 莫斯科：俄中均同意俄罗斯必须参加乌克兰谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2024

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时政风云

莫斯科：俄中均同意俄罗斯必须参加乌克兰谈判

中国政府欧亚事务特别代表李辉与俄罗斯副外长米哈伊尔·加卢津举行会谈。俄罗斯外交部称，会谈双方表示，没有莫斯科的参与就不可能讨论乌克兰问题的解决方案。

中国特使李辉去年5月已经访问过乌克兰和俄罗斯进行斡旋，但没有取得成果。

中国特使李辉去年5月已经访问过乌克兰和俄罗斯进行斡旋，但没有取得成果。

（德国之声中文网）俄罗斯外交部周日（3月3日）对外通报称，俄罗斯副外长米哈伊尔·加卢津（Mikhail Galuzin）和到访的中国政府欧亚事务特别代表李辉表示，没有莫斯科的参与就不可能讨论乌克兰问题的解决方案。

中国政府欧亚事务特别代表李辉昨天（2日）飞抵莫斯科，就推动政治解决乌克兰危机开启第二轮穿梭外交。

中国外交部2月28日宣布，除了访问俄罗斯，李辉还将访问乌克兰、波兰、法国和德国，并在布鲁塞尔拜访欧盟总部。

中国特使李辉去年5月已经访问过乌克兰和俄罗斯进行斡旋，但没有取得成果。更早前，中国曾就俄乌冲突发表过立场文件，呼吁各方“尊重主权、促进停火、恢复和谈”。

俄罗斯外交部在其网站上发布的声明中表示：“（俄方同中国特使）就乌克兰危机这一话题进行了非常积极和彻底的意见交流。”

声明称：“考虑到在安全领域的利益，如果没有俄罗斯的参与并，任何政治和外交解决方案的讨论都是不可能的。”

中国外交部在李辉和加卢津举行会谈之后发表的新闻稿中写道：“历史经验表明，任何冲突最终都要靠谈判解决。越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。中方愿继续努力劝和促谈，在俄、乌及有关各方之间穿梭斡旋、凝聚共识，推动乌克兰危机最终政治解决。”

2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰发动全面入侵，俄罗斯将其称为对乌克兰“去纳粹化”展开的“特别军事行动”。

乌克兰和其西方盟友认为这场战争是无端的土地掠夺。这场已经延续了两年之久的战争每天都在造成平民死亡。

目前，乌克兰军队面临巨大的压力，受到外援弹药不足等多种不利因素的困扰，多条战线都不得不撤退。同时，按照总统泽连斯基的说法，人口约4000万的乌克兰在两年来的战事中仅阵亡人数就高达3.1万人。

就在本周早些时候，法国总统马克龙公开说，可以想象北约直接向乌克兰派兵。不过，美国、德国等其他盟友已经纷纷否认了这种可能。

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡

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