 莫斯科立法处罚传播军事“假信息” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2022

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时政风云

莫斯科立法处罚传播军事“假信息”

俄罗斯国家杜马通过了一项法案，将传播有关俄军队的“虚假信息”定为犯罪。相关行为将被课以高额罚款和最高15年刑期。与此同时，俄罗斯当局也限制了对包括DW在内的一些国际新闻网站的访问。

俄罗斯议会下院（国家杜马）在莫斯科投票通过相应法律修正案

俄罗斯议会下院（国家杜马）在莫斯科投票通过相应法律修正案

（德国之声中文网）围绕乌克兰战争，俄罗斯当局将严厉处罚所谓的传播有关俄武装部队的虚假信息行为。该国议会下院（杜马）在莫斯科投票已通过相应法律修正案。  

DW.COM

在一次前所未有的报复行动中，俄罗斯当局禁止德国之声在该国的广播。这是莫斯科对德国禁止俄罗斯官媒RT采取的报复，但在此之前早已有迹可循。

德国总理肖尔茨发表的政府声明，标志着德国对俄政策以及国防政策进入了一个全新的历史阶段。德国之声总编 Manuela Kasper-Claridge发表评论称，联邦政府的新举措势在必行。

德国之声英语频道主持人Gerhard Elfers3月2日连线位于莫斯科的智库、俄罗斯国际事务委员会主任安德烈·科尔图诺夫（Andrei Kortunov）。

根据杜马在三读和终读中通过的这一法律修正案，相关行为将被课以高额罚款和最高15年徒刑。  

根据该法案，散布有关俄罗斯军人的所谓的虚假信息、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为受法律制裁。 

不许使用“攻击”“入侵”等说法 

上周起，俄媒体被禁止在报道对乌克兰战争时使用“攻击”、“入侵”和“宣战”等说法。莫斯科称这场战争为一次军事“特别行动”。 

修正案生效尚需获议会上院即联邦委员会批准、总统普京签字。不过，这两者都被认为只是走个形式。  

随着该法实施，人们担心，俄罗斯国内剩余独立媒体的报道将受到更严格的限制。过去数天，莫斯科当局已关闭了几家批评性媒体。

 

俄罗斯当局限制了对德国之声（DW）等国际媒体网站的访问

俄罗斯当局限制了对德国之声（DW）等国际媒体网站的访问

与此同时，包括德国之声在内的一些国际新闻网站在俄罗斯已经无法访问。

俄罗斯有关当局宣布，“限制”访问德国之声和其它一些独立媒体的网站。BBCMedusa和 Svoboda等网站也在“限制”之列。Facebook 和RFE-RL网站亦受到影响。  

此前，俄罗斯当局已经关闭德国之声莫斯科分社，撤销了DW驻该国人员的记者证，并终止了DW在该国的广播。

 (路透社，德广联等）

 © 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

观看视频 01:48

俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

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