莫斯科红场阅兵 普京称北约早计划入侵俄罗斯

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京指责西方准备入侵俄罗斯和克里米亚。他在莫斯科红场的阅兵式讲话中说，北约已在俄边界建构起咄咄逼人态势，而乌克兰则以北约提供的武器装备了自己，形成威胁。

他称，莫斯科曾一再设法就国际安全解决方案达成协议，但北约在边境地区制造紧张， "西方无意倾听俄罗斯，他们另有图谋"。普京强调，在乌克兰的"特别军事行动"（俄方一直以此称呼对乌战争），是必要和及时举措，是唯一正确的决定。

赞扬在乌使命

普京对俄武装部队在乌克兰的行动表达敬意。他称，战士们在乌东的顿巴斯为俄罗斯的安全再次英勇作战，"没有人忘记二战的教训。"

同时，这位克里姆林宫领导人警告爆发新的世界大战。他称，第二次世界大战的结果不仅意味着有义务保持对打败纳粹的人们的记忆，而且，意味着这一使命： "保持警惕，尽一切可能确保全球战争的恐怖不再重现"。

周一，大约1万1千名俄罗斯士兵在莫斯科红场参加了阅兵仪式。当天，在远东的符拉迪沃斯托克和新西伯利亚市都举行了类似活动。

战争已来到俄罗斯

战争似乎也已进入了俄罗斯。普京承诺向受伤和死亡士兵的亲属提供帮助。他说："每个士兵和军官的死亡都让我们非常痛苦。国家将尽一切努力照顾其遗属。" 他称，在顿巴斯行动的军人和志愿兵们是在为祖国及其未来而战。演讲结束时，普京向受阅部队高呼战斗口号："为了俄罗斯！为了胜利! 万岁！"

本周一（5月9日），俄罗斯庆祝前苏联在第二次世界大战中战胜纳粹德国77周年。那场战争夺去2700万苏联人的生命，其中包括大约1000万乌克兰人。这一对俄罗斯极神圣的节日被普京的侵乌战争蒙上了阴影。克里姆林宫避用"战争"一词，坚称其为 "特别军事行动"。

当天，乌克兰总统泽连斯基发表讲话，称俄罗斯忘记了二次世界留给人们的最重要的教训，"魔鬼回来了，身穿另一种军服，喊着不同的口号，但目标是同一个"。

今年莫斯科阅兵式上不见作为嘉宾的外国元首。莫斯科市中心军警林立，把守严密，一如堡垒。

普京的战争如何影响了世界经济 德国：钱越来越不经花 德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。

普京的战争如何影响了世界经济 肯尼亚：排长队加油 在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。

普京的战争如何影响了世界经济 谁来保证对土耳其的小麦供应？ 俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。

普京的战争如何影响了世界经济 伊拉克：小麦价格飞涨 在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。

普京的战争如何影响了世界经济 秘鲁：街头骚乱 在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。

普京的战争如何影响了世界经济 斯里兰卡：进入紧急状态 不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。

普京的战争如何影响了世界经济 苏格兰人也坐不住了！ 在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。

普京的战争如何影响了世界经济 炸鱼薯条也吃不起了？ 炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。

普京的战争如何影响了世界经济 尼日利亚面临机遇？ 尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。



（综合报道）

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