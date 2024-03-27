 莫斯科袭击影响普京在俄国内的形象吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2024

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政治

莫斯科袭击影响普京在俄国内的形象吗？

已导致139人丧生的莫斯科袭击事件后，俄罗斯维护国内安全的能力受到质疑，而普京更是在事先无视西方的警讯。然而，他在俄国内的形象会有所损害吗？

Russland | Moskau 2024 | Schusswaffenangriff Konzertsaal Crocus City Hall

袭击令俄罗斯举国震惊

（德国之声中文网）2024年总统大选仅五天后，枪手闯入莫斯科音乐厅，近距离开枪射击、投掷燃烧弹。

恐怖组织"伊斯兰国呼罗珊省"宣称对此负责。莫斯科则对至少七名嫌疑人作出指控。塔斯社称，其中四人是塔吉克斯坦公民。伊斯兰国在那里的征募颇为活跃。

然而，尽管有强烈证据支持"伊斯兰国"制造此次袭击的说法，但俄罗斯电视台和高级官员仍作出未经证实的指控，称乌克兰与袭击事件有关联。普京在周六的全国讲话中也做出这一暗示。

转移视线、为战争辩护

袭击事件两天后，普京则承认袭击由极端伊斯兰恐怖分子制造。但他同时重申对乌克兰的指控。

分析认为，这是普京试图转移对政府在安全方面失职的注意力，与此同时也再次为入侵乌克兰提供理由

学者米罗诺娃（Vera Mironova）向德国之声表示，尽管基辅予以否认，并且没有证据证明乌克兰与此有关，但俄罗斯民众仍可能相信克里姆林宫的宣传工具。

Russland Krasnogorsk | Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in der Crocus City Hall

前往献花的民众络绎不绝

不再是强人保护者？

不过，在普京执政24年、乌战两年之后，此次袭击事件的确可能产生某种政治后果。普京作为强大统一国家代表、俄罗斯人保护者的形象可能会有所削弱。

普京在政治权力上的崛起即始于强硬镇压车臣叛乱。1999年9月，莫斯科公寓楼发生四起爆炸事件。克里姆林宫指责车臣武装分子制造袭击，但缺乏证据。也有俄罗斯记者和分析人士认为，爆炸可能是俄罗斯情报部门一手导演。

时任总理的普京则借此对车臣实施大规模空袭。这一行动增加了普京的受欢迎度，之后则迎来他首次胜选总统。

此后，俄罗斯遭受多次袭击，包括2002年莫斯科一家剧院被围，2004年别斯兰一所学校人质危机，以及针对交通网络的袭击。这些袭击与车臣分裂分子以及之后与基地组织和伊斯兰国有关。

但随着俄罗斯对车臣武装分子的镇压，袭击也减少了。上次严重袭击是发生在2011年。普京则收获给国家带来稳定的功劳。

无视西方警讯 普京难辞其咎

而上周五的袭击则可被视为俄罗斯情报部门的失败。而普京本人也难辞其咎。

据克里姆林宫一份文稿，普京将美国驻俄使馆3月7日发出的警告斥为西方的挑衅性声明，"意图恐吓和扰乱我们的社会"。

袭击事件发生后，美国国家安全委员会证实与俄罗斯分享了相关情报，称这是依据长期以来的警告义务（duty to warn）政策。

Russland Moskau | Crocus City Hall

俄罗斯国内维安受到质疑

情报部门打压异见分子

而分析认为，俄罗斯情报部门的此次失败部分归因于近些年来主要集中注意力在打压本国异见分子上。

美国外交政策研究所俄罗斯政策专家鲁钦（Pavel Luzin）表示，此外，在普京的专制统治作风之下，俄情报部门也仅仅是"听命而行"，工作效能锐减。

乌战之下 自顾不暇

学者米罗诺娃则向德国之声表示，在俄罗斯举国忙着与乌克兰作战的状态下，安全力量无暇评估恐怖主义威胁，也不足为奇。

但米罗诺娃同时指出，此次袭击可能不足以损害普京的形象。普京尽全力显示他仍掌控大局，特别是通过对嫌疑犯的强硬手段。"这些被指控为袭击者的人在被带到法庭上时，看上去曾受到过殴打，有人一只耳朵被割掉了。这传递出普京铁腕对付这一事件的信息。"

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