莫扎特：《让我如何忘记你？》

《让我如何忘记你？》是莫扎特1786年12月为女高音、钢琴和管弦乐队创作的一首音乐会咏叹调，一首将咏叹调和小型钢琴协奏曲合二为一的作品。

音乐会咏叹调（concert-arias）是一种音乐体裁，专为歌手与乐队而创作，大部分在音乐会上演，偶尔也用到歌剧里，但有别于歌剧内的咏叹调。

莫扎特的这首《叫我如何忘记你？》被认为是音乐会咏叹调中最伟大的作品之一，优美悦耳而活泼开朗，展示了莫扎特歌剧与协奏曲世界之间的紧密联系。

奥地利著名女高音歌唱家安娜·普罗哈斯卡（Anna Prohaska）在2022年9月的波恩贝多芬音乐节上演唱了这首音乐会咏叹调。钢琴伴奏为著名钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）。安娜·普罗哈斯卡1983年出生于德国新乌尔姆，在维也纳长大，后随父母搬到柏林，2006年成为菩提树下大街国家歌剧院的合奏成员，在慕尼黑、维也纳出演过多部歌剧并担任主角。

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