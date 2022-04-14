“莫斯科号”沉没后: 乌抢购纪念票 俄袭击军工厂

（德国之声中文网）俄罗斯本周六（4月16日）表示，正在对英国首相约翰逊以及其他几位英国高级官员实施入境禁令。此举是莫斯科对伦敦推出新制裁的回应。

俄罗斯对英国首相约翰逊以及其他数名英国高级官员实施入境禁令

俄罗斯外交部在一份声明中说：“采取这一举措是为回应伦敦肆无忌惮的信息和政治宣传运动，其目的是在国际上孤立俄罗斯，为限制我们国家、扼杀国内经济创造条件。”

建起九条人道主义走廊

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，周六为生活在东部地区卢甘斯克和顿涅茨克的平民建起了九条逃生通道，这些东部地区现在是俄罗斯入侵的重点。

其中一条走廊是从马里乌波尔到扎波罗热的。另一条是为了帮助剩余居民们逃离陷入困境的西维罗捷涅茨克市。

韦列舒克还表示，只有俄罗斯军队停止炮击这些路线，这些走廊才会发挥作用。

英国国防部周六表示，在俄罗斯军队摧毁桥梁并留下地雷后，乌克兰部分地区交通不便。这给该国北部地区造成问题。该部以切尔尼戈夫市为例，该市通常有大约28.5万人，但只剩下一座横跨德斯纳河(Desna)的人行桥。

英国外交部说，这种对基础设施的破坏“对向被俄罗斯围困的地区提供人道主义援助构成了重大挑战”。

乌克兰发行“莫斯科号”邮票

在乌克兰，一枚描绘了一名乌克兰士兵向一艘俄罗斯军舰竖起中指的邮票，成为人们争相收集之物。据通讯社报导，数百名乌克兰人在基辅的主要邮局排了几个小时的队，以购买该邮票。

今年2月，蛇岛的一名乌克兰边防军向一艘敦促岛上警卫投降的俄罗斯军舰表示“去死吧”。这艘军舰就是黑海舰队的“莫斯科号”，该导弹巡洋舰被证实于4月14日沉没。此后不久，乌克兰国家邮政部门发行了100万枚该邮票。

俄罗斯方面表示，该军舰是在被拖到岸边时沉没的。基辅声称“莫斯科号”是在被乌克兰导弹击中后沉没的。

莫斯科：打击乌克兰军工厂

在俄罗斯的导弹巡洋舰“莫斯科号”沉没后，俄方表示将对基辅进行报复性打击。

俄罗斯国防部周六称，摧毁了基辅一家装甲车生产厂的厂房，表示“高精度远程空射武器摧毁了基辅一家军工厂的生产建筑”。

俄罗斯国际文传电讯社还援引该部称，俄方也击中了南部城市尼古拉耶夫的一个军事维修设施。

基辅市长克里琴科（Vitaliy Klitschko）说，周六上午，乌克兰首都郊区Darnytsia发生了爆炸，救援人员和医护人员被派往现场。该地区有超过100万居民。

克里琴科还强调，居民不应忽视空袭警报，并警告人们不要前往该地。

西部城市利沃夫周围也有遭空袭的报告，但目前没有关于伤亡相关信息。

泽连斯基：2500至3000名乌克兰士兵阵亡

乌克兰总统泽连斯基在近日接受美媒CNN采访时说，乌克兰官员认为，自俄罗斯2月24日发动入侵战争以来，乌克兰军方大约有2500至3000人阵亡。另有约一万名士兵受伤。

这位乌克兰总统在这里驳斥了俄罗斯方面所讲的乌方1.9万至2万人阵亡的说法。

泽连斯基还在采访中声称，俄方已经有多达2万名士兵死亡。

北约在3月下旬估计有7000至1.3万名俄罗斯士兵丧生。莫斯科则在近日声称，只有约1350名俄罗斯士兵在冲突中丧生。

乌克兰总理将访问华盛顿

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmyhal）将于下周与该国财长、中央央行行长一起访问华盛顿。这正值国际货币基金组织和世界银行的春季会议期间。这两个组织将与七国集团的财政官员举行双边会议。

世界银行也将于下周四（4月21日）举办关于乌克兰的圆桌会议。

德国司法部长将承诺起诉俄罗斯战犯

德国司法部长布什曼 （Marco Buschmann）呼吁在德的乌克兰难民联系警方，“如果他们是战争罪行的受害者或证人”。

布什曼是在接受德国《周日世界报》采访时发表的上述言论。他还告诉该报，德国将起诉被认为参与战争罪行的俄罗斯人。

这位德国司法部长还支持向俄罗斯民权活动家、对普京及其政权持批评态度的记者和艺术家们提供立即庇护、给予其德国居住权。

柏林在周五表示，将把今年的军事援助支出增加到20亿欧元，其中大部分将被指定用于乌克兰。

（德新社，法新社，美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。