 莫德斯特离开天津 回归科隆“老东家” | 足坛体坛 | DW | 19.11.2018

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莫德斯特离开天津 回归科隆“老东家”

科隆足球俱乐部昔日前锋安东尼·莫德斯特离开中国免费转会到科隆。 2017年，莫德斯特从科隆高价转会中国天津权健队。现在他零身价提前走人，为此面临吃官司的危险。

China Guangzhou Evergrande vs. Tianjin Quanjian | Taobao & Anthony Modeste (picture-alliance/Imagechina/Z. Zhenbin)

如今，莫德斯特宣布提前解除与中国甲级球队天津权健队的合同

（德国之声中文网）对于迎来球队70周年诞辰的科隆足球队来说，几乎再没有比这更好的生日礼物了。周六晚上，俱乐部主席施皮纳（ Werner Spinner ）在科隆MMC影视演播室举行的70周年庆典活动上宣布安东尼·莫德斯特重回"老东家"。在众人的欢呼声中，施皮纳公布了"安东尼今天刚刚签约"的消息。

站在施皮纳身旁的安东尼·莫德斯特在2017年赛季共进球25粒，为科隆队获得欧洲杯参赛资格立下汗马功劳。这位年已30岁的球员幽默地表示："我看到了这里开着灯，就进来了。"他说："这个俱乐部就是我的家。"安东尼·莫德斯特提前结束了在中国的冒险尝试后，已经在这个德乙排名第三的俱乐部的U21青年队参加训练。

德甲斯图加特队和沙尔克04都曾对安东尼·莫德斯特的加盟表示过兴趣，但是最终科隆队和这位在中国的合同尚未到期的球员签了合约。三届德甲冠军科隆俱乐部经理阿尔明·费（Armin Veh）说："当我们意识到还有机会解决其合约问题时，我们便全力以赴去争取。"

莫德斯特宣布提前解除他与中国甲级球队天津权健队的合同，显然是因为拖欠薪水的问题。科隆俱乐部的骨文理事会成员、社民党前总理候选人舒尔茨（Martin Schulz）为莫德斯特的回归助了一臂之力。

Fußball 1. Bundesliga 1 FC Köln Werder Bremen Anthony Modeste 1 FC Köln R schießt das 4 2 Tor und jubelt (Imago/M. Volkmann)

莫德斯特在2017年赛季共进球25粒，为科隆队获得欧联杯参赛资格立下汗马功劳

舒尔茨在科隆的庆典活动上说："我在中国有一些关系。最近3个星期我们设法让中国人相信，托尼在科隆才能得到更好的发挥。"德国《图片报》和《科隆快报》率先做出了相关报道。据德新社的消息，舒尔茨此前曾应邀参加在北京举行的一个会议。他利用这个机会，在会议期间与可以和足球队方面建立相应联系的有关方面进行会谈。

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前德甲球星莫德斯特解除与天津权健俱乐部的合同。《星期日图片报》报道，他解约的原因是被拖欠工资。莫德斯特表示："对我来说，没有回头路。" (27.08.2018)

去年几经周折才转会成功的原德甲球星莫德斯特（Anthony Modeste），在加盟天津权健队半年后便开始"想家"。这名前科隆队前锋很可能近期内重返欧洲。 (13.08.2018)

安东尼·莫德斯特（Anthony Modeste）还是会转会中国，这一次有关各方终于达成了共识。现年25岁的莫德斯特很快就会离开科隆队，目前其本人未对转会细节发表评论。 (13.07.2017)

在此之前，莫德斯特是一名免费转让的无签约球员，因此他的加盟对于科隆队来说无疑是天上掉下来的"大馅饼"。2017年夏季，在经过了长时间的扯皮之后，这位法国籍球员转会中国。当时的转会费在3000万至3500万欧元之间。对于中国天津队来说显然事情还没有完。据一家体育报纸的报道，天津权健队公开表示，为了保护自己的了利益，将向国际体育仲裁法庭提起诉讼。

科隆队走的是正确的程序，并将在国际足联为莫德斯特申请参赛许可。俱乐部经理魏尔勒（ Alexander Wehrle ）周日表示："根据我们和对方律师提供的资料和评估，他的解约是有效的。"

2017年莫德斯特的转会导致科隆队战绩大跌，之后俱乐部经理施马特克（Jörg Schmadtke）和教练彼得斯托格（Peter Stöger）先后辞职。有了莫德斯特之后，科隆队的前锋位置竞争加剧。除了进球16粒的西蒙·特罗德（Simon Terodde）之外，主教练马库斯还有吉拉西（Serhou Guirassy）和哥杜巴（Jhon Cordoba ）两人。当初莫德斯特告别科隆队之后，哥杜巴以1700万欧元的身价转会到科隆俱乐部。

李京慧/叶宣（德新社）

 

 

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