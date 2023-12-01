莫扎特：帕蜜娜咏叹调【啊！我感觉它消失了】

用德语演唱的歌剧《魔笛》是莫扎特创作的最后一部歌剧，于1791年9月30号在维也纳维登剧院首演，由莫扎特亲自指挥。同年12月5日，生活窘迫、疾病交加、精神极度抑郁的莫扎特不幸英年早逝。

《魔笛》取材于诗人维兰德(C. M. Wieland，1733-1813)的童话集《金尼斯坦》(Dschinnistan，1786-1789)的一篇童话，名为《璐璐的魔笛》(Lulu oder die Zauberflöte)。全剧充满着如梦似幻的童话世界的风趣，既带有正剧的严谨又包含着喜剧的诙谐逗趣。

请听第二幕中帕蜜娜的咏叹调【啊！我感觉它消失了】。歌曲中，帕蜜娜讲述被囚禁的遭遇，用楚楚可怜，柔美清脆的歌声，唱出内心的抑郁。请听乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna） 演唱的这首咏叹调。

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