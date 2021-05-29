俄罗斯首都与最大都市、俄罗斯全国政治、经济、科学、文化及交通的中心。城区人口约1200万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占俄罗斯总人口的1/10。

莫斯科沿莫斯科河而建，由1147年的莫斯科大公时代开始，在沙皇俄国、苏联及今日的俄罗斯联邦时代，都长期担任着国家首都的角色。它是历史悠久的克里姆林宫所在地，并做为上述政权的总部，是俄罗斯数个被列入世界遗产的建筑群之一。