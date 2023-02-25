莫斯科对12点声明表态: 和谈条件尚不存在

（德国之声中文网）克里姆林宫周一（2约27日）表示，已注意到中国方面提出的政治解决俄乌冲突的动议，但同时指出"目前"没有和平解决方案的前提。克宫发言人佩斯科夫对记者说，"需要考虑到各方的利益，对细节进行艰苦的分析。这是一个非常漫长和紧张的过程。"他说，"我们注意到中国朋友提出的计划，但目前我们尚未看到通向和平的任何条件。"他表示，"特别军事行动将继续下去"。

在战争爆发一周年之际，中国外交部上周六（2月24日）正式发布"关于政治解决乌克兰危机的中国立场"12点声明，呼吁进行紧急和谈。莫斯科的最新表态事实上是对中国立场的否定。在12点立场声明中，第一点呼吁尊重各国主权、独立和领土完整。俄罗斯外交部此前对北京为解决乌克兰冲突所做的努力表示感激，但表示，任何解决危机的方案都应承认俄罗斯对新占领的乌克兰四个地区的控制权，必须承认"新的领土现状"。

包括北约以及欧盟等跨国机构在内，很多西方国家以及公共舆论在第一时间基本上都对中国公布的旨在俄乌和谈的12点声明表示质疑。

德中代表在聯合國大會談俄烏戰爭週年

美国拒绝，德法审慎欢迎

美国总统拜登早在周五已明确表态，"普京正为此鼓掌，所以它怎么可能会是好事呢？"拜登说："我在计划中没有看到任何东西可以表明，如果按照中国的计划，将对除了俄罗斯外任何人有利的迹象。""由中国来调解这场对乌克兰完全不公正的战争，这种想法是不合理的。"

不过，欧洲大国德国和法国更主张听其言观其行，对中国有意介入调停表示欢迎。德国总理肖尔茨说，中国提出的这份文件"有光亮也有阴影"，他认为其中提到的有些事情是非常正确的，比如再次谴责使用核武器。然而，在肖尔茨看来，文件没有明显提到关于俄罗斯必须撤军的内容。

法国总统马克龙也认为"中国参与和平努力的事实是非常好的一件事"，但向北京喊话"不要向俄罗斯提供任何武器"，敦促中国"帮助我们向俄罗斯施压，确保它永远不使用化学武器或核武器"以结束乌克兰战争。他强调只有"俄罗斯停止侵略、撤军，乌克兰的领土主权以及乌克兰人民得到尊重"，才有可能实现和平。据美国高层透露的情报信息，中国正在考虑向俄罗斯提供致死武器，如自杀性无人飞机。

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乌克兰在研究全文，希望得出自己的结论

继泽连斯基总统对12点声明表态之后，乌克兰外长库列巴也认为来自中国的立场声明是一份"有意思的文件"并赞赏了中国"对这场战争进行了全面综合的立场宣示"。他说，"同意文件里的若干点，但至少有一点我们无法同意"，他指的是第10点"停止单方面制裁"。库列巴说，"我们认为制裁是一项重要机制"，并表示乌克兰方面会认真研究中国的12点立场声明，"我们必须从头至尾细读文件全文，并得出我们自己的结论"。

周日，德国知名作家、和平奖荣者科马尼（Navid Kermani）在ZDF今日新闻接受采访时说，正是作为俄罗斯的盟友，中国提出乌克兰领土不容侵犯的原则才应得到特别的关注。这与俄罗斯的立场不同。他说，"每一个通向和平的机会都该利用，至少尝试利用"。

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（综合报道）

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