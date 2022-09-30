莫斯科欢庆并吞乌克兰4区 基辅申请加速入北约

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周五与乌克兰东部四个俄占区签署入俄条约，正式将卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热纳入俄罗斯版图。普京在克里姆林宫的签约仪式上表示，当地居民"将永远成为我们的公民"，"人民投票决定了我们共同的未来"。

此前，占乌克兰国土面积15%的上述四区举行了所谓的"入俄公投"，据俄罗斯公布的结果，9成以上居民皆赞成加入俄罗斯。

在吞并乌克兰四区后，俄罗斯领导人明确表示，今后若这些地区遭到攻击，将被视为对俄罗斯领土的攻击。俄罗斯安全委员会二号人物、前总统梅德韦杰夫威胁，在此情况下可能动用"战略核武器"。

根据德广联（ARD）驻莫斯科通讯员报道，入俄签约仪式后红场上举行大型音乐会，庆祝乌克兰四个俄罗斯占领区并入俄罗斯。夜间的红场飘扬着一片旗海，音乐家、音乐会主持人和军队成员高声欢呼。但报道指出，在部分动员令的阴影下，欢庆情绪明显不及八年前俄罗斯并吞克里米亚半岛时高昂。

欧美同声谴责

在普京仍在发表签约后的电视讲话时，欧盟迅速发布联合声明，严厉谴责俄罗斯并吞乌克兰俄占区。27个欧盟成员国在联合声明中写道："我们永远不会承认俄罗斯为进一步侵犯乌克兰独立、主权和领土完整所策划的非法'公投'，也不承认其伪造的非法结果。"

北约秘书长斯托尔滕贝格形容俄罗斯的行为是非法和不公的"土地掠夺"。"这是二战以来最大规模试图并吞欧洲领土的行为。"

德国外交部长贝尔博克在德国电视一台节目"Brennpunkt"上谴责俄罗斯"最严重地违反《联合国宪章》"，"并吞闹剧和假公投"是敷衍地试图掩盖"我们已经目睹了半年的情况-以最残酷的暴力、难以想象的手法掠夺土地"，这是任何一个国家都无法接受的。

贝尔博克表示，普京的目的是要接管整个乌克兰，此外他亦多次表明，他将毫不犹豫攻击其他国家。

欧盟正在制定下一波制裁计划，誓言"加强限制性措施，打击俄罗斯的非法行动"。这些措施可能包括进一步禁止进口俄罗斯产品，禁止出口用于军事的关键技术，为石油价格上限提供法律依据，并禁止欧盟公民在俄罗斯国有企业的管理机构任职。

美国总统拜登周五则立即宣布新制裁措施。拜登在声明中表示，华盛顿将于盟国一道，惩罚支持重新划分乌克兰边界"非法企图"的个人和实体。

英国也迅速祭出制裁措施。英国外交部也发表声明，俄罗斯将失去获得IT资讯、建筑、和工程等服务的机会。此外，英国还将禁止数百种"对俄罗斯工业和技术能力至关重要"的商品出口。

英国首相特拉斯周五在推特上写道，该国将"毫不犹豫地采取行动，包括实施更多制裁以削弱普京的战争机器"。

乌克兰申请加速入北约

在俄罗斯并吞乌克兰4区后，乌克兰总统泽连斯基通报称，乌克兰军队在该国东部的反攻取得"重大成功"。他在每日视频讲话中提到了夺回莱曼的进展。莱曼是顿涅茨克地区具有战略意义的城市，自年初便被俄军占领。泽连斯基表示："我们必须解放整个国家，这将是国际法和人类价值观不被恐怖主义国家摧毁的最好证明。"

顿涅茨克亲俄领导人周五表示，俄军及其盟友正以"最后的力量"坚守莱曼，俄罗斯士兵在该市被"部分包围"。

与此同时，泽连斯基称已签署加速加入北约的申请。虽然北约一直大力武装乌克兰军队，但基辅希望立即加入该联盟。而要获得北约30个成员的支持并非易事。

北约盟国在受到外部攻击时必然会相互防卫。因此，乌克兰的加入可能会导致北约与俄罗斯的矛盾升级。

德国外长贝尔博克对电视一台表示，她不认为乌克兰能迅速加入北约。她表示，我们支持乌克兰的自卫权，但从战争第一日我们就清楚表明，"我们有责任确保战争不会蔓延到其他国家，而北约也不会成为战争伙伴"，这点至今仍适用。

俄罗斯是唯一否决联合国谴责决议的国家

俄罗斯否决联合国谴责决议

俄罗斯周五否决了联合国安理会谴责其并吞乌克兰4区的决议。在15个安理会成员国中，俄罗斯是唯一投下反对票的国家，10个国家投下赞成票，中国、印度、巴西和加蓬弃权。

这项决议草案是由美国和乌克兰所提出，内容指俄罗斯将乌克兰四个地区视为其主权领土，在当地举行所谓的公投是非法的，企图修改国际公认的乌克兰边境。决议草案呼吁所有国家和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，敦促俄罗斯立即从乌克兰撤出所有军事力量。

虽然俄罗斯行使否决权是预料中的情况，但西方国家希望借此表明，俄罗斯在世界舞台上日益孤立。法新社报道指出，在此次表决结果中， 中国的弃权被认为别具意义，因为自乌克兰战争爆发以来北京始终未对俄罗斯作出谴责。

根据联合国大会今年4月通过的新程序，若安理会五常任理事国任何一个行使否决权，联合国大会将在10天年自动召开会议，由所有会员国进行表决，无人可以扼杀决议 。

（综合报道）

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