 莫斯科称不会因圣诞节停火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

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莫斯科称不会因圣诞节停火

俄罗斯会利用圣诞节的机会停火或者和谈吗？不会。俄乌战争将继续下去，而且会越来越残酷。

泽连斯基来到从俄军手中收复的赫尔松

泽连斯基来到从俄军手中收复的赫尔松

（德国之声中文网）圣诞节临近，战火不停。乌克兰总统泽连斯基上周曾要求俄罗斯在节前开始从乌克兰撤军，以此走上结束冲突的道路。克里姆林宫发言人佩斯科夫周三（12月14日）表示，不会考虑以上说法。他说，俄罗斯政府不打算在圣诞节时停火，并强调"这一话题根本不存在"。

"目前停火对俄罗斯更为有利"，这是拉脱维亚总理卡林斯（Krisjanis Karins）的观点，他在欧盟峰会间隙告诉记者，理由是，莫斯科将会赢得时间，重新整合军队，更为残酷地进行战争。

俄罗斯外交部就战后德俄展开经济合作议题没有进行详细表态，在一份发表在其官网的书面声明中，俄国外交部称，"我们不会请求任何东西，有关这一点，德国政治家不该继续执迷不悟。"这段内容指的是日前肖尔茨总理的一个公开讲话。

本周一，德国总理肖尔茨在柏林德国经济东方委员会发表演讲时，要求经济界继续做好进一步制裁俄罗斯的准备，但他同时提到战后有同俄罗斯展开经济合作的前景。他说，"目前我们会降低双边关系，降低、降低、再降低。现在要加大制裁的力度，这一点每个人都必须知道。"

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肖尔茨：战后有同俄罗斯合作的可能

但肖尔茨继续说，"战后的俄罗斯也需要发展机遇，开始经济合作，就像以前一样。"他说，现在还都不行，但战后俄罗斯仍然是欧洲大陆最大的国家，"因此为接下来的时代做好准备是一个核心事项。"

周三，在联邦议会发言时，肖尔茨再度重申对乌克兰的支持立场，表示在这场侵略战争中德国会继续支持乌克兰，"同朋友及伙伴一道，我们已向乌克兰提供了坚定的支持"，这项支持将继续下去，其时限取决于乌克兰的需要。

肖尔茨说，普京的盘算，没有一项是成功的，对俄罗斯施压将进一步增强。

（综合报道）

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