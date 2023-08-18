莫扎特：第四十一交响曲

莫扎特的C大调第四十一交响曲，K551，完成于1788年8月10日，是他创作的最后一部交响曲。其朱庇特交响曲的别名是在19世纪初才首次出现。有记载称，莫扎特的小儿子提到，这个别名是伦敦著名的剧院经理约翰·彼得·萨洛蒙(Johann Peter Salomon)取的。朱庇特是罗马神话里统领神域和凡间的众神之王，以雷电为武器，维持着天地间的秩序。

朱庇特交响乐规模宏大，壮丽灿烂，主题发展连绵不断，具有紧张的戏剧性，4个乐章之间又有强烈的对比性，充分表现出莫扎特在有生之年晚期娴熟的作曲技巧，是莫扎特最后的三部交响曲的压轴之作。

评论家认为，第四乐章是这部交响曲的核心，融合了作曲家一生中完成的五段经典旋律。请听共鸣合奏团的演奏，指挥黎卡多·米納西（Riccardo Minasi）。

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