律师尚宝军：高瑜已正式提出上诉

一审获刑7年的高瑜已正式提出上诉，她的律师尚宝军接受本台采访时透露了这个消息。尚宝军与另外一名代理律师莫少平周二与高瑜进行了会面，这名71岁的资深记者对国际社会对她的关注和支持表示感谢。