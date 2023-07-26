 莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调 | 文化经纬 | DW | 26.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调

《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）是奥地利作曲家莫扎特的一部四幕喜歌剧，完成于1786年。请欣赏第四幕中的苏珊娜咏叹调“美妙的时刻将来临，快来吧别迟疑”。

莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调

《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）是伟大的奥地利作曲家莫扎特的一部四幕喜歌剧，意大利语脚本由洛伦佐·达·彭特（Lorenzo da Ponte）根据法国戏剧家博马舍（Beaumarchais）的同名喜剧改编而成。

故事的内容想必大家早已熟悉。阿玛维瓦伯爵家的男仆费加罗即将与美丽的女仆苏珊娜结婚，但阿玛维瓦伯爵对苏珊娜垂涎三尺，因此千方百计阻止他们的婚事。为了教训伯爵，费加罗、苏珊娜联合伯爵夫人罗西娜设下了巧妙的圈套来捉弄伯爵。最后，费加罗与苏珊娜如愿举行了婚礼。接下来请欣赏第四幕中的苏珊娜咏叹调“美妙的时刻将来临，快来吧别迟疑”，由抒情女高音歌唱家安娜·普罗哈斯卡（Anna Prohaska）演唱，共鸣合奏团（Ensemble Resonanz）伴奏。

苏珊娜咏叹调的歌词大意是，“美妙时刻将来临，倚在情人怀抱里，多幸福啊多欢欣！如今的心情再也不感到郁闷，谁还能干扰我幸福的命运？啊，多称心，四周的景色宜人，这里美好的一切，都充满爱情的气氛，夜晚多幽静，幸福的时刻将来临!快来吧，欢乐时刻快快来临”。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

 

相关音频视频

莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调

相关内容

莫扎特：《让我如何忘记你？》

莫扎特：《让我如何忘记你？》 18.07.2023

《让我如何忘记你？》是莫扎特1786年12月为女高音、钢琴和管弦乐队创作的一首音乐会咏叹调，被认为是同体裁作品中杰出的瑰宝。

勃拉姆斯：匈牙利舞曲第五号

勃拉姆斯：匈牙利舞曲第五号 11.07.2023

勃拉姆斯擅长将民谣旋律以精致化的笔法呈现。他总共创作了21首《匈牙利舞曲》，其中以匈牙利舞曲第五号最为有名，该曲将匈牙利民族音乐的热情奔放和吉普赛民族音乐的柔情缠绵展现得淋漓尽致。

勋伯格：弦乐队圆舞曲

勋伯格：弦乐队圆舞曲 03.07.2023

美籍奥地利作曲家阿诺尔德·勋伯格（1874-1951）是西方现代主义音乐的代表人物，以大胆创新精神闻名，首创了“十二音体系”的无调性音乐。请听他创作的弦乐队圆舞曲，由西德广播交响乐团演出。

广告
Russland St. Petersburg | Anna Netrebko

莫扎特：《费加罗的婚礼》苏珊娜咏叹调

《费加罗的婚礼》（Le Nozze di Figaro）是奥地利作曲家莫扎特的一部四幕喜歌剧，完成于1786年。请欣赏第四幕中的苏珊娜咏叹调“美妙的时刻将来临，快来吧别迟疑”。

极简生活之住房版：房子越小越自由？

未来的住宅会是什么样子？小房子（Tiny Houses） 是一种流行趋势。但这些小房子是否实惠，是否环保？它们在能源、供暖和废水处理方面的表现如何？这种微型住宅在大城市可行吗？