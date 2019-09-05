莫斯科市议会选举：普京关系户遭受重创

（德国之声中文网）俄罗斯媒体周一（9月9日）报道，在9月8日进行的地方选举中，克里姆林宫支持的政党在莫斯科市议会可望保住多数席位。然而，由于禁止反对派候选人参选引发对普金弄权的抗议和批评，这些政党的支持率下跌。

尽管普京不再担任党内职务，但他与统一俄罗斯党仍保持密切的关系。据报道，该党在俄罗斯杜马的45个席位大减少，从此前的38席下降到26席。随着全国贫富差距扩大，执政党统一俄罗斯党支持率降低，一些党员在选举前将自己称为独立候选人。

和克里姆林宫保持一定距离的俄罗斯共产党和中左翼的公正俄罗斯党预计将分别赢得14个和4个席位。

俄罗斯统一民主党"亚博卢"（Yabloko）倾向自由和环保，其领导人谢尔盖-米特罗欣(Sergei Mitrokhin)此前被禁止参选，但是地方法院裁定禁令无效。

别的普京批评者可就没有那么幸运了。7月中旬，中央选举委员会拒绝大多数反对政党的候选人登记，声称他们伪造竞选支持者签名。

反对派候选人纳瓦尔尼

其中一位知名的候选人是反腐活动人士阿列克谢•纳瓦尔尼（Alexei Navalny），他的俄罗斯未来党被认为有望在2021年全国大选中击败统一俄罗斯党。

尽管发生了大规模抗议活动，但选举委员会并没有改变将纳瓦尔尼排除在选举之外的决定。

俄罗斯全国各地都举行了地方选举，但是在今年夏天的抗议活动之后，莫斯科市议会选情无疑最受关注。

此外，俄罗斯国家电信监管机构（Roskomnadzor）周一指责谷歌和脸书干预选举，称他们未能服从其要求删除地方选举广告。谷歌称它负责任地支持政治广告。

选举委员会将于周一晚些时候公布选举结果。

张平/乐然 （德新社、路透社）