻止这场战争。"

印度想从欧洲得到什么？

印度是欧盟的重要战略伙伴，也是欧盟的第三大贸易伙伴，在2020年的货物贸易额达到628亿欧元，也是仅次于美国的第二大出口目的地。

印度前驻德国大使辛格（Gurjit Singh）告诉德国之声："印度的欧洲政策以德国为重要节点，更多的是出于经济和技术原因，而不是法国主导的传统战略伙伴关系。"他说，"德国在2021年阐述的印太政策指导方针表达了与印度接触的新意愿"。

前印度驻法国大使（Mohan Kumar）告诉德国之声，欧盟成为多极世界中强大、独立的"一极"，这符合印度的利益。

库马尔说，乌克兰危机可能会促进欧洲在战略上的果断，例如德国在国防和安全问题上的立场改变。

"德国有了一位新总理，而莫迪相信'个人外交'，所以这次会议将是关键。"库马尔说，"德国已经开始在印太事务中发挥自己的作用，这对印度很重要。德国是一个经济大国，迄今为止在这方面是印度最重要的合作伙伴。"

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