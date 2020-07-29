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中国知名维权律师、刑事诉讼律师。
曾代理大量政治敏感案件。
受到"嫖娼"指控的学者许章润已经委托莫少平和尚宝军律师，经由法律途径追究警方针对他的行政处罚。莫少平表示，许章润强调，当局对他的指控纯属"构陷"，并称从未见过警方指称曾与他发生过性关系的女子。
英国《卫报》报导，上个月正式被以间谍罪起诉后，澳籍华裔作家杨恒均目前被关押在北京一个看守所内，无法与外界联络，不许接触律师。当局甚至告诉杨恒均他可能因间谍罪面临死刑。
“全面依法治国”是中国党和国家领导人习近平提出的治国理念的一项核心内容。中共十九大召开前夕，北京律师莫少平接受德国之声采访，谈到了他对中国司法现状的看法和对十九大的期许。
上级部门强行接管后，《炎黄春秋》杂志社原社长杜导正于7月17日签署停刊声明。然而，新的一期杂志近日出版，扉页仍将杜导正等人列为顾问、编委等。杜导正发表声明称“不同意、不接受、不就任”。德国之声就此采访律师莫少平。
3月21日晚，正在北京访问的德国联邦总统高克，与中国几位知名的维权律师和人权活动人士举行了会面。律师莫少平在参加与高克的会面后，对德国之声介绍了有关情况。
中国记者高瑜涉密案二审结束，法院将一审七年刑期改为五年。高瑜的律师莫少平在失望之余也表示，“改判五年的结果总好过一审”。
"高瑜涉密案"二审判决结束后，德国之声对高瑜的辩护律师之一莫少平进行电话采访，了解他对于本案判决的看法以及监外执行的含义。
知名维权律师浦志强被关押已一年有余。其代理律师莫少平表示，浦志强案件日前延期三个月，对浦志强取保候审的申请被拒绝。
中国资深记者高瑜传出在狱中健康恶化的情况。其代理律师莫少平对德国之声表示，高瑜目前身体状况不佳，接受全面体检后查出脖子两侧淋巴出现病变，将尽快向法院为其提出取保候审。
身陷囹圄的中国资深记者高瑜再传健康恶化的消息。其代理律师表示，高瑜经过体检后发现脖子两侧出现淋巴病变，心血管出现梗塞痕迹。高瑜还向律师透露，公安机关要求她更换律师。
一审获刑7年的高瑜已正式提出上诉，她的律师尚宝军接受本台采访时透露了这个消息。尚宝军与另外一名代理律师莫少平周二与高瑜进行了会面，这名71岁的资深记者对国际社会对她的关注和支持表示感谢。
资深记者高瑜周五在北京第三中级人民法院因“为境外非法提供国家秘密”罪被判处7年有期徒刑。高瑜律师之一莫少平对德国之声说，他们不接受判决结果，做上诉准备。
德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
中国知名律师浦志强否认当局指控罪名。律师称，检方指控相当严重，最高刑期可能为终身监禁。
中国知名记者高瑜被控泄露国家机密罪案21日在北京法庭闭门开审。法院未对案件作当庭宣判。律师认为，公诉机关就指控提出的证据不充分。宣判的具体时间尚不确定。
本周五，德国之声专栏作者、中国资深媒体人高瑜涉嫌“向境外非法提供国家秘密”一案就将在北京开庭审理。周一，公诉方、辩护律师、法院以及高瑜本人出席了庭前会议，讨论的重点是非法证据的排除。
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