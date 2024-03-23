莫斯科恐袭案：西方多国亦表哀悼

（德国之声中文网）美国国家安全委员会发言人柯比(John Kirby)发表声明说，美方悼念这起可怕枪击案的受害者，"画面太恐怖，难以观看。"

德国总理肖尔茨对恐怖袭击予以谴责，并对遇害者家属以及受伤人员表示慰问。德国外交部也表示，发生在莫斯科郊外"番红花市政厅"的可怕袭击针对的是普通民众，画面十分恐怖，"这起袭击的背景必须尽快调查清楚"。

法国总统马克龙同样"强烈谴责"了此次恐怖袭击，意大利总理梅洛尼则称其为"可恶的恐怖主义行径"，并向所有的受害者及家属表示团结。

欧盟方面也表示，对莫斯科恐怖袭击案"深感震惊"。

中国、印度等国也向俄罗斯民众表示哀悼。与西方国家不同的是，中印两国的声明中还包含了对俄罗斯政府的支持。习近平在致普京的慰问电中表示，中方向遇难者表示深切哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚慰问；"中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持俄罗斯政府维护国家安全稳定的努力。"印度总理莫迪同样谴责"令人发指的恐怖袭击"，并表示"在这个悲痛时刻，印度与俄罗斯联邦政府及人民站在一起"。

乌克兰否认介入

3月22日晚间的枪击案发生在莫斯科西郊的音乐演出场所"番红花市政厅"，至少造成了115人身亡、145人受伤。现场拍摄的画面显示，袭击者身穿迷彩服在演出大厅内向音乐会听众开枪射击。后来，音乐厅起火导致屋顶坍塌。恐怖组织"伊斯兰国"已经宣布对此起枪击案负责，称"袭击了一场基督徒聚集活动，打死打伤数百人"。

此案也是2004年别斯兰人质事件（300余人丧生）后，俄罗斯遭受的最严重恐怖袭击。

俄罗斯当局正在搜捕袭击者并开展调查。俄罗斯联邦国家近卫军表示，其下辖的特种部队正在袭击现场开展工作、搜捕凶手，并从建筑中疏散民众。总统府发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)还透露，普京总统正持续收到此案的最新进展。俄罗斯联邦安全局则在3月23日中午告诉普京，已经有11名嫌疑人被拘捕。国际文传电讯社引述克里姆林宫消息称，11人中包括了"直接参与袭击的所有四名恐怖分子"。

俄罗斯联邦安全局还称，还有几名嫌疑人正在逃往俄乌边境。该机构称，嫌疑人在乌克兰有联系人，但并未为这一说法提供进一步的证据。

此前，俄罗斯前总统、现任国家安全委员会副主席梅德韦杰夫说，如果基辅方面卷入音乐厅袭击事件被证明属实，所有涉案人都"必须被毫不留情地追杀，包括犯下如此令人愤慨恶行的官员。"乌克兰总统顾问波多利亚克(Mykhailo Podolyak)则否认乌克兰涉入此起恐怖袭击事件。他在社交媒体上发帖说，乌方从未诉诸此类恐怖主义行径，"这场战争的一切都只能在战场上决定。"

（综合报道）

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