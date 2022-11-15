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俄罗斯首都与最大都市、俄罗斯全国政治、经济、科学、文化及交通的中心。城区人口约1200万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占俄罗斯总人口的1/10。
莫斯科沿莫斯科河而建，由1147年的莫斯科大公时代开始，在沙皇俄国、苏联及今日的俄罗斯联邦时代，都长期担任着国家首都的角色。它是历史悠久的克里姆林宫所在地，并做为上述政权的总部，是俄罗斯数个被列入世界遗产的建筑群之一。
中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。
俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。
莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。白宫表示，拜登与习近平将于11月14日会面。
周二，平壤驳斥了美国有关朝鲜正在向俄罗斯输送武器弹药的说法，并称美国散布谎言，玷污朝鲜国际形象。俄罗斯发动侵乌战争后，朝鲜是国际社会仅有几个支持莫斯科立场的国家之一。
上周五在北京会见来访的肖尔茨时，习近平称“反对使用或威胁使用核武器”。这被不少西方舆论解读为“中方在警告俄罗斯”。不过也有分析人士指出，这是中国的长期立场，“不意味着中国的对俄政策发生了转变”。中方的话“更多是对肖尔茨的一种姿态，而非针对俄罗斯”。
伊朗周六首度承认曾经向莫斯科提供无人机，但强调时间点是在乌克兰战争爆发的数月前。伊朗外长强调，若乌克兰能提出俄罗斯使用伊朗无人机袭击该国的证据，伊朗不会坐视不理。
俄罗斯国防部周六指责英国军方参与炸毁北溪天然气管道，并称英国军方也帮助乌克兰对莫斯科的黑海舰队进行无人机袭击。英国方面则否认相关指控。
俄罗斯总统普京10月27日在莫斯科出席俄智库瓦尔代论坛年会并发表近4小时的演讲，就乌克兰局势进一步升级发出警告。据路透社报道，谈到中国时，普京称中国国家主席习近平为“朋友”。
俄罗斯外交部发布了几张照片，声称照片显示乌克兰正在制造“脏弹”。然而实际上，这些照片显示的情况完全不同，无法为俄方的说法提供任何依据。
俄罗斯总统普京周三宣布在四个乌克兰占领区实施戒严，这四个地区分别是赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克及卢甘斯克。莫斯科已于上个月将上述四个地区并入俄罗斯领土。
商业奇才、亿万富翁马斯克最近突然对地缘政治产生了极大的兴趣：他先是建议遭到侵略的乌克兰割土求和，进而又建议台湾以特别行政区形式实现同中国大陆的统一。他的建议引起广泛争议的同时，自然也受到莫斯科和北京的一致好评。
9月底联合国安理会旨在谴责俄罗斯在乌克兰占领地区举行公投的决议被莫斯科否决后，该决议在联合国大会再次表决。联大压倒性多数谴责俄罗斯的行径，中国投了弃权票。
连接俄罗斯和被其吞并的克里米亚半岛的刻赤大桥发生爆炸之后，莫斯科方面称，调查仍在进行，桥梁已经部分恢复通车。乌克兰方面虽然此前一直宣称要夺回克里米亚半岛，但是在此次爆炸发生后并未直接宣称对此事负责，只是加以嘲讽。
来自三个国家的三位获奖者——德国之声评论员Miodrag Soric认为，今年的诺贝尔和平奖向莫斯科发出了一个相当明确的信息。
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
数十万俄罗斯人正在逃离普京的“动员令”。然而在莫斯科这样的大城市，为什么听不到来自母亲们、妇女们的抗议声？一位俄罗斯母亲在接受德国之声采访时表示，“我们谴责这场战争，但无法改变任何事情”。
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