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俄罗斯首都与最大都市、俄罗斯全国政治、经济、科学、文化及交通的中心。城区人口约1200万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占俄罗斯总人口的1/10。
莫斯科沿莫斯科河而建，由1147年的莫斯科大公时代开始，在沙皇俄国、苏联及今日的俄罗斯联邦时代，都长期担任着国家首都的角色。它是历史悠久的克里姆林宫所在地，并做为上述政权的总部，是俄罗斯数个被列入世界遗产的建筑群之一。
多位消息人士向路透社透露，俄罗斯总统普京已决定参加明年3月的总统选举，这将让他可以继续执政到至少2030年，普京认为，他必须带领俄罗斯度过几十年来最危险的时期。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜，拜会了朝鲜领导人金正恩，批评了美国。这次访问被认为是为普京的访问打前站。卫星图像显示，自8月下旬以来，朝俄两国之间至少有六次海上运输。
俄罗斯吞并的克里米亚半岛塞瓦斯托波尔港周五遭到导弹袭击，俄军黑海舰队总部被损毁。伤亡尚不确定，乌方称有数十人伤亡，其中包括俄军高级军官，但俄方只称一人失踪。专家分析指出，该事件暴露出俄军“重大失误”。
俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩9月13日在俄罗斯远东地区的东方航天发射场举行了约2小时的会谈。金正恩说，从现在起，朝鲜会把与俄罗斯的双边关系置于“外交政策的最前沿”。
中国官方近期发布了2023年新版地图。此前协议由中俄分治的黑瞎子岛这次完全被划入中国版图。对此，俄罗斯目前似乎选择了隐忍。这引起全球舆论的关注。
乌克兰简陋的纸板无人机重创俄罗斯境内目标，一名东正教神职人员因反战言论被判三年监禁。新学年开始，近半数乌克兰学童无法返校上课。
1963年古巴危机之后，白宫和克里姆林宫之间开通了直接联络渠道，以便在紧急情况下随时进行谈判。然而，六十年后的今天，华盛顿和莫斯科之间是否还有畅通的沟通方式，外界却知之甚少。
尽管破坏性不大，但乌克兰战斗无人机越来越频繁地攻击位于莫斯科的目标。专家认为，基辅这一做法有多重目的，而且可能导致冲突升级。
周六，俄罗斯导弹袭击了乌克兰北部城市切尔尼戈夫，造成七人丧生、上百人受伤。当天，乌克兰总统泽连斯基正在瑞典访问，他谴责了这场袭击。与此同时，普京视察了俄乌边境城市顿河畔罗斯托夫的军事指挥部。
俄罗斯总统普京在周二的莫斯科国际安全会议开幕式上延续了对西方进行的一贯抨击，称西方助长了全球动乱。中国防长李尚福也出席了该会议并发表讲话。
据朝鲜官媒报道，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京互通信件，承诺将深化两国关系。金正恩称，坚信两国将发展成为 “符合新时代要求的长期战略关系”。
俄罗斯货币卢布近期持续走弱。目前，卢布兑美元已跌破100大关。几个月来，俄罗斯央行一直在寻找应对本国货币疲软的良方，然而到目前为止，成效有限。
朝鲜官媒表示，金正恩近日巡视了主要军工厂，并下令大幅增加导弹等武器生产。这正值美韩下周大规模军演前。而且，俄国防部长在不久前访问了平壤，美国官员认为，莫斯科希望朝鲜能向其更多出售军火。
俄罗斯将征兵年龄的上限从27岁提高到了30岁，此举可以扩充200万兵源。与此同时，逃避服兵役的难度越来越高。
俄罗斯国防部称，首都莫斯科遭到了多架疑来自乌克兰无人机的袭击。此外，俄占克里米亚半岛也遇到了空袭。但与乌克兰城市遭到的俄军空袭相比，乌克兰发起的空袭规模要小得多。
《法兰克福汇报》评论道，如果中国的利益受到触动，与普京的"友谊"很快就凉。《法兰克福评论报》认为，中俄"无上限的"友谊出现了裂痕。
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