莫尔穆当选印度首位出身部落地区的总统

(德国之声中文网) 本次选举7月18日举行，结果则在7月21日公布：现年64岁的莫尔穆(Draupadi Murmu)不出意料地当选。印度总理莫迪(Narendra Modi)对莫尔穆表示了祝贺，他说："一名印度的女儿、来自东部偏远部落的女性当选为我们的总统！"

莫尔穆此次参选总统，得到了当前执政的印度人民党的全力支持。她出身于印度东部奥里萨邦的桑塔人部落。早年间，她曾经是一名教师，踏入政坛后，两度以印度人民党身份出任国会议员。2015年，她被任命为贾坎德邦的邦长，一直到2021年卸任。

不少分析人士认为，莫尔穆现在出任印度总统，象征着原住民部落的政治胜利。该群体在过去多届政府中时常遭到忽视。而现在的印度人民党将一名原住民部落出身的女性推上总统宝座，将能够吸纳许多选票，在国际上也能彰显对原住民群体的宽容。

按照计划，莫尔穆将在7月25日正式上任，接替现总统科温德(Ram Nath Kovind)。根据印度宪法，真正掌握政府实权的是总理及其内阁，但是作为名义上的国家元首、武装部队的最高统帅，印度总统依然具有一定的行政权、立法权、军事权。尤其在政治危机等紧急状态下，印度总统能够扮演关键角色。在过去几十年的历史中，曾经有过多名印度总统通过公开演讲表示与总理、内阁"意见不一"，从而对公众舆论施加政治影响。

(路透社、美联社)

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