莫斯科：三千五百人集会 逾千人被捕

(德国之声中文网)莫斯科中心地带的市政厅前，警方将大批示威者拖进大巴车中。警方表示，共有1074名示威者被拘留，而民权信息平台OWD-Info则表示，遭逮捕者的人数未1370人。这次集会未得到官方许可，因此集会过程中，几乎每分钟都有人被警方带走。民权信息平台表示，有很多示威者被打得头破血流。记者们也证实，有很多人受伤。莫斯科官方表示，共有三千五百人参加了这次示威集会。

德国之声记者一度被捕

示威过程中，正在现场采访的德国之声俄语部记者谢尔盖 · 迪克（Sergej Dik）也曾一度被警方逮捕。另一名德国之声记者表示，事发当时，迪克正在用智能手机拍摄集会的画面。迪克是受德国之声俄语节目的派遣前往莫斯科进行采访的，他持有俄罗斯外交部发放的采访许可证。

被特警逮捕后，迪克立即申明其记者身份。但当他展示其护照及采访许可等证件后，警方却表示，这些文件"一文不值"。迪克随即被同其他20名被捕者一道，被大巴送往莫斯科西南部的"马里诺"警署。

一度被逮捕的德国之声记者迪克

大约一个半小时后，重获自由的迪克表示："从事正常采访的过程中，被警方逮捕当然令我很惊讶。但我很快就意识到，警方完全是随意抓人。他们见人就抓，男女老少都有，完全不在乎这些人是不是参加了示威集会。"迪克说："我倒是没有害怕，毕竟我采访抗议集会也不是第一次了，我知道随时会有被逮捕的可能。"

警方事前曾警告民众不要参加这次示威集会，因为集会没有得到官方的许可。周日下午，警方在市政厅周边加强了警戒，并部署了大批警车和大巴车。示威者一度曾冲突警方的防线，并赢得围观者的掌声。部分被逮捕者周日当晚获得释放。

警方动用暴力

一名35岁、不愿透露姓名的示威者对德新社表示："警方的作为是违法的。政府在剥夺我们的权利。"集会期间，因特网一度瘫痪。今年六月中旬，民众自发声援被捕的调查记者格罗诺夫时，警方也曾采取类似的暴力措施。当时有四百多人被捕。不过，令人意外的时，示威集会竟然起到了作用，被捕记者很快重获自由。

警方试图驱散示威者

本次示威集会的诉求时，要求独立派和反对派候选人得以参加今年九月八日的莫斯科市议会选举。此前，著名的克里姆林宫批评者伊利亚 · 雅思钦（Ilja Jaschin）登记参选时竟遭拒绝。选举委员会共拒绝了57人参加竞选，而批准了233名候选人。莫斯科市议会共有45个议席。

两周来，莫斯科多次发生示威游行。一周前的sh示威集会，共有两万多人参与。发起人那瓦里尼（Alexej Nawalny）稍后被判处三十天监禁，而他本人则再次发出示威游行的呼吁。

布鲁塞尔发出警告

周日，欧盟对俄罗斯当局逮捕大量示威者予以谴责。欧盟一名女发言人表示，大量逮捕示威者以及对和平示威滥用武力违反了有关结社、集会和言论自由的规定。她说，俄罗斯宪法保障上述权利，因此我们期望上述公民权利能够得到尊重。

此外，欧盟还期望今年九月的地方选举中，各方能够得到均等机会，并敦促俄罗斯当局遵守欧安组织及其他国际义务。

达扬 / 文木 （德新社，法新社，美联社）