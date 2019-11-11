（德国之声中文网）玻利维亚前总统莫拉莱斯(Evo Morales)流亡国外。他推文称："兄弟姐妹们！我前往墨西哥。……出于政治原因离开国家让我痛苦。但，我永远都会尽责。我将带着更大的力量和能量很快返国。"

此前，墨西哥政府宣布，出于人道理由向现年60岁的莫拉莱斯提供政治庇护。墨外长埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，莫拉莱斯的生命受到了威胁。他称，莫拉莱斯已在墨西哥空军的一架飞机上。此前一天，莫拉莱斯本人还曾强调，他看不出有流亡的理由。

上周末，莫拉莱斯出人意料地宣布辞职--在他引起争议的蝉联总统选举3星期后。政治反对派和美洲国家组织（OAS）指责他选举作弊。此后，在民众抗议运动中，莫拉莱斯的支持者和反对者之间几乎每天发生激烈冲突，导致至少3人丧生，另有很多人受伤。

局势动荡

本周一（11月11日），这个安第斯国家的局势仍未恢复平静。有记者报道说，成千上万莫拉莱斯的支持者聚集首都拉帕兹。在总统选举中失利的反对派候选人卡洛斯·梅萨（Carlos Mesa）推文道："很多人警告我，一群暴徒正走向我的住宅，有意捣毁它。"

军方领导人卡里曼（William Kaliman）宣布，军队将与警方携手行动，遏制国内多个地方爆发的抗议浪潮。此前，拉帕兹警察领导人要求军队出面干预，原因是，警方已"难以应对"这样的暴力。

玻利维亚过渡总统阿涅斯

国防部长亦走人

周一夜间，国防部长洛佩兹（Javier Zavaleta López）辞职。 他推文宣布了这一决定。他解释说，此举的原因是数天来所发生的事情。他强调，"在我们建构起来的这个国家--玻利维亚，军队应站在人民一边，保卫祖国，而不是与人民为敌。"他指出，他从未命令过军队去镇压人民，并永远都不会这么做。

据当地媒体报道，玻利维亚参议院第二副议长阿涅斯（Jeanine Áñez）已被送往安全地点。此前，这位现年52岁的反对派人士表示，将暂行政府职责，并为新选举做准备。她指出，她的目标是，"我们能在（明年）1月22日拥有一位当选总统。"

凝炼/李鱼（德新社、路透社）