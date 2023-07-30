莫斯科、克里米亚疑遭乌克兰无人机空袭

（德国之声中文网）塔斯社援引俄国防部称，在莫斯科，总共有3架乌克兰无人机被击落。官方媒体发布的图像显示，坐落有多个政府部门的摩天楼"莫斯科国际商业中心"遭到了爆炸损坏。莫斯科市长索比亚宁(Sergej Sobjanin)则表示，建筑外墙只是受到了"无足轻重的损伤"。

在摩天楼附近的街道上则布满了碎落的玻璃。索比亚宁声称，袭击事件没有造成任何伤亡。但抢险部门对塔斯社透露，空袭造成了一名楼宇保安受伤。

俄罗斯国防部表示，防空力量通过无线电手段在"莫斯科国际商业中心"附近击落了两架无人机。另一架无人机则在莫斯科市区被防空炮火击毁。俄官方认为乌克兰方面应为此次空袭负责，但是基辅官方暂时未对此事件予以回应。

另据德新社报道，不少莫斯科市民猜测至少有一架无人机撞击了这桩50层高的摩天大楼，楼内是俄罗斯数字化部的办公地点。不过俄官方并未确认这一传言。

受这波袭击影响，位于莫斯科西南郊的伏努科沃国际机场暂时停止运行，航班改降附近其他机场。

就在几天前，莫斯科也曾遭到乌克兰无人机袭击，数栋建筑受损。乌克兰副总理费多罗夫(Mychailo Fedorow)还表示，今后将对俄罗斯发起更多的无人机空袭。而俄罗斯政府则回应说，将更为强硬地打击乌克兰。

而在俄罗斯占据的克里米亚半岛，7月29日夜间也发生了多起乌克兰无人机袭击。俄国防部称，俄军至少抵御了25次无人机袭击，其中16架无人机被炮火击毁，另外9架则被无线电防御措施击落。俄当局称，在克里米亚的无人机空袭事件没有造成任何人员伤亡及财产损失。目前正值旅游旺季，不少俄罗斯游客无惧战火前往克里米亚度假。

不过，与乌克兰各大城市遭到的俄军空袭相比，俄罗斯城市遭到的乌克兰袭击规模要小得多。乌克兰平民伤亡以及财产损失远超俄罗斯。就在7月29日，乌克兰南部城市扎波罗热遭到导弹袭击，至少造成两人丧生、一人受伤。在乌克兰北部的苏梅地区，俄军导弹也殃及了一所学校，但是地方当局暂时没有发布伤亡与财产损失情况。

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（德新社、德广联、塔斯社）

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