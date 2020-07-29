为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

莫少平

中国知名维权律师、刑事诉讼律师。

曾代理大量政治敏感案件。

--FILE--Pedestrians walk past the symbolic Second Gate of Tsinghua University in Beijing, China, 12 July 2017. The latest and fifteenth version of Academic Ranking of World Universities (ARWU) was released by Shanghai Ranking Consultancy on Tuesday (15 August 2017), according to media reports. According to the report, 45 universities on the Chinese mainland are among the top 500 universities in the world, while 12 universities in China's Hong Kong, Macau and Taiwan are also on the list. That puts a total of 57 Chinese universities on the list, accounting for 11.4%. Meanwhile, Tsinghua University in Beijing, ranked 48th, has entered the top 50 for the first time and become the third top ranked Asian university. Peking University ranks 71st, followed by Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, University of Science and Technology of China, and Zhejiang University, which all rank between 101st and 150th. Four more top 500 universities on the Chinese mainland are on the ARWU list in 2017 than 2016, which is a demonstration of greater comprehensive strength and influence of Chinese universities in the world. Foto: Guo Junfeng/Imaginechina/dpa |

律师：许章润称嫖娼指控是"子虚乌有" 29.07.2020

受到"嫖娼"指控的学者许章润已经委托莫少平和尚宝军律师，经由法律途径追究警方针对他的行政处罚。莫少平表示，许章润强调，当局对他的指控纯属"构陷"，并称从未见过警方指称曾与他发生过性关系的女子。
This undated photo released by Chongyi Feng shows Yang Hengjun and his wife Yuan Xiaoliang. The Australian government said on Tuesday, Aug. 27, 2019, it was very concerned and disappointed that the Chinese Australian writer had been formally arrested in China on suspicion of espionage. Yang has been in Chinese custody since he arrived in southern China's Guangzhou from New York on Jan. 19, 2019 with his wife Yuan and his 14-year-old stepdaughter. China revealed in July that the 54-year-old academic and former Chinese government official had been detained. (Chongyi Feng via AP) |

英媒称中国官方不批准杨恒均见律师 30.09.2019

英国《卫报》报导，上个月正式被以间谍罪起诉后，澳籍华裔作家杨恒均目前被关押在北京一个看守所内，无法与外界联络，不许接触律师。当局甚至告诉杨恒均他可能因间谍罪面临死刑。
Human rights lawyer Mo Shaoping speaks in his office in Beijing on June 23, 2008. Mo, 50, only has a tiny office situated between the Forbidden City and the Communist Party leadership compound of Zhongnanhai, but for years it has been his base for challenging the mighty state in defence of famous dissidents. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images)

从“无法可依”到“有法不依”——解码十九大(六) 17.10.2017

“全面依法治国”是中国党和国家领导人习近平提出的治国理念的一项核心内容。中共十九大召开前夕，北京律师莫少平接受德国之声采访，谈到了他对中国司法现状的看法和对十九大的期许。
Human rights lawyer Mo Shaoping speaks in his office in Beijing on June 23, 2008. Mo, 50, only has a tiny office situated between the Forbidden City and the Communist Party leadership compound of Zhongnanhai, but for years it has been his base for challenging the mighty state in defence of famous dissidents. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images)

专访：新一期《炎黄春秋》有“侵权”嫌疑 10.08.2016

上级部门强行接管后，《炎黄春秋》杂志社原社长杜导正于7月17日签署停刊声明。然而，新的一期杂志近日出版，扉页仍将杜导正等人列为顾问、编委等。杜导正发表声明称“不同意、不接受、不就任”。德国之声就此采访律师莫少平。
21.03.2016 Bundespräsident Joachim Gauck hat während seines ersten Staatsbesuchs in der Volksrepublik China (19.03.-24.03.2016) zwei namhafte Menschenrechtsanwälte, Herrn Shang Baojun und Herrn Mo Shaoping, am Montagabend (21.03.2016) in der Residenz der deutschen Botschaft in Peking getroffen. Beide Anwälte haben die ehemalige DW-Journalistin Gao Yu vertreten. Im Bild: Bundespräsident Gauck, Rechtsanwalt Mo Shaoping und Übersetzerin (v. l. n. r.) am 21.03.2016 in der deutschen Botschaft in Peking © Shang Baojun

莫少平：高克善于倾听、提问 22.03.2016

3月21日晚，正在北京访问的德国联邦总统高克，与中国几位知名的维权律师和人权活动人士举行了会面。律师莫少平在参加与高克的会面后，对德国之声介绍了有关情况。
FILE - Chinese journalist Gao Yu during the public dabate called When the Revolution is not velvet on the occasion of the twentieth anniversary of the Velvet Revolution, in Prague, Czech Republic 18 November 2009. EPA/FILIP SINGER dpa (zu dpa: Prominente Journalistin in China wegen Geheimnisverrats festgenommen vom 08.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

高瑜案终审改判五年 26.11.2015

中国记者高瑜涉密案二审结束，法院将一审七年刑期改为五年。高瑜的律师莫少平在失望之余也表示，“改判五年的结果总好过一审”。
Human rights lawyer Mo Shaoping speaks in his office in Beijing on June 23, 2008. Mo, 50, only has a tiny office situated between the Forbidden City and the Communist Party leadership compound of Zhongnanhai, but for years it has been his base for challenging the mighty state in defence of famous dissidents. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images)

高瑜律师："中国特色"的辩诉交易 26.11.2015

"高瑜涉密案"二审判决结束后，德国之声对高瑜的辩护律师之一莫少平进行电话采访，了解他对于本案判决的看法以及监外执行的含义。
In this photo taken Monday, June 1, 2009, human rights lawyer Pu Zhiqiang, right, speaks to the press, closely watched by plain clothes policemen, not in picture, at his office in Beijing, China. Pu was a law student in 1989 and joined thousands of protesters on Tiananmen Square calling for democracy and changes to China's political system. Pu said he wanted to visit the Martyrs' Monument in Tiananmen Square on the evening of June 3 to honor those killed in the military crackdown on the protests, but he has been detained by police and couldn't get to the monument. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

浦志强案件延期 取保候审被拒 09.09.2015

知名维权律师浦志强被关押已一年有余。其代理律师莫少平表示，浦志强案件日前延期三个月，对浦志强取保候审的申请被拒绝。
Bildnummer: 53598698 Datum: 14.11.2009 Copyright: imago/CTK Photo Czech-born former US secretary of state Madeleine Albright, left, meets Chinese disident and journalist Gao Yu during the debate to celebrate the 20th anniversary of the Velvet Revolution in November 1989 at Charles University s Faculty of Arts in Prague, on Saturday, November 14, 2009. (CTKxPhoto/MichalxKamaryt) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY People Politik kbdig xkg 2009 quer o0 Jubiläum, samtene Revolution Bildnummer 53598698 Date 14 11 2009 Copyright Imago CTK Photo Czech Born Former U.S. Secretary of State Madeleine Albright left Meets Chinese dissident and Journalist Gao Yu during The Debate to Celebrate The 20th Anniversary of The Velvet Revolution in November 1989 AT Charles University S faculty of Arts in Prague ON Saturday November 14 2009 CTKxPhoto MichalxKamaryt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Celebrities politics Kbdig xkg 2009 horizontal o0 Anniversary Velvet Revolution

专访：高瑜健康状况不佳 将提取保候审 29.07.2015

中国资深记者高瑜传出在狱中健康恶化的情况。其代理律师莫少平对德国之声表示，高瑜目前身体状况不佳，接受全面体检后查出脖子两侧淋巴出现病变，将尽快向法院为其提出取保候审。
Bildunterschrift:Hong Kong, CHINA: Chinese journalist Gao Yu, who served a seven-yearss prison sentence for disclosing 'state secrets', addresses a press conference in Hong Kong, 05 February 2007. International PEN held a meeting 2-5 February 2007 of writers from mainland China, Hong Kong and Taiwan along with writers from other countries to discuss literature and free expression. AFP PHOTO/MIKE CLARKE (Photo credit should read MIKE CLARKE/AFP/Getty Images)

高瑜健康状况恶化 当局要求撤换律师 29.07.2015

身陷囹圄的中国资深记者高瑜再传健康恶化的消息。其代理律师表示，高瑜经过体检后发现脖子两侧出现淋巴病变，心血管出现梗塞痕迹。高瑜还向律师透露，公安机关要求她更换律师。
Bildnummer: 53598698 Datum: 14.11.2009 Copyright: imago/CTK Photo Czech-born former US secretary of state Madeleine Albright, left, meets Chinese disident and journalist Gao Yu during the debate to celebrate the 20th anniversary of the Velvet Revolution in November 1989 at Charles University s Faculty of Arts in Prague, on Saturday, November 14, 2009. (CTKxPhoto/MichalxKamaryt) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY People Politik kbdig xkg 2009 quer o0 Jubiläum, samtene Revolution Bildnummer 53598698 Date 14 11 2009 Copyright Imago CTK Photo Czech Born Former U.S. Secretary of State Madeleine Albright left Meets Chinese dissident and Journalist Gao Yu during The Debate to Celebrate The 20th Anniversary of The Velvet Revolution in November 1989 AT Charles University S faculty of Arts in Prague ON Saturday November 14 2009 CTKxPhoto MichalxKamaryt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Celebrities politics Kbdig xkg 2009 horizontal o0 Anniversary Velvet Revolution

律师尚宝军：高瑜已正式提出上诉 21.04.2015

一审获刑7年的高瑜已正式提出上诉，她的律师尚宝军接受本台采访时透露了这个消息。尚宝军与另外一名代理律师莫少平周二与高瑜进行了会面，这名71岁的资深记者对国际社会对她的关注和支持表示感谢。
Human rights lawyer Mo Shaoping speaks in his office in Beijing on June 23, 2008. Mo, 50, only has a tiny office situated between the Forbidden City and the Communist Party leadership compound of Zhongnanhai, but for years it has been his base for challenging the mighty state in defence of famous dissidents. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images)

高瑜律师：“我们完全不认可法院的判决” 17.04.2015

资深记者高瑜周五在北京第三中级人民法院因“为境外非法提供国家秘密”罪被判处7年有期徒刑。高瑜律师之一莫少平对德国之声说，他们不接受判决结果，做上诉准备。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

回顾：德国之声2006年维权律师系列采访 06.03.2015

德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
Chinese lawyer Pu Zhiqiang answers a question during an interview in his office in Beijing on this October 20, 2004 file photo. China has detained the prominent human rights lawyer on a charge of causing a disturbance, two lawyers said on May 6, 2014, after Pu attended a weekend meeting that urged a probe of the bloody suppression of pro-democracy protests in Tiananmen Square in 1989. REUTERS/Benjamin Kang Lim/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

律师:浦志强面临严重指控 最高可判无期 10.12.2014

中国知名律师浦志强否认当局指控罪名。律师称，检方指控相当严重，最高刑期可能为终身监禁。
FILE - Chinese journalist Gao Yu during the public dabate called When the Revolution is not velvet on the occasion of the twentieth anniversary of the Velvet Revolution, in Prague, Czech Republic 18 November 2009. EPA/FILIP SINGER dpa (zu dpa: Prominente Journalistin in China wegen Geheimnisverrats festgenommen vom 08.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

高瑜案未当庭宣判 其子“被旅游” 21.11.2014

中国知名记者高瑜被控泄露国家机密罪案21日在北京法庭闭门开审。法院未对案件作当庭宣判。律师认为，公诉机关就指控提出的证据不充分。宣判的具体时间尚不确定。
Ausschnitt: In this June 9, 2012 photo, Chinese journalist Gao Yu, right, who was imprisoned for nearly 6 year in the 1990s on charges of leaking state secrets, holds a camera besides Chinese author Yao Jianfu, left, during an opening ceremony of Chinese artist Liu Xia's photo exhibition in Hong Kong. Prominent Chinese journalist Gao Yu has been criminally detained just weeks ahead of the 25th anniversary of the Tiananmen Square crackdown for allegedly leaking state secrets to a foreign news site, the state news agency Xinhua reported Thursday, May 8, 2014. (AP Photo/Kin Cheung)

高瑜案周五开庭 律师欲排除非法证据 18.11.2014

本周五，德国之声专栏作者、中国资深媒体人高瑜涉嫌“向境外非法提供国家秘密”一案就将在北京开庭审理。周一，公诉方、辩护律师、法院以及高瑜本人出席了庭前会议，讨论的重点是非法证据的排除。
显示更多文章