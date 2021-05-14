莫奈 《睡莲池塘》 拍卖价创记录  

（德国之声中文网） 它们是神话，更是法国民族的骄傲：莫奈的睡莲画。他创作的 "Nymphéas"（法语 "睡莲"）画不知凡几。只为画它们，数十年里，这位举世闻名的印象派画家整日介守坐在他位于吉维尼（Giverny）的花园池塘边。那是个小村庄，紧靠诺曼底边境，距巴黎70公里。这个花园是他的至爱、灵感之源，也是他在第一次世界大战期间的避乱之地。今天，这处自然奇观的参观者会以为自己身处伊甸园中：一个植物天堂，由观赏园和水花园组成，那声名遐迩的睡莲池塘便在其中，均对公众开放。

莫奈载植各种花卉和树木，其中一些是20世纪初刚在法国流行的外来植物，唯睡莲最受画家钟爱；据说，他始终要求立刻清除所有苔藓和杂草，以使池水能特别美妙地反射光线。莫奈雇佣了半打园丁，其中一个专门负责睡莲的护理和摆放。长篇小说《追忆逝水年华》的作者普鲁斯特（Marcel Proust）猜测，其背后的意图是为达到一种 "不完全符合自然的效果，因为它（花园）的布置方式是让颜色相配的花朵在同一时间绽放"。他称之为 "色彩花园"，"艺术花园"。

莫奈在吉维尼花园找到题材

从19世纪90年代起，莫奈便画睡莲，并将之作为创作主题，直至他1926年谢世。坐在池塘边的他，经常同时创作数画，将画架并排支上，犹如在一条流水线上工作。

1914年第一次世界大战爆发后，画家常年隐居吉维尼。74岁的他立意完成一件睡莲杰作：由多部分组成的大型睡莲组画。

绘画作为爱国义务

他自己将之称为 "宏伟的装饰"，意在减轻人们的战争痛苦。他在吉维尼新建一新画室，以能支起巨大画布。作画时，莫奈把它们置放在手推车上，便能来回移动它们。1918年11月11日，停战翌日，莫奈向法国国家捐赠了两幅大型睡莲作品。

巴黎桔园美术馆（Musée de l'Orangerie ）的椭圆壁上展示了巨大的睡莲画作

在时任法国总理克莱蒙梭Georges Clemenceau（Georges Clemenceau）的推动下，经谈判，莫奈后来同意捐出8幅作品，前提是，法国国家承诺，所有这些画作未来都将在日光条件下展出。若将所有画作连接起来，总长超过100米。然而，事实证明，履行这一承诺并不那么容易。直到1927年，他谢世后数月，克莱蒙梭方得以满足莫奈的条件：睡莲系列画在巴黎市中心杜乐丽（Tuilerien）花园的桔园美术馆有了完美归宿。

桔园美术馆收藏的睡莲画作

时至今日，经多次修缮的桔园成了艺术圣地。通过莫奈的《睡莲》，那里形成一种独一无二的装饰，使观者深深浸淫于艺术氛围之中，由于椭圆形墙壁创造了身处池塘中央的感觉，观者获得一种身临其境的艺术体验。《睡莲》画作没有框架，与空间融为一体。而光线则通过色彩的飞溅和反射表现为无形的自然。剩下的只是颜色。通过日光的变动，观者得到这样的印象：画作对一天中的时辰变化做出反应。东边日出，西边日落。

睡莲画作迭出

到他去世时，莫奈共创作出250多幅睡莲画，其中40幅是大尺寸。苏富比现在拍卖的1917-19年的画作《睡莲池》（Le Bassin aux nymphéas）也是这些颠覆性后期作品中的一件。莫奈总是依自己所观照的、而非按实物本样绘出花园。由此，后人现在也用他的目光观照这个花园：倒映水中的垂柳、晨曦闪耀下的池塘、云雾中的和夕阳下的池塘。同一个主题，却变化多端、推陈出新。

在生命的最后阶段，莫奈曾告诉一位他画室的参观者："我花了一些时间才认识了我的睡莲。我种植它们原只为享受；我载培它们，没想过要画它们。一片风景常需要一天以上的时间才会让人痴迷。然后，突然间，我发现我的池塘何其美丽，于是，一手抓来调色板。"

莫奈与印象派的诞生 “巴黎沙龙” 直到1874年，法国艺术家们只能通过一种方式来向公众展示自己的画作：把画交给“巴黎沙龙”（Salon de Paris），该沙龙的评审委员会对提交的作品进行筛选。当莫奈、雷诺阿、塞尚等30名艺术家发现，自己的画作越来越难被选中，他们组织了自己的展览。

莫奈与印象派的诞生 艺术之都巴黎 截至1886年，艺术家们共组织了8场独立展。年轻的画家们希望通过这种方式从法国官方控制的艺术市场中解脱出来。在当时迅猛发展的世界艺术中心巴黎，独立展览掀起了一个新高潮。

莫奈与印象派的诞生 重返自然 很多印象派画家也是田园画家，他们直接在大自然中创作，将自己的感受和对光线的观察第一时间呈现在画布上。一个受欢迎的写生地是巴黎南部枫丹白露的树林，莫奈等艺术家都曾将这里的风景作为创作主题。

莫奈与印象派的诞生 光与彩 这些印象派画家提出了一种对于那个时代而言全新的艺术理念。与古典主义不同，印象派认为色彩与光比绘画线条更重要。在莫奈1866年的这幅画作中，他同时展现了杯里、桌上和倒影中水果的特点。

莫奈与印象派的诞生 莫奈的精神导师 画家马奈虽然从未参与过前面提到的独立展览，然而他对印象派国家，特别是莫奈的影响却毋庸置疑。年长莫奈8岁的马奈与这些年轻画家们交好，但马奈自己却并非印象派中的一员。尽管如此，马奈很多画作的主题都被莫奈视为榜样。

莫奈与印象派的诞生 招致非议 “午餐”是莫奈早期的代表作品。然而这幅画在当时小资的法国引发不小的丑闻。这幅超过两米的画作表现了一个日常场景。问题是：在当时，这个尺寸的画作只被用于历史画，而莫奈画上的是他的女友卡米拉和他们的私生子。这在1869年的法国是公然的冒犯。

莫奈与印象派的诞生 新主题 观赏这幅画时，第一眼看到的是浓烟。莫纳的“圣拉扎尔火车站”表现了19世纪的工业变化。印象派画家们抛弃了以往的神话和宗教主题，而是以日常生活中的场景作画。

莫奈与印象派的诞生 爱画美女的雷诺阿 并非所有印象派画家都只以风景或者市景为主题作画。雷诺阿就很喜欢以上流社会的生活为主题，表现他们的舒适生活。在他的画作中，常见的是乐池、剧院包厢里或者花园中悠闲打着阳伞的上层女媛。

莫奈与印象派的诞生 转向抽象 伴随着年龄的增长，莫奈的画越来越少以具体的事物、场景为主题，而是更多强调气氛。在他1877年的画作中，圣拉扎尔火车站已经变得模糊，红色和蓝色为主调的烟与雾占据了主要画幅。

莫奈与印象派的诞生 在法兰克福看19世纪的巴黎 法兰克福施泰德艺术馆是德国第一家购置印象派画作的博物馆。自1899年开始，该博物馆收集了大量法国印象派画家的作品。在3月11日-6月21日的“莫奈与印象派的诞生”展上可以看到约百幅画作，其中也包括毕沙罗的“蓬图瓦兹的日索尔街”。 作者: Hennig, Hans Joachim



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