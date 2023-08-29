莫斯科上空的无人机：“这只是序幕”

（德国之声中文网）对莫斯科的首次无人机袭击可谓触目惊心：两架小型飞行器如入无人之境般克飞临里姆林宫，击中巨大的穹顶。这一发生在今年5月3日深夜的行动首先是对俄罗斯首都一个极具象征意义的直指心脏的打击，极有可能是乌克兰实施的。

自此，针对莫斯科的无人机袭击越来越频繁。仅仅是高楼和商家聚集的莫斯科城（Moskau City），迄今已4次遭无人机攻击，这里也是两个俄罗斯部委的所在地。过去一周，几乎每天都有乌克兰无人机飞抵莫斯科。俄罗斯国防部8月28日称，当天有一架不明飞行器在莫斯科近郊被击落。

信号：战争离你很近

专家指出，乌克兰希望通过无人机攻击达到一系列目的。其中之一是“传递一种具有媒体效应的信号，既是向全世界，也是向自己的国民——乌克兰不是坐以待毙，而是在对俄罗斯的侵略做出反应。”以色列军事专家谢尔盖·米格达尔（Sergey Migdal）对德国之声解释说。

巴黎欧洲对外关系委员会（ECFR）的专家弗兰科（Ulrike Franke）则指出，乌克兰传递的信号是，战争并不遥远，而是随时可能来到俄罗斯土地上。

俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

米格达尔还补充说，乌克兰希望以此增加对俄罗斯领导层的压力，将更多的防空系统从前线调往莫斯科。另一个目的是，试图挑起俄方的过激反应，比如“一怒之下击沉一艘土耳其运货船，造成俄罗斯与埃尔多安之间的矛盾，而这本是莫斯科想要避免的”。

瘫痪莫斯科航空交通？

无人机袭击迫使莫斯科有关部门频繁封闭该地区的空域。本周一（8月28日）莫斯科多处机场的航运一度被迫中断。以色列军事专家列文（Igal Levin）对德国之声说，对莫斯科的空袭目的不是杀伤居民，“这既无必要也没有意义，真正的目的是封锁领空和物流通道，瘫痪机场和运输。”土库曼斯坦航空公司已经率先停飞了前往莫斯科的航线。

不过弗兰克指出，俄罗斯物流和空运遭受的损失目前还难以评估，因为全球各地的机场都会偶尔因无人机闯入而暂时停摆。米格达尔则认为，一旦无人机攻击对莫斯科民用机场的飞机或跑道、候机楼等设施造成物质损失，问题就会比较严重。“我预测这会导致所有外国航空公司不再飞往莫斯科，直至战事结束。”

莫斯科的防空漏洞

至于乌克兰的无人机袭击取得了何种程度的成功，以及莫斯科的防空运作如何，由于缺乏数据，专家们莫衷一是。弗兰克认为，这就像“猫捉老鼠”的游戏。

然而，仅仅是乌克兰无人机出现在莫斯科这一事实，对俄罗斯而言就是一大问题。以色列军事专家夏普（David Scharp）对德国之声说：“理想的情况是，在乌克兰边界或至少在空旷地带就抑制住这样的袭击，而不是等到它飞到了城市上空。”

身在布拉格的乌克兰军事专家萨姆斯（Michail Samus）指出，尽管在苏联时期莫斯科就应该成为全国防护最严密的地方，但这座城市的防空依然有漏洞。他说，俄罗斯的防空系统针对的主要是“传统目标”，例如弹道导弹，而不是像UJ-22或“海狸”（Bober）无人机这样的小型飞行器。“这样的小型飞行器大多不是金属，而是复合材料制成，飞行轨迹复杂多变，对任何防空系统都是一种挑战。”

专家们还指出，在距离莫斯科更远一些的地带，防空系统也存在漏洞。萨姆斯说：“为了击落一个目标，必须先对其定位，最好由相互联网的不同雷达站监测到。不过我们可以推测，俄罗斯并不具备这样一个网络，防空系统虽然能监测到单个的飞行物，但不能覆盖整个区域。”因此乌克兰方面会先放出一架无人机来探测有哪些雷达站，在发现漏洞后，再派出下一批无人机深入俄罗斯腹地，那里的防空系统不如边境地带密集。

俄罗斯防空系统存在漏洞

米格达尔说，一旦无人机飞到了莫斯科，就只能使用“最后的手段”了，比如俄制的“铠甲”(Panzir)短程防空导弹。在无人机击中目标前，防空系统只有15到30秒时间来将其击落。

“现在看到的只是序幕”

米格达尔还指出，无人机行动是“弱小一方的策略”，因为乌克兰缺乏俄罗斯那样的远程导弹。无人机只能携带几公斤的炸药。在此意义上，此类袭击的意义相当有限，既不能摧毁俄罗斯的机场，也无法打击其空军力量。因而在实际层面，无人机在前线的的价值更大。

尽管如此，专家们估计，针对莫斯科的无人机袭击还会增加。“我们现在看到的还只是序幕”，夏普说，“如果同时有25架无人机出现在空中，那才是第一幕。”

米格达尔想的更远一些。“如果不是3架，而是30架或300架无人机从不同方向飞来，会发生什么？”他认为乌克兰可能通过这样的群集攻势让莫斯科的机场长期瘫痪，这对俄罗斯来说会是一大失败。这会迫使克里姆林宫考虑接下来往什么方向走——“是走向妥协和谈判，还是不顾后果，冲动之下突然做出不当的反应。”

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