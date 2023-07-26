莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调

《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）是伟大的奥地利作曲家莫扎特的一部四幕喜歌剧，意大利语脚本由洛伦佐·达·彭特（Lorenzo da Ponte）根据法国戏剧家博马舍（Beaumarchais）的同名喜剧改编而成。

故事的内容想必大家早已熟悉。阿玛维瓦伯爵家的男仆费加罗即将与美丽的女仆苏珊娜结婚，但阿玛维瓦伯爵对苏珊娜垂涎三尺，因此千方百计阻止他们的婚事。为了教训伯爵，费加罗、苏珊娜联合伯爵夫人罗西娜设下了巧妙的圈套来捉弄伯爵。最后，费加罗与苏珊娜如愿举行了婚礼。接下来请欣赏第四幕中的苏珊娜咏叹调“美妙的时刻将来临，快来吧别迟疑”，由抒情女高音歌唱家安娜·普罗哈斯卡（Anna Prohaska）演唱，共鸣合奏团（Ensemble Resonanz）伴奏。

苏珊娜咏叹调的歌词大意是，“美妙时刻将来临，倚在情人怀抱里，多幸福啊多欢欣！如今的心情再也不感到郁闷，谁还能干扰我幸福的命运？啊，多称心，四周的景色宜人，这里美好的一切，都充满爱情的气氛，夜晚多幽静，幸福的时刻将来临!快来吧，欢乐时刻快快来临”。

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