莫斯科主导白俄罗斯事件? 欧盟要普京说清楚

(德国之声中文网) 德国总理默克尔在周二 (5月25日) 表示，白俄罗斯飞机迫降事件中，俄罗斯所扮演的角色还存有疑问。她也提到，流亡记者普罗塔塞维奇 (Raman Pratasevich) 的「认罪视频」引起了大众关注。

欧盟峰会上讨论了克里姆林宫与明斯克拦截瑞安航空航班的关系，以及机上异议记者被捕的问题。默克尔说：「我们触及了俄罗斯是否与此有关的问题，但没有任何确定的结论。」她强调，将在未来与俄罗斯总统普京的会晤中提出这个问题。

爱沙尼亚总理卡拉斯 (Kaja Kallas)告诉德国之声，在欧盟领导人的讨论之后，她认为白俄罗斯事件可能有助于改变欧盟对俄罗斯的看法。

她在布鲁塞尔与其他欧盟领导人会谈后说：「在白俄罗斯事件之后，我们非常团结，也对俄罗斯问题进行了讨论。而这两者是高度相互关联的......我们看到，甚至一些以前对俄罗斯的行为有点怀疑的国家现在也非常震惊。我认为对俄罗斯关系的天真态度正在消退。」

英国外交部长拉布24日则表示，俄罗斯在这次行动中的角色很可能扮演了重要角色。他对英国议会说：「很难相信，如果没有莫斯科当局的默许，白俄罗斯会采取这种行动。」

莫斯科回应，白俄罗斯当局的行动「绝对合理」，也否认参与其中，并指责西方国家虚伪，指出在2013年，有报道称美国情报泄露者斯诺登机后，玻利维亚的一架总统专机被要求在奥地利降落。

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克里姆林宫发言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 25日声称，这种指控是来自于「反俄情绪」。他还表示，他希望普罗塔塞维奇的女友萨佩加（Sofia Sapega）能尽快获释。

「认罪视频」背后

默克尔提到，普罗塔塞维奇的「认罪视频」「令人担忧」，并将这个事件描述为 「一种前所未有的、不可接受的行为」。德国外交部长马斯说，白俄罗斯总统卢卡申科必须为拘留普罗塔塞维奇付出 「惨痛代价」。

根据卫报，普罗塔塞维奇住在波兰的父亲说，他的儿子很明显是在胁迫下认罪，并在录制视频「承认」组织反对政权的大规模抗议活动时遭到了殴打。

他说自己的儿子在影片中看起来非常紧张，说话的方式也很不寻常。他提到：「很明显，他的身体受到了伤害，因为你可以在他的脸上看到被殴打的痕迹。他说，他的儿子似乎还缺了一些牙齿。」

他认为普罗塔塞维被迫宣读一份声明，强调自己得到照顾，没有任何健康问题。而普罗塔塞维的家人至今仍不清楚他身在何处，也无从得知他个人的状况和想法。

在普罗塔塞维奇之后，白俄罗斯官方也发布的他的女友萨佩加的「认罪视频」，卫报表示，她显然是在被胁迫的情况下读了一段背过的文字，承认编辑了一个发布白俄罗斯警察和其他安全人员个人信息的Telegram频道。

西方大国谴责23日白俄罗斯出动战机拦截自雅典飞行至维尔纽斯的瑞安航空公司客机，称其为「国家海盗行为」。北约秘书长斯托尔滕贝格将这一事件描述为 「国家劫持」，而法国和爱尔兰都将其称为「海盗行为」。布鲁塞尔的回应是对白俄罗斯实施新的制裁，并要求欧盟的航空公司不要飞越白俄罗斯的领空。

(路透社、法新社、德新社，美联社、卫报)

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