 莫斯科欢庆并吞乌克兰4区 基辅申请加速入北约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2022

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时政风云

莫斯科欢庆并吞乌克兰4区 基辅申请加速入北约

俄罗斯签署条约并吞乌克兰15%领土后，欧美国家相继发出谴责并实施新制裁。本周五，俄罗斯在安理会否决谴责决议。这项决议呼吁各国和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，并要求俄罗斯即刻撤军乌克兰。值得注意的是，未曾谴责过俄罗斯侵略行动的中国此次投下弃权票。

本周五，俄罗斯总统普京与乌克兰4个俄罗斯占领区领导人在克里姆林宫圣乔治大厅签署了加入俄罗斯的条约

本周五，俄罗斯总统普京与乌克兰4个俄罗斯占领区领导人在克里姆林宫圣乔治大厅签署了加入俄罗斯的条约

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周五与乌克兰东部四个俄占区签署入俄条约，正式将卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热纳入俄罗斯版图。普京在克里姆林宫的签约仪式上表示，当地居民"将永远成为我们的公民"，"人民投票决定了我们共同的未来"。

此前，占乌克兰国土面积15%的上述四区举行了所谓的"入俄公投"，据俄罗斯公布的结果，9成以上居民皆赞成加入俄罗斯。

在吞并乌克兰四区后，俄罗斯领导人明确表示，今后若这些地区遭到攻击，将被视为对俄罗斯领土的攻击。俄罗斯安全委员会二号人物、前总统梅德韦杰夫威胁，在此情况下可能动用"战略核武器"。

根据德广联（ARD）驻莫斯科通讯员报道，入俄签约仪式后红场上举行大型音乐会，庆祝乌克兰四个俄罗斯占领区并入俄罗斯。夜间的红场飘扬着一片旗海，音乐家、音乐会主持人和军队成员高声欢呼。但报道指出，在部分动员令的阴影下，欢庆情绪明显不及八年前俄罗斯并吞克里米亚半岛时高昂。

欧美同声谴责

在普京仍在发表签约后的电视讲话时，欧盟迅速发布联合声明，严厉谴责俄罗斯并吞乌克兰俄占区。27个欧盟成员国在联合声明中写道："我们永远不会承认俄罗斯为进一步侵犯乌克兰独立、主权和领土完整所策划的非法'公投'，也不承认其伪造的非法结果。"

北约秘书长斯托尔滕贝格形容俄罗斯的行为是非法和不公的"土地掠夺"。"这是二战以来最大规模试图并吞欧洲领土的行为。"

德国外交部长贝尔博克在德国电视一台节目"Brennpunkt"上谴责俄罗斯"最严重地违反《联合国宪章》"，"并吞闹剧和假公投"是敷衍地试图掩盖"我们已经目睹了半年的情况-以最残酷的暴力、难以想象的手法掠夺土地"，这是任何一个国家都无法接受的。

贝尔博克表示，普京的目的是要接管整个乌克兰，此外他亦多次表明，他将毫不犹豫攻击其他国家。

欧盟正在制定下一波制裁计划，誓言"加强限制性措施，打击俄罗斯的非法行动"。这些措施可能包括进一步禁止进口俄罗斯产品，禁止出口用于军事的关键技术，为石油价格上限提供法律依据，并禁止欧盟公民在俄罗斯国有企业的管理机构任职。

美国总统拜登周五则立即宣布新制裁措施。拜登在声明中表示，华盛顿将于盟国一道，惩罚支持重新划分乌克兰边界"非法企图"的个人和实体。

英国也迅速祭出制裁措施。英国外交部也发表声明，俄罗斯将失去获得IT资讯、建筑、和工程等服务的机会。此外，英国还将禁止数百种"对俄罗斯工业和技术能力至关重要"的商品出口。

英国首相特拉斯周五在推特上写道，该国将"毫不犹豫地采取行动，包括实施更多制裁以削弱普京的战争机器"。

乌克兰申请加速入北约

在俄罗斯并吞乌克兰4区后，乌克兰总统泽连斯基通报称，乌克兰军队在该国东部的反攻取得"重大成功"。他在每日视频讲话中提到了夺回莱曼的进展。莱曼是顿涅茨克地区具有战略意义的城市，自年初便被俄军占领。泽连斯基表示："我们必须解放整个国家，这将是国际法和人类价值观不被恐怖主义国家摧毁的最好证明。"

顿涅茨克亲俄领导人周五表示，俄军及其盟友正以"最后的力量"坚守莱曼，俄罗斯士兵在该市被"部分包围"。

与此同时，泽连斯基称已签署加速加入北约的申请。虽然北约一直大力武装乌克兰军队，但基辅希望立即加入该联盟。而要获得北约30个成员的支持并非易事。

北约盟国在受到外部攻击时必然会相互防卫。因此，乌克兰的加入可能会导致北约与俄罗斯的矛盾升级。

德国外长贝尔博克对电视一台表示，她不认为乌克兰能迅速加入北约。她表示，我们支持乌克兰的自卫权，但从战争第一日我们就清楚表明，"我们有责任确保战争不会蔓延到其他国家，而北约也不会成为战争伙伴"，这点至今仍适用。

俄罗斯是唯一否决联合国谴责决议的国家

俄罗斯是唯一否决联合国谴责决议的国家

俄罗斯否决联合国谴责决议

俄罗斯周五否决了联合国安理会谴责其并吞乌克兰4区的决议。在15个安理会成员国中，俄罗斯是唯一投下反对票的国家，10个国家投下赞成票，中国、印度、巴西和加蓬弃权。

这项决议草案是由美国和乌克兰所提出，内容指俄罗斯将乌克兰四个地区视为其主权领土，在当地举行所谓的公投是非法的，企图修改国际公认的乌克兰边境。决议草案呼吁所有国家和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，敦促俄罗斯立即从乌克兰撤出所有军事力量。

虽然俄罗斯行使否决权是预料中的情况，但西方国家希望借此表明，俄罗斯在世界舞台上日益孤立。法新社报道指出，在此次表决结果中， 中国的弃权被认为别具意义，因为自乌克兰战争爆发以来北京始终未对俄罗斯作出谴责。

根据联合国大会今年4月通过的新程序，若安理会五常任理事国任何一个行使否决权，联合国大会将在10天年自动召开会议，由所有会员国进行表决，无人可以扼杀决议 。

（综合报道）

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