 莫扎特：月下小夜曲 | 文化经纬 | DW | 29.10.2021

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莫扎特：月下小夜曲

莫扎特总共创作了13首小夜曲，第6号被称为月下小夜曲，为D大调，带有较为强烈的复古色彩。

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莫扎特：月下小夜曲

音乐神童莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756年1月27日－1791年12月5日）在其短短一生中创作了600多部作品，几乎涵盖所有形式体裁，将古典时期的音乐风格臻于成熟并发扬光大，对后世有产生了极大的影响。

月下小夜曲创作于1776年，当年莫扎特正好20岁。除了弦乐器之外，莫扎特在创作时特意加入了定音鼓，让整首作品听起来饱满而多彩。此外，作曲家还巧妙地运用了“巴洛克大协奏曲”的结构元素。

乐曲由三个乐章构成。第一乐章为奏鸣曲式的庄严的进行曲，雄壮而威武，主奏小提琴的旋律柔美诙谐，与辉煌壮阔的大背景相映成趣。第二乐章是小步舞曲，平和而轻松。第三乐章时带有鲜明民歌曲调的回旋曲中，极富活力并充满着典雅优美的古典主义风范。

请听萨尔斯堡室内乐团和小提琴家格里高利·阿什（Gregory Ahss）的演奏。

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