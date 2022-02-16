莫斯科称演习结束并从克里米亚撤军

（德国之声中文网）俄罗斯国防部在周三的一份声明中说："南方军区的部队在完成了对战术演习后，正在向其永久部署点移动。俄罗斯国家电视台播放的画面还显示，包括坦克和大炮在内的军事装备从2014年以来被俄罗斯占领的克里米亚半岛过桥进入俄罗斯本土。

本周二，莫斯科声称已将驻扎在乌克兰边境附近的数量不详的士兵送回了他们的基地。

来自西方的不信任

但观察家和西方领导人仍对俄罗斯的说法持怀疑态度，并警告说俄罗斯仍可能入侵乌克兰。

美国总统拜登周二表示，美国的情报部门还需要核实俄罗斯撤军的说法。

英国防长华莱士周三上午再次对俄罗斯说法表示怀疑。他向泰晤士报电台表示，"我们目前还没有看到任何有关撤军的证据。"

北约秘书长斯托尔滕贝格在周三的新闻发布会上警告说，"俄罗斯保留了全面入侵乌克兰的能力"。他也对俄罗斯发出的矛盾信号表示怀疑："我们看到的是俄罗斯在与乌克兰的边界上有非常强大的军事存在，但我们也看到莫斯科发出的给外交一个机会的信号。"

斯托尔滕贝格还指出，在乌克兰边境附近的俄罗斯军队数量 "继续增加"，而在过去，俄罗斯将大量部队和重型装备运入某地区，然后撤出士兵，但不撤出装备，这样就留下快速返回的选项。

欧委会主席冯德莱恩周三也指责莫斯科发出了"相互矛盾的信号"。她说：尽管莫斯科宣布了这一消息，但"北约还没有看到任何俄罗斯削减部队的迹象"。她补充说："我们昨天看到了希望......但这些表态必须落实到行动上。"

俄罗斯在乌克兰边境附近地区军演及驻军一览图

并非真正的改善

专门研究国际防务的记者托马斯·维戈尔德(Thomas Wiegold)对德国之声表示，俄罗斯撤军并不能改变什么，因为部队已驻扎在乌克兰附近。他说，即使这些部队撤走，也可以很快返回。"我们已经看到，来自俄罗斯远东的部队被安置到白俄罗斯和靠近乌克兰的地方。如果这些部队远在几千公里之外，情况就会不同。但是，如果他们只驻扎在离乌克兰几百公里外，那么就不是真正的改善。"

尽管普京否认有任何入侵乌克兰的计划，但维戈尔德指出，俄罗斯或以帮助其公民为由 "保留干预的权利"，而俄罗斯任何承认乌克兰分离主义地区顿涅茨克和卢甘斯克的决定，都可能使入侵变得更加可能。他说，"如果发生这种情况，那么俄罗斯当然认为（自己）不仅在道义上，而且在法律上有权干预乌克兰。这可能会使事情变得更糟糕。"

俄罗斯杜马通过决议呼吁普京承认乌东分离主义地区

2月15日，俄罗斯国家杜马通过一份决议草案，呼吁俄总统普京承认顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家。顿涅茨克和卢甘斯克位于乌克兰东部。2014年5月两地民间武装宣布独立，分别成立"顿涅茨克人民共和国"（DPR）和"卢甘斯克人民共和国"（LPR）。DPR和LPR并未控制顿涅茨克州和卢甘斯克州的全部领土，也未得到国际承认。对上述决议草案，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利15日在社交媒体发文，谴责其"明显违反《明斯克协议》"，并称欧盟坚定支持和承认乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整。

（法新社、路透社等）

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