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莫斯科

俄罗斯首都与最大都市、俄罗斯全国政治、经济、科学、文化及交通的中心。城区人口约1200万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占俄罗斯总人口的1/10。

莫斯科沿莫斯科河而建，由1147年的莫斯科大公时代开始，在沙皇俄国、苏联及今日的俄罗斯联邦时代，都长期担任着国家首都的角色。它是历史悠久的克里姆林宫所在地，并做为上述政权的总部，是俄罗斯数个被列入世界遗产的建筑群之一。

Belarus President Alexander Lukashenko gestures while addressing Prime Ministers from the Commonwealth of Independent States during a meeting, in Minsk, Belarus, Friday, May 28, 2021. Belarus' authoritarian leader is heading to Russia to seek assistance amid a bruising showdown with the European Union over the diversion of a flight to arrest a dissident journalist. Belarusian President Alexander Lukashenko is set to meet Friday with Russia's Vladimir Putin at his Black Sea residence in Sochi. (Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)

“劫持”客机事件：美国宣布恢复制裁白俄罗斯 29.05.2021

在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。
The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

莫斯科主导白俄罗斯事件? 欧盟要普京说清楚 26.05.2021

白俄罗斯飞机迫降事件有了最新进展，欧盟多位领导人认为俄罗斯在其中扮演重要角色。遭捕记者的父亲则表示，儿子是受酷刑后被迫在视频上认罪。
A woman holds a poster reads where is Raman Pratasevich?! as she waits to see passengers of the Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, after its landing at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

评论：请现在拿出行动，而不只是口头愤怒 24.05.2021

全球政要都强烈谴责白俄罗斯强令一架爱尔兰民航机中途降落、逮捕机上反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。对此，德国之声记者Miodrag Soric不禁发问，何时方能看到真正让对方疼痛的制裁？

Russian President Vladimir Putin delivers his speech during the Victory Day military parade in Moscow, Russia, Sunday, May 9, 2021, marking the 76th anniversary of the end of World War II in Europe. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

“胜利日”红场阅兵 普京称坚决捍卫国家利益 09.05.2021

莫斯科周日举行了庆祝二战胜利76周年的阅兵仪式，这是疫情背景下的第二次红场阅兵。普京发表讲话，强调俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心，同时也警告“纳粹意识抬头”的风险。

俄罗斯为何摆出攻打乌克兰的架势？ 08.05.2021

俄罗斯4月间突然在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结大量士兵，引发西方和基辅的深切忧虑，几周后，莫斯科又神秘撤军，人们不明白普京总统究竟打的是什么算盘。DW记者Nick Connolly在视频中解释其中奥秘。
This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service, shows Russian troops take part in drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

俄罗斯为何摆出要攻打乌克兰的架势？ 07.05.2021

俄罗斯4月间突然在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结大量士兵，引发西方和基辅的深切忧虑，几周后，莫斯科又神秘撤军，人们不明白普京总统究竟打的是什么算盘。DW记者Nick Connolly在影片中解释其中奥秘。

A Russian flag flies next to the US embassy building in Moscow on October 22, 2018. - US national security advisor John Bolton is in Moscow holding meetings with senior Russian officials following Washington's weekend announcement of withdrawal from the Cold War-era Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, known as the INF. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

普京一纸令下 美驻俄使馆七成雇员回老家 30.04.2021

不久前，俄罗斯总统普京下令，限制“不友好”国家的使馆雇员数量。鉴于此，莫斯科的美国大使馆周五宣布削减人员和领事服务，并建议签证即将到期的美国公民离开俄罗斯。
FILE PHOTO: A car enters the Russian embassy in Prague, Czech Republic, March 26, 2018. REUTERS/David W Cerny/File Photo

俄罗斯反制捷克制裁 驱逐20名捷克外交官 19.04.2021

在捷克因2014年一场致命爆炸事件於17日驱逐18名俄罗斯外交官后，莫斯科18日下令驱逐20名捷克外交官。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

乌克兰向西方求军援 美国暂不派舰进黑海 15.04.2021

德国总理默克尔和美国总统拜登通话时一致认为，莫斯科应从俄乌边境一带撤出军队。乌克兰驻德大使要求西方施以军援。同一时期，美国叫停向黑海派遣两艘军舰的计划。
6509316 06.04.2021 In this handout video grab released by Russian Defence Ministry, tanks are seen during control checks of combat readiness of the armed forces, in Russia. Russian Defense Minister Sergei Shoigu asked to ensure the high quality of control exercises and safety during the movement of forces and military equipment. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

俄罗斯威胁军事干预乌克兰 "我们不会坐视不理" 10.04.2021

克里姆林宫警告称，邻国乌克兰东部有爆发新内战危险，并表示俄罗斯不会坐视不理。基辅当局则强调没有攻击东部分裂主义势力的计划 ，致力于通过外交途径解决冲突。
A service member of the Ukrainian armed forces uses binoculars while observing the area at fighting positions on the line of separation near the rebel-controlled city of Donetsk, Ukraine April 3, 2021. REUTERS/Serhiy Takhmazov

俄罗斯增兵乌克兰边境 北约发出警告 06.04.2021

连日来，不断有消息指出，俄罗斯正在向靠近乌克兰边境的地区增兵。对此动向，北约表示了高度忧虑，担心乌克兰东部的停火状态可能遭到破坏。美国总统拜登则向乌克兰许诺支持。莫斯科则警告西方国家切勿向乌克兰派兵。
ARCHIV - 10.03.2011, Russland, Moskau: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (l) gibt dem russischen Präsident Wladimir Putin die Hand. (zu dpa: «Kreml: Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag») Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

拜登称普京是“杀人犯” 莫斯科怒了 18.03.2021

俄美关系正在急剧恶化。美国总统拜登称普京是“杀人犯”，并指责这位俄罗斯总统干预美国大选。这引起莫斯科的不满，为此俄罗斯驻美大使返回莫斯科进行紧急磋商，以寻对策。不过，普京本人似乎笑对拜登的“杀人犯”指责。

柳叶刀：俄罗斯疫苗卫星V有效率91.6% 03.02.2021

根据周二（2月2日）发表在国际医学杂志《柳叶刀》上的经同行评审的后期临床试验结果，俄罗斯的卫星V（Sputnik V）新冠疫苗有效率为91.6%。莫斯科Gamaleya研究所的Denis Logunov领导的研究人员在《柳叶刀》上说，这个结果是基于19866名志愿者的数据，其中四分之一接受了安慰剂。
Police officers detain a man during a protest against the jailing of opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, on Sunday, Jan. 31, 2021. Thousands of people took to the streets Sunday across Russia to demand the release of jailed opposition leader Alexei Navalny, keeping up the wave of nationwide protests that have rattled the Kremlin. Hundreds were detained by police. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

声援反对派 数百名俄罗斯示威民众被拘 31.01.2021

本周末，俄罗斯各地数万民众继续走上街头，抗议当局逮捕反对派领袖人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）。警方则采取了关地铁、封街道、拔网线的对策。
Police stand guard during a protest against the jailing of opposition leader Alexei Navalny in St. Petersburg, Russia, Saturday, Jan. 23, 2021. Russian police are arresting protesters demanding the release of top Russian opposition leader Alexei Navalny at demonstrations in the country's east and larger unsanctioned rallies are expected later Saturday in Moscow and other major cities. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

俄警方拘捕数千名支持纳瓦尔尼的抗议者 23.01.2021

周六在俄罗斯多个城市，抗议者走上街头，要求当局释放被关押的反对派人士纳瓦尔尼。俄罗斯警方已拘捕了三千多人，其中也包括纳瓦尔尼的妻子。据报道，俄罗斯多个城市出现断线、断网情况。

A pair of police officials patrol on a bridge outside The Kremlin in Moscow on March 26, 2018. The Kremlin has insisted that Moscow is innocent in the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal after the US, Canada and several EU countries expelled Russian diplomats over the case. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

国际社会要求俄罗斯放人 莫斯科称西方虚伪 18.01.2021

纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。
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