莫斯科：向乌克兰提供F-16战机将给西方带来“巨大”风险

（德国之声中文网）周六（5月20日）在广岛的G7峰会上，乌克兰总统泽连斯基感谢英国首相苏纳克对组建战机联盟的支持。本周早些时候，英国和荷兰宣布打算为基辅建立一个提供战斗机的国际联盟。

拜登周五在广岛告知七国集团领导人，美国将支持其盟友对乌克兰飞行员操作第四代战斗机进行培训，包括美制F-16战斗机。培训开始后，参与这项工作的国家联盟将决定何时提供战斗机，提供多少战斗机，以及由谁来提供。

在此之前，拜登和美国政府的其他高层官员曾经多次公开拒绝基辅关于F-16战斗机的请求，称乌克兰击退俄罗斯侵略不需要这些飞机。

德新社报道指出，拜登政府在努力消除其政策发生了转折的印象。拜登总统的国家安全顾问沙利文在日本广岛G7峰会间歇时说：“没有任何（政策）变化。”沙利文表示，向乌克兰提供武器的决定始终根据战争的需要，白宫一直敞开大门。

沙利文还表示，根据美国的评估，现在战场上还不需要F-16战斗机，而培训只是为了长期准备。他没有就乌克兰飞行员培训的时间、以及何时可能决定向基辅交付战斗机发表意见。

美国向若干欧洲国家的军队供应美制F-16战斗机。因为这些战斗机可能被用于攻击俄罗斯领土，当被问及战争升级的可能性，沙利文强调，所有向乌克兰交付的武器都有一个根本性的前提，那就是美国不会促成或支持对俄罗斯领土的攻击。他说，到目前为止，乌克兰都明确遵守了这一前提。

俄罗斯塔斯社周六援引俄罗斯副外长格鲁什科（Alexander Grushko）的话说，如果西方国家向乌克兰提供F-16战斗机，他们将面临“巨大的风险”。

被问及西方国家可能提供战机的影响时，格鲁什科说：“我们看到，西方国家仍在坚持战争升级的设想。这将给他们自己带来巨大的风险。”

他说：“不管怎样，我们在所有的计划中都会考虑到这一点，我们拥有一切必要的手段来实现我们的既定目标。”

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（德新社、路透社）

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