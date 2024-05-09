莫斯科大阅兵 普京警告不要挑起全球冲突

（德国之声中文网）在莫斯科红场举行的阅兵式上，俄罗斯总统普京发表讲话，他指责西方在冒险挑起全球冲突。普京强调：俄罗斯会尽一切努力，避免发生全球冲突，"但同时也绝不会容忍任何人对俄罗斯发出威胁。"他表示，俄罗斯军事力量随时处于战备状态。普京对参加阅兵式的九千多名官兵表示，俄罗斯有能力进行自卫，并称那些正在乌克兰战斗的士兵是英雄。

除此之外，俄罗斯总统普京还指责西方试图篡改苏联取得二战胜利的历史。普京说："有人企图篡改历史真相，因为历史真相妨碍了将殖民政策建立在谎言基础上的那些人。""复仇主义、嘲弄历史、竭力为今天纳粹分子开脱，这是西方精英不断引爆新的地区冲突、种族或宗教冲突的总政策的一部分"。

为"特别军事行动"进行辩护

观察家们认为，普京在不断利用纪念二战胜利的机会，试图将由他发起的"乌克兰特别军事行动"作为反法西斯斗争一部分。普京一再强调，乌克兰正在走当年德国纳粹的老路。而那些对乌克兰提供支持的国家，也正在被普京划入所谓的纳粹阵营。

除此之外，普京将其两年前发动的侵乌战争视为对西方斗争的一部分。他认为，1989年柏林墙倒塌之后，俄罗斯受到了羞辱，因为西方势力已经进入了莫斯科的原有势力范围。普京在演说中谈到这一问题时表示，很多国家已经拆毁了苏军烈士纪念碑。

胜利日之际，莫斯科市内展出据称乌克兰战场上缴获的德制豹2坦克。 图像来源: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

刚刚开始其第五个总统任期的普京发表讲话之后，俄军士兵列队通过红场。阅兵式上展示的军事技术包括RS-24 Jars 战略核导弹发射架。不同于去年的是，尽管周四降温下雪，还是举行了俄军战机飞越红场的仪式。今年的阅兵式由国防部长绍伊古担任检阅官。

一些阅兵和游行活动被取消

除莫斯科红场之外，其他一些城镇也举行了传统的阅兵活动，但很多城市的阅兵活动则出于安全原因被取消，其中包括同乌克兰接壤的布里扬斯克和库尔斯克市。今年的红场阅兵式上，传统的"不朽军团"老兵方阵连续第二年被取消，理由也同样是出于安全考虑。

79年前，随着德军宣布投降，第二次世界大战宣告结束。在西欧，二战结束纪念日是五月八日，而在俄罗斯及前苏联国家这一纪念日则被定于五月九日。

（德新社，路透社，法新社）

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