 莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险

拜登表示，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美国的F-16战机。同时，美国国家安全顾问沙利文否认华盛顿政策转变。莫斯科则表示，西方国家向乌克兰提供F-16战斗机将带来“巨大的风险”。

美国F-16战斗机

目前美国还没有宣布向乌克兰提供F-16战斗机（图），但表示支持为乌克兰飞行员提供F-16战机培训的计划

（德国之声中文网）周六（5月20日）在广岛的G7峰会上，乌克兰总统泽连斯基感谢英国首相苏纳克对组建战机联盟的支持。本周早些时候，英国和荷兰宣布打算为基辅建立一个提供战斗机的国际联盟

拜登周五在广岛告知七国集团领导人，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美制F-16战斗机。培训开始后，参与这项工作的国家联盟将决定何时提供战斗机，提供多少战斗机，以及由谁来提供。

在此之前，拜登和美国政府的其他高层官员曾经多次公开拒绝基辅关于F-16战斗机的请求，称乌克兰击退俄罗斯侵略不需要这些飞机。

德新社报道指出，拜登政府在努力消除其政策发生了转折的印象。拜登总统的国家安全顾问沙利文在日本广岛G7峰会间歇时说：“没有任何（政策）变化。”沙利文表示，向乌克兰提供武器的决定始终根据战争的需要，白宫一直敞开大门。

沙利文还表示，根据美国的评估，现在战场上还不需要F-16战斗机，而培训只是为了长期准备。他没有就乌克兰飞行员培训的时间、以及何时可能决定向基辅交付战斗机发表意见。

美国向若干欧洲国家的军队供应美制F-16战斗机。因为这些战斗机可能被用于攻击俄罗斯领土，当被问及战争升级的可能性，沙利文强调，所有向乌克兰交付的武器都有一个根本性的前提，那就是美国不会促成或支持对俄罗斯领土的攻击。他说，到目前为止，乌克兰都明确遵守了这一前提。

俄罗斯副外长格鲁什科：“我们有一切必要的手段来实现我们的既定目标”

俄罗斯副外长格鲁什科：“我们有一切必要的手段来实现我们的既定目标”

俄罗斯塔斯社周六援引俄罗斯副外长格鲁什科（Alexander Grushko）的话说，如果西方国家向乌克兰提供F-16战斗机，他们将面临“巨大的风险”。

被问及西方国家可能提供战机的影响时，格鲁什科说：“我们看到，西方国家仍在坚持战争升级的设想。这将给他们自己带来巨大的风险。”

他说：“不管怎样，我们在所有的计划中都会考虑到这一点，我们拥有一切必要的手段来实现我们的既定目标。”

更多阅读——美军驻欧前总司令: 提供战机能帮乌克兰快速获胜

（德新社、路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

相关内容

16.05.2023 Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses, via videolink, the opening ceremony of the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, at the Harpa concert hall in Reykjavik, Iceland on May 16, 2023. Founded in 1949, the Council of Europe is the continent's oldest pan-European organization and has a critical role to play as the region's guardian of human rights, democracy, and the rule of law. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP) (Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images)

英国防大臣：可预见未来不会向乌克兰提供战机 17.05.2023

据德新社报道，英国国防大臣华莱士与德国国防部长皮斯托里乌斯在柏林举行联合记者会，表明无论英国还是德国都不会在可预见的未来向乌克兰输送战斗机。

16.05.2023 Ukraine's President Volodymyr Zelensky addresses, via videolink, the opening ceremony of the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, at the Harpa concert hall in Reykjavik, Iceland on May 16, 2023. Founded in 1949, the Council of Europe is the continent's oldest pan-European organization and has a critical role to play as the region's guardian of human rights, democracy, and the rule of law. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP) (Photo by ALASTAIR GRANT/POOL/AFP via Getty Images)

展示团结！欧洲委员会将建立乌克兰损失登记册 18.05.2023

欧洲委员会希望在18年以来的首次峰会上向乌克兰展示团结，决定建立一个记录俄罗斯侵略造成伤害的损失登记册，作为国际赔偿机制第一步。欧洲委员会目前有46个成员国，其中包括乌克兰；俄罗斯在2022年发动侵略战争后被排除在外。

A view shows the Ukrainian capital at dawn during an air raid alert, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 14, 2023. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

乌克兰称击落6枚俄高超音速导弹 莫斯科称基辅虚报战绩 17.05.2023

基辅表示，在一夜之间击落了俄方发射的全部18枚导弹，其中包括6枚曾被莫斯科誉为“不可抵挡的”匕首高超音速导弹。不过，俄国防部驳斥了乌克兰的说法，并称一枚高超音速导弹“摧毁了”美国制造的爱国者防空导弹系统。同时，美方的说法又有所不同。

广告

媒体看中国

G7日本峰会在公报中明确提及中国

德语媒体：G7和中国

各大德语媒体关注因泽连斯基意外到访，而提前一天问世的G7峰会公报。尤其是其中针对中国的内容。其中最值得注意的是他们对中国的明确批评，同时又向北京伸出了友好的手。