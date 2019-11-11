玻利维亚辞职总统埃沃·莫拉莱斯已飞离本国，前往墨西哥避难。不过，这位社会主义者表示，他不会长期待在那里。
（德国之声中文网）玻利维亚前总统莫拉莱斯(Evo Morales)流亡国外。他推文称："兄弟姐妹们！我前往墨西哥。……出于政治原因离开国家让我痛苦。但，我永远都会尽责。我将带着更大的力量和能量很快返国。"
此前，墨西哥政府宣布，出于人道理由向现年60岁的莫拉莱斯提供政治庇护。墨外长埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，莫拉莱斯的生命受到了威胁。他称，莫拉莱斯已在墨西哥空军的一架飞机上。此前一天，莫拉莱斯本人还曾强调，他看不出有流亡的理由。
上周末，莫拉莱斯出人意料地宣布辞职--在他引起争议的蝉联总统选举3星期后。政治反对派和美洲国家组织（OAS）指责他选举作弊。此后，在民众抗议运动中，莫拉莱斯的支持者和反对者之间几乎每天发生激烈冲突，导致至少3人丧生，另有很多人受伤。
局势动荡
本周一（11月11日），这个安第斯国家的局势仍未恢复平静。有记者报道说，成千上万莫拉莱斯的支持者聚集首都拉帕兹。在总统选举中失利的反对派候选人卡洛斯·梅萨（Carlos Mesa）推文道："很多人警告我，一群暴徒正走向我的住宅，有意捣毁它。"
军方领导人卡里曼（William Kaliman）宣布，军队将与警方携手行动，遏制国内多个地方爆发的抗议浪潮。此前，拉帕兹警察领导人要求军队出面干预，原因是，警方已"难以应对"这样的暴力。
国防部长亦走人
周一夜间，国防部长洛佩兹（Javier Zavaleta López）辞职。 他推文宣布了这一决定。他解释说，此举的原因是数天来所发生的事情。他强调，"在我们建构起来的这个国家--玻利维亚，军队应站在人民一边，保卫祖国，而不是与人民为敌。"他指出，他从未命令过军队去镇压人民，并永远都不会这么做。
据当地媒体报道，玻利维亚参议院第二副议长阿涅斯（Jeanine Áñez）已被送往安全地点。此前，这位现年52岁的反对派人士表示，将暂行政府职责，并为新选举做准备。她指出，她的目标是，"我们能在（明年）1月22日拥有一位当选总统。"
凝炼/李鱼（德新社、路透社）
在美洲国家组织对玻利维亚大选调查发现舞弊行为后，玻利维亚总统莫拉莱斯在电视讲话中宣布辞职，该国军方和反对派此前都促其下台。消息传出后，墨西哥外长表示，该国愿意给拉莱斯提供庇护。 (11.11.2019)
玻利维亚决定对本国天然气产业实施国有化政策，并且该政策立即生效。左翼总统埃沃•莫拉莱斯在五月节日期间签署了一项相关法令。莫拉莱斯解释道，此项决定是在履行他在竞选时作出的承诺。根据这项法令，所有外国公司必须立刻将他们在玻利维亚的天然气田开采许可证上缴给玻利维亚政府，并且在180天内签订新的企业合同。 (03.05.2006)