莫奈 《睡莲池塘》 拍卖价创记录  

法国大画家克劳德·莫奈（Claude Monet ）的一幅睡莲在苏富比拍卖会上以7040万美元成交。拍卖行称，此为这位印象派大师最喜爱的这一题材画作迄今所获最高价格。
（德国之声中文网） 它们是神话，更是法国民族的骄傲：莫奈的睡莲画。他创作的 "Nymphéas"（法语 "睡莲"）画不知凡几。只为画它们，数十年里，这位举世闻名的印象派画家整日介守坐在他位于吉维尼（Giverny）的花园池塘边。那是个小村庄，紧靠诺曼底边境，距巴黎70公里。这个花园是他的至爱、灵感之源，也是他在第一次世界大战期间的避乱之地。今天，这处自然奇观的参观者会以为自己身处伊甸园中：一个植物天堂，由观赏园和水花园组成，那声名遐迩的睡莲池塘便在其中，均对公众开放。
莫奈载植各种花卉和树木，其中一些是20世纪初刚在法国流行的外来植物，唯睡莲最受画家钟爱；据说，他始终要求立刻清除所有苔藓和杂草，以使池水能特别美妙地反射光线。莫奈雇佣了半打园丁，其中一个专门负责睡莲的护理和摆放。长篇小说《追忆逝水年华》的作者普鲁斯特（Marcel Proust）猜测，其背后的意图是为达到一种 "不完全符合自然的效果，因为它（花园）的布置方式是让颜色相配的花朵在同一时间绽放"。他称之为 "色彩花园"，"艺术花园"。
从19世纪90年代起，莫奈便画睡莲，并将之作为创作主题，直至他1926年谢世。坐在池塘边的他，经常同时创作数画，将画架并排支上，犹如在一条流水线上工作。
1914年第一次世界大战爆发后，画家常年隐居吉维尼。74岁的他立意完成一件睡莲杰作：由多部分组成的大型睡莲组画。
他自己将之称为 "宏伟的装饰"，意在减轻人们的战争痛苦。他在吉维尼新建一新画室，以能支起巨大画布。作画时，莫奈把它们置放在手推车上，便能来回移动它们。1918年11月11日，停战翌日，莫奈向法国国家捐赠了两幅大型睡莲作品。
在时任法国总理克莱蒙梭Georges Clemenceau（Georges Clemenceau）的推动下，经谈判，莫奈后来同意捐出8幅作品，前提是，法国国家承诺，所有这些画作未来都将在日光条件下展出。若将所有画作连接起来，总长超过100米。然而，事实证明，履行这一承诺并不那么容易。直到1927年，他谢世后数月，克莱蒙梭方得以满足莫奈的条件：睡莲系列画在巴黎市中心杜乐丽（Tuilerien）花园的桔园美术馆有了完美归宿。
时至今日，经多次修缮的桔园成了艺术圣地。通过莫奈的《睡莲》，那里形成一种独一无二的装饰，使观者深深浸淫于艺术氛围之中，由于椭圆形墙壁创造了身处池塘中央的感觉，观者获得一种身临其境的艺术体验。《睡莲》画作没有框架，与空间融为一体。而光线则通过色彩的飞溅和反射表现为无形的自然。剩下的只是颜色。通过日光的变动，观者得到这样的印象：画作对一天中的时辰变化做出反应。东边日出，西边日落。
到他去世时，莫奈共创作出250多幅睡莲画，其中40幅是大尺寸。苏富比现在拍卖的1917-19年的画作《睡莲池》（Le Bassin aux nymphéas）也是这些颠覆性后期作品中的一件。莫奈总是依自己所观照的、而非按实物本样绘出花园。由此，后人现在也用他的目光观照这个花园：倒映水中的垂柳、晨曦闪耀下的池塘、云雾中的和夕阳下的池塘。同一个主题，却变化多端、推陈出新。
在生命的最后阶段，莫奈曾告诉一位他画室的参观者："我花了一些时间才认识了我的睡莲。我种植它们原只为享受；我载培它们，没想过要画它们。一片风景常需要一天以上的时间才会让人痴迷。然后，突然间，我发现我的池塘何其美丽，于是，一手抓来调色板。"
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