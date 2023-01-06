莫德纳CEO：正与中方谈判提供疫苗事宜

（德国之声中文网）美国制药巨头莫德纳(Moderna)的首席执行官班塞尔（Stephane Bancel）周三表示，该公司正在就向中国提供新冠疫苗事宜进行积极谈判。

班塞尔在瑞士参加达沃斯世界经济论坛之余接受了路透社记者采访，他透露，与北京之间的谈判也涉及设厂事宜，以及提供包括癌症治疗在内的其它产品。

莫德纳首席执行官班塞尔

“我真正想了解的是，从医疗的角度，我们怎样能帮助中国政府，他们的需求是什么”，班塞尔说。尽管并未透露更多细节，但他表示自己希望能在今年访问中国。

到目前为止，中国政府始终坚持只给本国民众使用中国国产的新冠疫苗。但是自从去年12月北京放弃严格“清零防疫”政策之后，新冠感染人数激增。

卫生专家担心，随着春节将近，数以百万计的中国人踏上返乡过年的旅程，在医疗条件较差的地区疫情可能会继续恶化。

中国国产疫苗主要采用灭活技术，和西方主要疫苗供应商莫德纳和辉瑞/BioNTech提供的mRNA疫苗存在差异。去年年底，一批辉瑞/BioNTech疫苗从德国运到了中国，但这些疫苗只提供给居住在中国的德国公民。

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此前在达沃斯世界经济论坛的一次讨论活动中，班塞尔说，他希望莫德纳能够在每个大洲都能拥有生产mRNA疫苗的工厂。这家美国制药和生物技术公司正在筹划新建四个生产基地，设址在加拿大、澳大利亚、英国和肯尼亚。



（路透社）

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