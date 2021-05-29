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俄罗斯首都与最大都市、俄罗斯全国政治、经济、科学、文化及交通的中心。城区人口约1200万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占俄罗斯总人口的1/10。
莫斯科沿莫斯科河而建，由1147年的莫斯科大公时代开始，在沙皇俄国、苏联及今日的俄罗斯联邦时代，都长期担任着国家首都的角色。它是历史悠久的克里姆林宫所在地，并做为上述政权的总部，是俄罗斯数个被列入世界遗产的建筑群之一。
在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。
白俄罗斯飞机迫降事件有了最新进展，欧盟多位领导人认为俄罗斯在其中扮演重要角色。遭捕记者的父亲则表示，儿子是受酷刑后被迫在视频上认罪。
全球政要都强烈谴责白俄罗斯强令一架爱尔兰民航机中途降落、逮捕机上反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。对此，德国之声记者Miodrag Soric不禁发问，何时方能看到真正让对方疼痛的制裁？
莫斯科周日举行了庆祝二战胜利76周年的阅兵仪式，这是疫情背景下的第二次红场阅兵。普京发表讲话，强调俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心，同时也警告“纳粹意识抬头”的风险。
俄罗斯4月间突然在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结大量士兵，引发西方和基辅的深切忧虑，几周后，莫斯科又神秘撤军，人们不明白普京总统究竟打的是什么算盘。DW记者Nick Connolly在视频中解释其中奥秘。
俄罗斯4月间突然在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结大量士兵，引发西方和基辅的深切忧虑，几周后，莫斯科又神秘撤军，人们不明白普京总统究竟打的是什么算盘。DW记者Nick Connolly在影片中解释其中奥秘。
不久前，俄罗斯总统普京下令，限制“不友好”国家的使馆雇员数量。鉴于此，莫斯科的美国大使馆周五宣布削减人员和领事服务，并建议签证即将到期的美国公民离开俄罗斯。
在捷克因2014年一场致命爆炸事件於17日驱逐18名俄罗斯外交官后，莫斯科18日下令驱逐20名捷克外交官。
德国总理默克尔和美国总统拜登通话时一致认为，莫斯科应从俄乌边境一带撤出军队。乌克兰驻德大使要求西方施以军援。同一时期，美国叫停向黑海派遣两艘军舰的计划。
克里姆林宫警告称，邻国乌克兰东部有爆发新内战危险，并表示俄罗斯不会坐视不理。基辅当局则强调没有攻击东部分裂主义势力的计划 ，致力于通过外交途径解决冲突。
连日来，不断有消息指出，俄罗斯正在向靠近乌克兰边境的地区增兵。对此动向，北约表示了高度忧虑，担心乌克兰东部的停火状态可能遭到破坏。美国总统拜登则向乌克兰许诺支持。莫斯科则警告西方国家切勿向乌克兰派兵。
俄美关系正在急剧恶化。美国总统拜登称普京是“杀人犯”，并指责这位俄罗斯总统干预美国大选。这引起莫斯科的不满，为此俄罗斯驻美大使返回莫斯科进行紧急磋商，以寻对策。不过，普京本人似乎笑对拜登的“杀人犯”指责。
根据周二（2月2日）发表在国际医学杂志《柳叶刀》上的经同行评审的后期临床试验结果，俄罗斯的卫星V（Sputnik V）新冠疫苗有效率为91.6%。莫斯科Gamaleya研究所的Denis Logunov领导的研究人员在《柳叶刀》上说，这个结果是基于19866名志愿者的数据，其中四分之一接受了安慰剂。
本周末，俄罗斯各地数万民众继续走上街头，抗议当局逮捕反对派领袖人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）。警方则采取了关地铁、封街道、拔网线的对策。
周六在俄罗斯多个城市，抗议者走上街头，要求当局释放被关押的反对派人士纳瓦尔尼。俄罗斯警方已拘捕了三千多人，其中也包括纳瓦尔尼的妻子。据报道，俄罗斯多个城市出现断线、断网情况。
纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。
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