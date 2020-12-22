莫斯科向纳瓦尔尼发出最后通牒

（德国之声中文网）俄罗斯当局对克里姆林宫批评人士阿列克谢·纳瓦尔尼发出了最后通牒，要求他从德国返回俄罗斯。俄罗斯联邦监狱管理局（FSIN）称纳瓦尔尼违反了2014年判决的缓刑规定。该机构引用医学专业杂志《柳叶刀》的报道指出，纳瓦尔尼9月就已经出院，自10月中旬以来所有症状都已经消失。如果持续违反缓刑规定，将必须入监服刑。

就在上周五（12月25日），克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskow）在谈到《柳叶刀》杂志的这篇文章时还表示，"我们不看医学刊物"。此前柏林夏利特医院的医生曾在《柳叶刀》杂志上详细列出了纳瓦尔尼中毒后的具体症状。

勒令返回莫斯科

纳瓦尔尼在推特上公开了莫斯科当局写给其律师的一封信，信中勒令他必须在本周二（12月29日）9点之前（当地时间）到莫斯科的一个指定机构报到。纳瓦尔尼通过其发言人发表声明称这是不可能的。他说他还继续承受着中毒后果的折磨。俄罗斯联邦监狱管理局对他发出的最后通牒是受俄罗斯政府的旨意。

纳瓦尔尼的支持者柳博夫·索博尔（ Ljubow Sobol）

纳瓦尔尼是著名的俄罗斯反对派人士。今年8月，他在俄罗斯一架国内航班上突然不省人事。在俄罗斯接受紧急治疗后，他被送往德国接受进一步治疗。德国政府不久后宣布，他遭到“诺维乔克”神经毒剂毒害。法国和瑞典的专家以及禁止化学武器组织证实了德国联邦国防军一个专业实验室的调查结果，该实验室对纳瓦尔尼的血液和尿液样本进行了化验。

克里姆林宫否认插手此事

纳瓦尔尼指责普京授意俄罗斯秘密情报机构下毒，是这次事件的幕后策划者。莫斯科政府称对方的指责毫无根据，拿不出下毒的证据。令许多同行感到震惊的是，俄罗斯医生竟然出具“证明”，纳瓦尔尼只是代谢紊乱。针对纳瓦尔尼的被投毒，欧盟向俄罗斯发出制裁威胁，莫斯科也以采取制裁措施予以回击。

上周五，纳瓦尔尼的著名支持者，女律师柳博夫·索博尔（ Ljubow Sobol）被拘留了48小时。据当局官员说，她因非法闯入民宅和暴力威胁正在接受调查。索博尔称当局对她采取的行动是针对纳瓦尔尼的报复行为。

一个多星期前，纳瓦尔尼公布了与一名据称是联邦安全局特工的电话对话，该特工在对话时证实使用了“诺维乔克”神经毒剂。但是，俄罗斯联邦安全局称该电话内容是伪造。电话录音公布后，索博尔在对话特工人员的住宅前拍摄到了警察。随后，她便被拘捕。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美联社)

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